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Никита Цзю завоевал два пояса чемпиона по боксу
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Сын Кости Цзю завоевал два чемпионских пояса

Никита Цзю завоевал два пояса чемпиона по боксу

Сын экс-абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Никита десять раз подряд победил на профессиональном ринге.

26-летний спортсмен выиграл у австралийца Куна Мазудира. Это средний сын Кости Цзю.

Бой состоялся в Сиднее. Никита закончил его техническим нокаутом в девятом раунде.

Никита Цзю, который уже обладал титулом чемпиона Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг), завоевал вакантный межконтинентальный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации.

Кроме того, у сына Кости Цзю есть австралоазиатский титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации, сообщает РБК Спорт.

Фото: commons. wikimedia.org/Kru Tony Moore (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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