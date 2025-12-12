Квантовая механика снова победила: ключевой принцип доказан с помощью атома-невидимки

Спор Эйнштейна и Бора о "двойной щели" почти век оставался символом того, как квантовый мир ускользает от привычной логики. Теперь у него появилось редкое продолжение в лаборатории: китайские физики поставили эксперимент, который воспроизводит ключевую идею дискуссии 1927 года. Результат оказался таким, каким его предсказывал Бор: попытка узнать путь квантового объекта гасит интерференцию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что именно хотел "провернуть" Эйнштейн и в чём упирался Бор

Двойная щель — классический сюжет: если мы не знаем, через какую щель проходит квантовый объект, появляется интерференционная картина, похожая на поведение волны. Эйнштейн в 1927 году предложил мысленную уловку: добавить к установке сверхлёгкий "подвижный элемент" (по сути, "шевелящуюся" щель), который почувствует крошечный импульс от пролетающего фотона. Логика была простая: если устройство зарегистрирует толчок, мы узнаем путь частицы и при этом, возможно, сохраним интерференцию.

Бор возражал не "по вкусу", а по принципу: как только вы делаете измерение, позволяющее отличить пути, вы неизбежно вносите неопределённость и разрушаете условия для интерференции. Это и есть взаимная исключаемость (комплементарность): нельзя одновременно получить полную "картину волны" и точное "где прошла частица".

Почему эту идею не удавалось реализовать десятилетиями

Проблема была в чувствительности. В мысленном эксперименте надо уловить микроскопический импульс от одиночного фотона так, чтобы сам измеритель не "перекричал" сигнал шумом и при этом оставался в квантовом режиме.

Китайская команда из Университета науки и технологий Китая (USTC) подошла к задаче иначе: вместо механической "щели на пружинках" они использовали одиночный атом рубидия в оптической ловушке (оптическом пинцете), охлаждённый до близкого к основному колебательному состоянию. Такой атом становится тем самым "подвижным" элементом, но уже на пределе, который диктует принцип неопределённости.

Что показал эксперимент: либо "путь", либо "полосы"

Ключевой трюк был в управляемости. Учёные меняли "жёсткость" удерживающего поля ловушки, тем самым настраивая квантовую неопределённость импульса "щели"-атома.

Ловушка слабее: атом легче "шевелится" и может зарегистрировать отдачу (recoil) от фотона — появляется информация о пути. Но интерференционная картина при этом исчезает или резко размывается. Ловушка жёстче: атом сильнее закреплён, отдачу различить труднее — информация о пути пропадает. Зато интерференция возвращается.

Именно такое "переключение" между знанием пути и видимостью интерференции и считается прямой реализацией аргумента Бора: дополнительная информация о системе неизбежно меняет её состояние.

Что подчёркивает APS и почему это не про "плохие приборы"

В разборе American Physical Society смысл формулируется особенно чётко: дело не в том, что техника "недостаточно хороша". Даже с крайне точной установкой, настраивая неопределённость и контролируя параметры, исследователи получают поведение, согласующееся с квантовой теорией: когда растёт "какая-щель" информация, падает видимость интерференционных полос.

Отдельно важно, что авторы препринта описывают и источники классического шума (например, нагрев и прецессию), то есть показывают границу между квантовым режимом и переходом к "классике".

Сравнение: "классическая" двойная щель и версия с одиночным атомом

В учебной двойной щели вы смотрите на интерференцию и спорите, можно ли узнать путь "аккуратно". В схеме Эйнштейна/Бора решающий элемент — подвижная щель, способная ощутить отдачу и тем самым выдать траекторию. В реализации USTC роль "щели" играет одиночный атом, а "настройкой щели" служит мощность/жёсткость оптической ловушки, которая меняет квантовую неопределённость движения.

Популярные вопросы о споре Эйнштейна и Бора и эксперименте с одиночным атомом

Почему нельзя одновременно "увидеть путь" и "увидеть интерференцию"?

Потому что получение надёжной информации о пути требует взаимодействия с системой, которое вносит неопределённость и разрушает фазовые соотношения, необходимые для интерференции — это и есть комплементарность.

Сколько стоит подобный эксперимент и где его "повторить"?

Точную стоимость без сметы назвать нельзя: это оборудование уровня оптических ловушек, лазерного охлаждения и квантовой диагностики. Повторяют такие опыты, как правило, в университетских и национальных лабораториях с развитой квантовой оптикой.