Когда минуты решают всё: Лепс рассказал о встрече со смертью

Григорий Лепс снова оказался в центре внимания поклонников — но на этот раз не из-за новых хитов или масштабных концертов, а из-за откровенного признания о собственном здоровье. Его рассказ о пережитых критических состояниях прозвучал неожиданно и напомнил: даже самый сильный артист может оказаться у грани, когда всё решают лишь минуты и вмешательство врачей. Тем не менее Лепс не просто справился с испытаниями, но и сумел сохранить творческую энергию, продолжив готовить для слушателей большие музыкальные премьеры.

Испытания, о которых артист не говорил раньше

В интервью белорусскому изданию “Минская правда” певец впервые подробно рассказал о тяжёлых эпизодах, которые едва не стоили ему жизни. Его слова прозвучали спокойно, но за этой сдержанностью чувствовалась глубокая личная история.

"У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации", — сказал артист Григорий Лепс.

По словам музыканта, именно профессионализм медиков позволил ему вернуться к привычной активности. Он не скрывает, что такие моменты заставляют по-новому взглянуть на собственный путь, приоритеты и даже отношение к творчеству.

"Бог решил, что я еще пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет", — отметил певец Григорий Лепс.

Публика узнала о проблемах со здоровьем музыканта ещё в октябре, когда после одного из концертов он обратился в больницу. Тогда появились слухи о серьёзном отравлении, но гастрольный график артист всё равно не стал менять: после обследования он продолжил выступать — сначала в Казани, затем в городах Беларуси.

Музыка как способ вернуться к жизни

Несмотря на пережитые сложности, Лепс сосредоточен на работе над новым материалом. Он признался, что готовит масштабный релиз — двойной альбом, в который войдут новые композиции.

"Там будет порядка 25 песен, 10 из которых уже записаны", — рассказал певец Григорий Лепс.

Поклонники давно ждут свежую музыку от артиста: за годы карьеры он стал известен тем, что работает без пауз и всегда экспериментирует со звучанием — от лирики до рок-аранжировок. Новый альбом станет продолжением этой традиции.

Отдельно Лепс упомянул одну из композиций, автором которой стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Несмотря на имидж хулигана и крамольника, голова у него светлейшая", — пояснил музыкант Григорий Лепс.

Сотрудничество двух ярких артистов давно вызывает интерес у публики: Лепс периодически исполняет песни Шнурова, а тот, в свою очередь, не раз отмечал его вокальные данные.

Как поддерживать здоровье артистам с плотным графиком

Контролировать нагрузку — как вокальную, так и физическую. Проходить регулярные медицинские осмотры. Использовать процедуры восстановления: массаж, СПА, витаминные комплексы. Следить за режимом сна и восстановлением между концертами. Заранее планировать перелёты и репетиции, чтобы избежать перегрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорирование симптомов → ухудшение состояния → своевременное обследование в профильной клинике.

• Недостаток сна → снижение работоспособности → использование трекеров сна и корректировка режима.

• Постоянные перелёты без адаптации → стресс для организма → услуги SPA-центров в местах гастролей.

• Отказ от восстановления → снижение иммунитета → добавление витаминов и персональных тренировок.

А что если здоровье снова подведёт?

Многие поклонники задаются этим вопросом, зная, насколько плотным остаётся график артиста. Но по словам Лепса, он научился прислушиваться к себе и постепенно меняет подход к работе. Если понадобится пауза, она может стать частью большого творческого обновления, а не вынужденной остановкой.

FAQ

Как артисты поддерживают голос на гастролях?

Используют ингаляторы, увлажнители, тёплые напитки и специальную вокальную гимнастику.

Сколько времени уходит на подготовку большого альбома?

В среднем от нескольких месяцев до года — в зависимости от аранжировок, студий и авторов.

Что помогает исполнителям восстанавливаться после концертов?

Массаж, растяжка, контрастный душ, витаминные комплексы и корректный режим питания.

Мифы и правда о здоровье артистов

• Миф: исполнители всегда находятся в идеальной форме.

Правда: гастроли сильно истощают организм, особенно при постоянных перелётах.

• Миф: врачи сопровождают артистов на каждом концерте.

Правда: это редкость — большинство музыкантов полагаются на собственную дисциплину.

• Миф: сильный голос гарантирует крепкое здоровье.

Правда: голосовые связки — хрупкий инструмент, требующий тщательного ухода.

Сон и психология

Сон — главная часть восстановления, но именно он чаще всего страдает у гастролирующих артистов. Перелёты сбивают биоритмы, а сильные эмоции после концерта мешают быстро уснуть. Психологи рекомендуют лёгкие дыхательные практики, ароматерапию и дневники наблюдений за сном, чтобы стабилизировать внутренний режим.