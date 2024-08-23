Синхронистка Макушенко повторила брейкинг австралийки под водой

Российская синхронистка, чемпионка мира по этому виду спорта Кристина Макушенко, которая проживает в США, повторила на дне бассейна движения австралийской спортсменки Рэйчел Ганн на Олимпиаде-2024 в Париже.
Этот танец уже стал легендарным. Видео с выступлением австралийки завирусилось в сети, поэтому можно сказать, что Макушенко сделала трендовое видео с танцем, пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Летние Олимпийские игры 2024 года прошли во французской столице с 26 июля по 11 августа. Атлеты из России выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Они не принимали участие в медальном зачёте.
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