Со следующего года — без лишних испытаний: донские школьники смогут поступать в колледжи по упрощённой схеме

С 2026 года девятиклассники Ростовской области смогут поступать в колледжи по упрощённым правилам. Теперь для этого достаточно будет сдать всего два экзамена — русский язык и математику, вместо прежних четырёх. Нововведение станет частью федерального пилотного проекта, направленного на повышение доступности среднего профессионального образования.

Новый формат поступления

Упрощённая система сдачи экзаменов коснётся только тех выпускников, кто решит продолжить обучение в колледжах. Для школьников, выбирающих обучение в 10-11 классах, правила сдачи ОГЭ останутся прежними.

На сегодняшний день пилотный проект уже действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. За первый год реализации он показал заметные результаты: число девятиклассников, выбравших упрощённый формат, превысило 25 %, а количество бюджетных мест в колледжах увеличилось на 30 %. Кроме того, доля школьников, не сдавших экзамен с первой попытки, сократилась на 40 %.

Ростовская область — в числе участников

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что Ростовская область присоединится к проекту с 2026 года. В ходе совещания с заместителем председателя Госдумы Викторией Абрамченко он подчеркнул значимость инициативы для региональной экономики.

"Ростовская область присоединится к федеральному пилотному проекту. Есть практический опыт и цифры, которые уже показали, что цели, которые ставили коллеги в пилотных регионах, достигнуты. Нам точно есть куда трудоустраивать выпускников колледжей. Будем использовать возможности проекта, чтобы удовлетворить кадровую потребность наших донских предприятий", — заявил губернатор.

Поддержка кадрового потенциала

Участие региона в программе позволит увеличить число бюджетных мест в колледжах, особенно по направлениям, которые критически важны для экономики области: машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника, сельское хозяйство, образование и медицина.

Подготовку кадров по 160 востребованным профессиям обеспечат 45 колледжей области. Согласно региональному заказу на 2025/2026 учебный год, в учебные заведения планируется принять более 23 тысяч студентов.

Инициатива не только упростит путь в профессиональное образование, но и поможет решать задачу кадрового обеспечения предприятий Дона, укрепляя связь между системой обучения и рынком труда.