Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Льготный проезд без лишних документов: Свердловская область вводит новую карту для жителей региона

В Свердловской области с 1 декабря льготы на проезд можно будет подтвердить картой Уралочка

С 1 декабря жители Свердловской области, имеющие право на бесплатный проезд в междугородном транспорте и льготный проезд в пригородных поездах (50% стоимости), смогут подтвердить свою льготу картой "Уралочка". Об этом сообщил глава министерства социальной политики региона Алексей Злоказов.

Как изменятся условия?

До 30 ноября 2025 года льготы на проезд можно было получить как по Единой социальной карте, так и по бумажным удостоверениям. Однако с 1 декабря для льготников достаточно будет иметь при себе только карту "Уралочка", что упростит процесс получения льготных услуг. Злоказов отметил, что это позволит людям не носить с собой несколько документов.

Льготный проезд для ветеранов

Кроме того, с 1 декабря ветераны боевых действий смогут воспользоваться льготным проездом, предъявив пластиковую карту "СВОи". Эта карта объединяет в себе удостоверение ветерана, социальную и банковскую карту.

