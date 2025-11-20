Когда минуты решают всё: Лепс рассказал о встрече со смертью
Григорий Лепс снова оказался в центре внимания поклонников — но на этот раз не из-за новых хитов или масштабных концертов, а из-за откровенного признания о собственном здоровье. Его рассказ о пережитых критических состояниях прозвучал неожиданно и напомнил: даже самый сильный артист может оказаться у грани, когда всё решают лишь минуты и вмешательство врачей. Тем не менее Лепс не просто справился с испытаниями, но и сумел сохранить творческую энергию, продолжив готовить для слушателей большие музыкальные премьеры.
Испытания, о которых артист не говорил раньше
В интервью белорусскому изданию “Минская правда” певец впервые подробно рассказал о тяжёлых эпизодах, которые едва не стоили ему жизни. Его слова прозвучали спокойно, но за этой сдержанностью чувствовалась глубокая личная история.
"У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации", — сказал артист Григорий Лепс.
По словам музыканта, именно профессионализм медиков позволил ему вернуться к привычной активности. Он не скрывает, что такие моменты заставляют по-новому взглянуть на собственный путь, приоритеты и даже отношение к творчеству.
"Бог решил, что я еще пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет", — отметил певец Григорий Лепс.
Публика узнала о проблемах со здоровьем музыканта ещё в октябре, когда после одного из концертов он обратился в больницу. Тогда появились слухи о серьёзном отравлении, но гастрольный график артист всё равно не стал менять: после обследования он продолжил выступать — сначала в Казани, затем в городах Беларуси.
Музыка как способ вернуться к жизни
Несмотря на пережитые сложности, Лепс сосредоточен на работе над новым материалом. Он признался, что готовит масштабный релиз — двойной альбом, в который войдут новые композиции.
"Там будет порядка 25 песен, 10 из которых уже записаны", — рассказал певец Григорий Лепс.
Поклонники давно ждут свежую музыку от артиста: за годы карьеры он стал известен тем, что работает без пауз и всегда экспериментирует со звучанием — от лирики до рок-аранжировок. Новый альбом станет продолжением этой традиции.
Отдельно Лепс упомянул одну из композиций, автором которой стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
"Несмотря на имидж хулигана и крамольника, голова у него светлейшая", — пояснил музыкант Григорий Лепс.
Сотрудничество двух ярких артистов давно вызывает интерес у публики: Лепс периодически исполняет песни Шнурова, а тот, в свою очередь, не раз отмечал его вокальные данные.
Как поддерживать здоровье артистам с плотным графиком
-
Контролировать нагрузку — как вокальную, так и физическую.
-
Проходить регулярные медицинские осмотры.
-
Использовать процедуры восстановления: массаж, СПА, витаминные комплексы.
-
Следить за режимом сна и восстановлением между концертами.
-
Заранее планировать перелёты и репетиции, чтобы избежать перегрузки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Игнорирование симптомов → ухудшение состояния → своевременное обследование в профильной клинике.
• Недостаток сна → снижение работоспособности → использование трекеров сна и корректировка режима.
• Постоянные перелёты без адаптации → стресс для организма → услуги SPA-центров в местах гастролей.
• Отказ от восстановления → снижение иммунитета → добавление витаминов и персональных тренировок.
А что если здоровье снова подведёт?
Многие поклонники задаются этим вопросом, зная, насколько плотным остаётся график артиста. Но по словам Лепса, он научился прислушиваться к себе и постепенно меняет подход к работе. Если понадобится пауза, она может стать частью большого творческого обновления, а не вынужденной остановкой.
FAQ
Как артисты поддерживают голос на гастролях?
Используют ингаляторы, увлажнители, тёплые напитки и специальную вокальную гимнастику.
Сколько времени уходит на подготовку большого альбома?
В среднем от нескольких месяцев до года — в зависимости от аранжировок, студий и авторов.
Что помогает исполнителям восстанавливаться после концертов?
Массаж, растяжка, контрастный душ, витаминные комплексы и корректный режим питания.
Мифы и правда о здоровье артистов
• Миф: исполнители всегда находятся в идеальной форме.
Правда: гастроли сильно истощают организм, особенно при постоянных перелётах.
• Миф: врачи сопровождают артистов на каждом концерте.
Правда: это редкость — большинство музыкантов полагаются на собственную дисциплину.
• Миф: сильный голос гарантирует крепкое здоровье.
Правда: голосовые связки — хрупкий инструмент, требующий тщательного ухода.
Сон и психология
Сон — главная часть восстановления, но именно он чаще всего страдает у гастролирующих артистов. Перелёты сбивают биоритмы, а сильные эмоции после концерта мешают быстро уснуть. Психологи рекомендуют лёгкие дыхательные практики, ароматерапию и дневники наблюдений за сном, чтобы стабилизировать внутренний режим.
