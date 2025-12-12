Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
квантовое состояние
квантовое состояние
© https://commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:20

Квантовая механика снова победила: ключевой принцип доказан с помощью атома-невидимки

Подвижная щель гасит интерференцию фотонов — SCMP

Спор Эйнштейна и Бора о "двойной щели" почти век оставался символом того, как квантовый мир ускользает от привычной логики. Теперь у него появилось редкое продолжение в лаборатории: китайские физики поставили эксперимент, который воспроизводит ключевую идею дискуссии 1927 года. Результат оказался таким, каким его предсказывал Бор: попытка узнать путь квантового объекта гасит интерференцию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что именно хотел "провернуть" Эйнштейн и в чём упирался Бор

Двойная щель — классический сюжет: если мы не знаем, через какую щель проходит квантовый объект, появляется интерференционная картина, похожая на поведение волны. Эйнштейн в 1927 году предложил мысленную уловку: добавить к установке сверхлёгкий "подвижный элемент" (по сути, "шевелящуюся" щель), который почувствует крошечный импульс от пролетающего фотона. Логика была простая: если устройство зарегистрирует толчок, мы узнаем путь частицы и при этом, возможно, сохраним интерференцию.

Бор возражал не "по вкусу", а по принципу: как только вы делаете измерение, позволяющее отличить пути, вы неизбежно вносите неопределённость и разрушаете условия для интерференции. Это и есть взаимная исключаемость (комплементарность): нельзя одновременно получить полную "картину волны" и точное "где прошла частица".

Почему эту идею не удавалось реализовать десятилетиями

Проблема была в чувствительности. В мысленном эксперименте надо уловить микроскопический импульс от одиночного фотона так, чтобы сам измеритель не "перекричал" сигнал шумом и при этом оставался в квантовом режиме.

Китайская команда из Университета науки и технологий Китая (USTC) подошла к задаче иначе: вместо механической "щели на пружинках" они использовали одиночный атом рубидия в оптической ловушке (оптическом пинцете), охлаждённый до близкого к основному колебательному состоянию. Такой атом становится тем самым "подвижным" элементом, но уже на пределе, который диктует принцип неопределённости.

Что показал эксперимент: либо "путь", либо "полосы"

Ключевой трюк был в управляемости. Учёные меняли "жёсткость" удерживающего поля ловушки, тем самым настраивая квантовую неопределённость импульса "щели"-атома.

  1. Ловушка слабее: атом легче "шевелится" и может зарегистрировать отдачу (recoil) от фотона — появляется информация о пути. Но интерференционная картина при этом исчезает или резко размывается.

  2. Ловушка жёстче: атом сильнее закреплён, отдачу различить труднее — информация о пути пропадает. Зато интерференция возвращается.

Именно такое "переключение" между знанием пути и видимостью интерференции и считается прямой реализацией аргумента Бора: дополнительная информация о системе неизбежно меняет её состояние.

Что подчёркивает APS и почему это не про "плохие приборы"

В разборе American Physical Society смысл формулируется особенно чётко: дело не в том, что техника "недостаточно хороша". Даже с крайне точной установкой, настраивая неопределённость и контролируя параметры, исследователи получают поведение, согласующееся с квантовой теорией: когда растёт "какая-щель" информация, падает видимость интерференционных полос.

Отдельно важно, что авторы препринта описывают и источники классического шума (например, нагрев и прецессию), то есть показывают границу между квантовым режимом и переходом к "классике".

Сравнение: "классическая" двойная щель и версия с одиночным атомом

  1. В учебной двойной щели вы смотрите на интерференцию и спорите, можно ли узнать путь "аккуратно".

  2. В схеме Эйнштейна/Бора решающий элемент — подвижная щель, способная ощутить отдачу и тем самым выдать траекторию.

  3. В реализации USTC роль "щели" играет одиночный атом, а "настройкой щели" служит мощность/жёсткость оптической ловушки, которая меняет квантовую неопределённость движения.

Популярные вопросы о споре Эйнштейна и Бора и эксперименте с одиночным атомом

Почему нельзя одновременно "увидеть путь" и "увидеть интерференцию"?

Потому что получение надёжной информации о пути требует взаимодействия с системой, которое вносит неопределённость и разрушает фазовые соотношения, необходимые для интерференции — это и есть комплементарность.

Сколько стоит подобный эксперимент и где его "повторить"?

Точную стоимость без сметы назвать нельзя: это оборудование уровня оптических ловушек, лазерного охлаждения и квантовой диагностики. Повторяют такие опыты, как правило, в университетских и национальных лабораториях с развитой квантовой оптикой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый способ картирования мозга выявил повреждения при Альцгеймере — Георгиадис вчера в 19:25
Мозг оказался клубком света и теней: новое открытие рушит привычную анатомию

Новый метод визуализации ComSLI позволяет увидеть микроструктуру тканей с беспрецедентной точностью и помогает исследовать мозг и другие органы по-новому.

Читать полностью » Вулкан вызвал голод и чуму в XIV веке — CEE вчера в 17:29
Блохи, зерно и вулканическая зима: сложите пазл, и вы получите причину Чёрной смерти

Исследователи связали вспышку Чёрной смерти с извержением около 1345 года: похолодание вызвало неурожаи и зерновой импорт, который мог привезти чуму.

Читать полностью » Тёплые объятия усиливают ощущение безопасности и уменьшают стресс – TCS вчера в 15:26
Тело чувствует больше, чем кажется: температурные колебания перепрошивают восприятие реальности

Почему объятия так полезны для психики? Узнайте, как температура влияет на восприятие тела и какие перспективы это открывает для медицины и психологии.

Читать полностью » Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica вчера в 13:57
Птица, проглотившая тайну: окаменелость с 800 камнями раскрыла ритуал, потерянный 120 млн лет назад

Древняя птица Chromeornis funkyi погибла, проглотив более 800 камней. Уникальная находка раскрыла неожиданные детали о поведении ранних птиц и их физиологии.

Читать полностью » Исландия признала возможный крах Атлантического круговорота угрозой — TCD вчера в 11:25
Гольфстрим на грани обморока: Европа может проснуться в ледяном аду

Исландия впервые объявила возможный крах Атлантического круговорота угрозой национальной безопасности — учёные предупреждают о риске глобального похолодания.

Читать полностью » Крем от облысения показал рост волос в 5 раз — Cosmo Pharmaceuticals вчера в 9:27
Облысение больше не приговор: компромисс между мощным эффектом и отсутствием побочек найден

Учёные подвели итоги масштабных испытаний нового крема от облысения, который показал кратный рост эффективности и уже готовится к выходу на международные рынки.

Читать полностью » Гипсовые слепки Помпей сохранили отпечатки одежды — Алапонт вчера в 9:14
Неожиданная находка в пепле: почему все жертвы Везувия были одеты в две шерстяные одежды

Анализ слепков жертв Помпей выявил отпечатки плотной шерстяной одежды — деталь, которая усиливает сомнения в "августовской" дате извержения Везувия.

Читать полностью » Новую вакцину против рака поджелудочной разработали ученые — Бесселинк вчера в 8:51
Игра в слепую: иммунотерапия не видит эту опухоль, но новая вакцина обещает стать её очками

Учёные тестируют новые вакцины против рака поджелудочной железы — одного из самых смертельных видов онкологии. Как они должны работать и зачем их вводить после операции?

Читать полностью »

Новости
Общество
57% россиян назвали работу курьером подходящей для детей — Ренессанс страхование
Экономика
Россияне вывели 22% средств из зарубежных банков за месяц — Банк России
Авто и мото
Плохой бензин вызывает троение двигателя — Ершов
ПФО
Дефицит врачей в Пензе сократился до 314 человек — Мельниченко
Спорт и фитнес
После рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные — депутат Журова
Экономика
Резервы России выросли на 8.1 млрд долларов за неделю — Банк России
Еда
Красную икру безопасно есть по одной столовой ложке — Дианова
Мир
Узбекистан запретит наличные для алкоголя и табака с 2026 года — Мирзиеев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet