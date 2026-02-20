После 60 ноги теряют устойчивость — это упражнение укрепляет бёдра без нагрузки на колени

После 60 лет многие замечают, что ноги становятся менее устойчивыми, а колени реагируют на нагрузку чувствительнее, чем раньше. Это может влиять на походку, уверенность в движении и даже желание больше гулять. Однако есть простое упражнение, которое помогает укрепить бёдра, не перегружая сустав. Об этом сообщает Bovary.

Укрепление без сгибания колена

Речь идёт о подъёме прямой ноги лёжа — базовом упражнении, направленном на квадрицепс, мышцу передней поверхности бедра. Его особенность в том, что коленный сустав остаётся выпрямленным, а значит, нагрузка распределяется преимущественно на мышцу, а не на сам сустав.

Такой формат особенно подходит людям, которые ощущают дискомфорт при приседаниях или подъёмах по лестнице. Укрепляя квадрицепс, упражнение создаёт дополнительную поддержку колену в повседневных движениях — при ходьбе, вставании со стула или подъёме на ступеньку.

Как выполнять упражнение безопасно

Техника выполнения проста, но требует контроля.

Лягте на спину на твёрдую поверхность. Одну ногу согните в колене, поставив стопу на пол, вторую держите прямой. Напрягите квадрицепс выпрямленной ноги и медленно поднимите её до уровня согнутого бедра. Задержитесь на 2-3 секунды, продолжая спокойно дышать. Опускайте ногу плавно, не позволяя ей резко "падать" на пол.

Начните с 8-12 повторений и двух подходов, постепенно увеличивая объём. Если упражнение становится слишком лёгким, можно добавить небольшой утяжелитель на лодыжку или увеличить количество подходов до трёх.

При появлении боли в колене стоит уменьшить амплитуду и сосредоточиться на сокращении мышцы. Если дискомфорт сохраняется, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Перед началом полезно выполнить лёгкую разминку — например, 5 минут ходьбы на месте или упражнения на подвижность голеностопа. Частота выполнения на старте — 2-3 раза в неделю. Для выносливости можно стремиться к 3 подходам по 15 повторений, для развития силы — 8-12 повторений с лёгким сопротивлением.

Почему это помогает походке

Сильный квадрицепс снижает нагрузку на коленный сустав во время движения. Мышцы берут на себя часть амортизации, что делает шаг более плавным и устойчивым. Это уменьшает чувство нестабильности и снижает риск падений, что особенно важно в зрелом возрасте.

Упражнение можно адаптировать под индивидуальные возможности.

Вариант сидя: сидя на стуле, выпрямляйте ногу вперёд до горизонтального положения — это более мягкая версия.

С эластичной лентой: добавьте резинку для постепенного увеличения сопротивления.

Изометрическая версия: удерживайте поднятую ногу 10-20 секунд, развивая выносливость без дополнительной динамической нагрузки.

Регулярная практика в сочетании с упражнениями на баланс и укрепление икр может заметно улучшить устойчивость при ходьбе уже через несколько недель. Подъём прямой ноги — простой, но эффективный способ поддержать силу и уверенность в движении без лишней нагрузки на колени.