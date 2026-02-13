Обратилась к психотерапевту из-за конфликта — решение нашлось быстрее, чем ожидалось

Иногда кажется, что для решения внутренней проблемы нужны месяцы терапии. Однако в ряде случаев один приём у специалиста действительно способен запустить заметные изменения. Всё зависит от характера запроса и готовности человека к работе над собой. Об этом в беседе с EcoSever рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Когда возможен быстрый результат

По словам эксперта, сегодня существуют как длительные направления психотерапии, так и краткосрочные методы. К примеру, психоанализ предполагает глубокую и продолжительную работу, тогда как некоторые техники дают более быстрый эффект.

"Кроме долгоиграющих методов, таких как психоанализ, есть быстрые техники. Нельзя говорить вообще о любой проблеме, но есть, например, гипнотические техники, они помогают очень быстро. Плюс системная семейная терапия, она за один раз может проблему решить", — отметила Никитина.

Речь идёт прежде всего о ситуациях, когда проблема чётко сформулирована, имеет конкретную причину и связана с текущим конфликтом или недопониманием. Иногда одного профессионального взгляда со стороны достаточно, чтобы человек увидел ситуацию иначе и изменил стратегию поведения.

Почему не всё решается за один визит

При этом специалист подчёркивает: универсального рецепта не существует. Сложные и многоуровневые состояния редко поддаются быстрой коррекции.

"Говорить заранее, что этот диагноз можно вылечить за один раз — нет, нельзя, это неправильный подход. Каждый человек индивидуален. Если пять человек попали в одну и ту же ситуацию в одни и те же условия, то у одного может быть травма или у троих, а для остальных это просто событие. Мы все разные, разная организация психики, нельзя сказать, что вот это можно вылечить, а это нет за один раз", — подчеркнула специалист.

Депрессия, расстройства пищевого поведения, выраженная тревожность, глубинные травмы требуют последовательной работы. В этих случаях один сеанс может стать отправной точкой, но не окончательным решением.

Роль готовности к изменениям

Никитина отмечает, что многое зависит от внутренней мотивации клиента. Быстрый результат возможен, если человек открыт к диалогу и готов принять новую точку зрения.

Иногда достаточно осознать источник напряжения или увидеть скрытую динамику в семейных отношениях, чтобы изменить поведение. Но психотерапия не работает по принципу универсальных обещаний — каждый случай уникален.