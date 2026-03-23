Конец бумажной волоките в пути: скоро все поездки по Крыму оплатят одной пластиковой картой

Власти Республики Крым и Севастополя приступили к обсуждению запуска единой транспортной карты, которая позволит оплачивать перемещения не только внутри городов, но и в междугороднем сообщении. Речь идет об объединении систем оплаты в автобусном и железнодорожном транспорте для жителей обоих субъектов. Глава республиканского министерства транспорта Арсений Козловский подтвердил, что проект предполагает интеграцию частных перевозчиков, троллейбусных управлений и пригородных компаний. На текущий момент стороны проводят переговоры о взаимном признании карт на территориях полуострова.

Масштабирование системы оплаты

Инициатива нацелена на стирание границ между существующими транспортными сетями региона. В настоящее время карты, действующие в Крыму и Севастополе, ограничены своими административными рамками, что создает неудобства для пассажиров, совершающих регулярные поездки между субъектами.

Новый формат предполагает универсальность, охватывающую троллейбусные парки, частных автоперевозчиков и железнодорожного оператора в лице Южной пригородной пассажирской компании. Такая консолидация требует синхронизации оборудования и программных интерфейсов, используемых в муниципальном хозяйстве обоих регионов.

Власти Крыма уже провели предварительные консультации с коллегами из Севастополя, получив принципиальное согласие на взаимный зачет платежных инструментов. Реализация такого механизма позволит значительно упростить логистику для тысяч людей, ежедневно перемещающихся между городами полуострова.

"Создание сквозных цифровых инструментов для оплаты проезда является логичным шагом для развития региональной инфраструктуры. Единая карта призвана снизить транзакционные издержки и повысить прозрачность расчетов в транспортном секторе. Важно обеспечить техническую совместимость всех перевозчиков, чтобы пассажир не испытывал трудностей при смене типа транспорта на маршруте. Унификация тарифов и платежных систем в рамках полуострова благотворно скажется на мобильности населения и качестве обслуживания в целом. Подобные решения формируют более комфортные условия для жизни и работы в условиях интеграции прилегающих территорий". Специалист в сфере региональной политики Андрей Власов

Точки продаж и пополнения

Для обеспечения доступности нового платежного средства министерство транспорта прорабатывает логистику сбыта карт. Основное внимание уделяется развитию агентской сети, которая включит в себя отделения почты и крупные розничные сети супермаркетов.

Предполагается выпуск безымянной карты, что ускорит процесс выдачи и упростит пользование для приезжих и туристов. Владельцам карт не придется привязывать их к документам, что значительно сокращает время на оформление и повышает популярность продукта среди населения.

Функционал пополнения баланса будет адаптирован под современные пользовательские привычки. Клиенты смогут вносить средства через терминалы самообслуживания или удаленно, используя привычные банковские приложения, что делает процесс управления балансом максимально простым и оперативным.

Статус реализации проекта

В настоящий момент проект находится на стадии активного тестирования непосредственно на территории Республики Крым. Специалисты проверяют корректность работы программного обеспечения в различных типах транспорта и при взаимодействии с разными операторами перевозок.

Техническая отладка систем требует особого внимания, так как необходимо обеспечить безотказное прохождение платежей в режиме реального времени. На данном этапе происходит калибровка оборудования, которое будет принимать единую карту во всех заявленных сетях. Источник издание ТАСС.

После успешного завершения испытательного периода власти планируют расширить зону действия системы, включив в нее все пригородные и междугородние маршруты. Успешный запуск станет финальным этапом формирования общей транспортной среды полуострова, что позволит унифицировать процесс оплаты проезда во всех районах.