Сделала всего 10 повторов — и поняла, почему спортсмены без ума от этого упражнения
Когда на горизонте появляются Зимние Олимпийские игры, спортсмены по всему миру начинают отсчёт. Для 18-летней Эллери Холлингсворт это не просто соревнование — это цель, к которой она идёт с невероятным упорством. Молодая американка уже заявила о себе как о талантливой сноубордистке, готовой бросить вызов самым опытным участникам.
В редакции SELF она рассказала, как остаётся в форме, поддерживает концентрацию и находит баланс между интенсивными тренировками и отдыхом.
Что помогает ей оставаться в тонусе
Залог её энергии — не только тренировки, но и питание. Холлингсворт выбирает простые и полезные перекусы, которые можно взять с собой в дорогу.
-
Злаковые батончики и смеси из орехов и сухофруктов утоляют голод между заездами.
-
Для восстановления после нагрузок она предпочитает Gatorade — напиток, который помогает поддерживать уровень электролитов.
"Я не выхожу на тренировку без гранолы и бутылки Gatorade", — сказала сноубордистка Эллери Холлингсворт.
Музыка как источник мотивации
Музыка — важная часть её тренировочного процесса. Эллери признаётся, что мелодии помогают ей управлять настроением:
-
когда нужно расслабиться, звучат Том Петти, Нил Янг и Creedence Clearwater Revival;
-
а перед соревнованием в наушниках — динамичные треки от M. I. A. и Santigold.
Эта музыкальная терапия помогает ей поймать нужный ритм и зарядиться уверенностью.
Отдых и перезагрузка
Жизнь спортсмена полна перелётов и переездов. После длинных путешествий Эллери предпочитает проводить время дома, где можно восстановить силы.
Она признаётся, что лучший отдых для неё - это общение с семьёй и домашними питомцами.
Тёплая атмосфера помогает не терять связь с реальностью и наполняет новыми силами перед очередным стартом.
Упражнение, которое укрепляет тело и дух
Главное секретное оружие Эллери — её любимое упражнение "Одноногая тяга с поворотом" (Single Leg Deadlift with Rotation). Оно развивает мышцы ног, спины и корпуса — именно те зоны, которые отвечают за баланс и устойчивость в пайпе.
Это упражнение тренирует не только физику, но и координацию, которая необходима при выполнении трюков.
""Это движение помогает мне чувствовать контроль над телом и доской"", — отметила спортсменка Эллери Холлингсворт.
Если вы хотите попробовать себя в сноуборде или просто укрепить мышцы кора, это упражнение станет отличной основой для домашних тренировок. Всего несколько подходов по 10-12 повторений — и тело начинает работать по-новому.
Советы шаг за шагом
-
Встаньте прямо, перенесите вес на одну ногу.
-
Вторую ногу отведите назад, наклоняясь вперёд с прямой спиной.
-
Сделайте лёгкий поворот корпуса в сторону опорной ноги.
-
Медленно вернитесь в исходное положение.
-
Повторите на другую ногу.
Это упражнение развивает стабильность, укрепляет ягодицы и мышцы спины. А при регулярных занятиях заметно улучшает осанку.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.
Последствие: повышается риск растяжений.
Альтернатива: выполняйте упражнение медленно, с полным контролем.
-
Ошибка: округление спины.
Последствие: нагрузка уходит с целевых мышц и возрастает риск травм.
Альтернатива: держите спину прямой и фиксируйте корпус.
А что если нет оборудования?
Даже без спортзала можно повторить комплекс Эллери. Используйте гантели, бутылки с водой или эспандер — нагрузка будет достаточной. А для баланса можно потренироваться босиком: это улучшает контроль и чувствительность стоп.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
укрепление кора и ног;
-
улучшение равновесия;
-
профилактика травм при активных видах спорта.
Минусы:
-
требует концентрации;
-
новичкам может быть сложно удержать равновесие.
FAQ
Как часто выполнять упражнение?
2-3 раза в неделю, включая его в базовый фитнес-комплекс.
Можно ли делать без оборудования?
Да, собственный вес тела даёт достаточную нагрузку для проработки баланса.
Сколько времени занимает тренировка?
В среднем 15-20 минут, включая разминку и растяжку.
Мифы и правда
- Миф: одноногая тяга подходит только спортсменам.
Правда: упражнение универсально и полезно даже для офисных работников — укрепляет спину и улучшает осанку.
- Миф: оно опасно для коленей.
Правда: при правильной технике суставы защищены, а нагрузка распределяется равномерно.
Исторический контекст
Одноногие тяги появились в арсенале гимнастов и легкоатлетов ещё в начале XX века. Современные тренеры включают их в функциональные программы, а в сноуборде это движение стало одним из ключевых для подготовки к прыжкам и вращениям.
3 интересных факта
-
Эллери начала кататься в восемь лет и уже через два года участвовала в первых соревнованиях.
-
Она активно поддерживает экологические инициативы, связанные с сохранением горных экосистем.
-
Её любимый талисман — шерстяная шапка, с которой она не расстаётся на стартах.
Регулярно выполняя упражнение Эллери Холлингсворт и следуя её простым привычкам, можно не только укрепить тело, но и почувствовать ту самую уверенность, с которой спортсмены выходят на олимпийский старт.
