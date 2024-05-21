Экстренную посадку в аэропорту Бангкока был вынужден совершить авиалайнер авиакомпании Singapore Airlines, в котором летело более двух сотен пассажиров и 18 членов экипажа. Лайнер летел из Лондона в Сингапур. Причиной инцидента стала неожиданно возникшая турбулентность. В результате "Боинг" подвергся сильной тряске и болтанке в воздухе. Сообщается о гибели одного пассажира, который, вероятно, не был пристегнут ремнями безопасности. Всего же на борту было 211 пассажиров.

"Рейс SQ321 Singapore Airlines из Лондона… в Сингапур 20 мая 2024 года столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте… Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший", — говорится в сообщении авиакомпании в Facebook*.

Сама воздушная машина механически при проектировании рассчитывается на гораздо большую нагрузку, которую может испытать воздушное судно в воздухе на разных высотах и разных скоростях. Однако опасность при турбулентности больше возникает для самих людей находящихся в лайнере и не ожидающих опасности.

"Турбулентность при ясной атмосфере" — такое загадочное явление, не фиксируемое заранее приборами, все чаще наблюдают в разных частях мира. По мнению некоторых ученых и специалистов, причиной этого еще неизученного явления является изменения магнитного поля нашей планеты. Магнитосфера Земли под действием космического галактического излучения изменились в последние годы в ходе 12-ти тысячелетнего цикла, что отражается на многих процессах, в том числе на климате планеты и погодных аномалиях.

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Фото: JGPhotographics.com/Jeff Gilbert (GNU Free Documentation License)