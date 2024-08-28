Сын Кости Цзю завоевал два чемпионских пояса

Сын экс-абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Никита десять раз подряд победил на профессиональном ринге.



26-летний спортсмен выиграл у австралийца Куна Мазудира. Это средний сын Кости Цзю.



Бой состоялся в Сиднее. Никита закончил его техническим нокаутом в девятом раунде.



Никита Цзю, который уже обладал титулом чемпиона Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг), завоевал вакантный межконтинентальный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации.

Кроме того, у сына Кости Цзю есть австралоазиатский титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации, сообщает РБК Спорт.



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