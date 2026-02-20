Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина делает приседания
Женщина делает приседания
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 15:51

После 60 ноги теряют устойчивость — это упражнение укрепляет бёдра без нагрузки на колени

После 60 лет многие замечают, что ноги становятся менее устойчивыми, а колени реагируют на нагрузку чувствительнее, чем раньше. Это может влиять на походку, уверенность в движении и даже желание больше гулять. Однако есть простое упражнение, которое помогает укрепить бёдра, не перегружая сустав. Об этом сообщает Bovary.

Укрепление без сгибания колена

Речь идёт о подъёме прямой ноги лёжа — базовом упражнении, направленном на квадрицепс, мышцу передней поверхности бедра. Его особенность в том, что коленный сустав остаётся выпрямленным, а значит, нагрузка распределяется преимущественно на мышцу, а не на сам сустав.

Такой формат особенно подходит людям, которые ощущают дискомфорт при приседаниях или подъёмах по лестнице. Укрепляя квадрицепс, упражнение создаёт дополнительную поддержку колену в повседневных движениях — при ходьбе, вставании со стула или подъёме на ступеньку.

Как выполнять упражнение безопасно

Техника выполнения проста, но требует контроля.

  1. Лягте на спину на твёрдую поверхность. Одну ногу согните в колене, поставив стопу на пол, вторую держите прямой.
  2. Напрягите квадрицепс выпрямленной ноги и медленно поднимите её до уровня согнутого бедра.
  3. Задержитесь на 2-3 секунды, продолжая спокойно дышать.
  4. Опускайте ногу плавно, не позволяя ей резко "падать" на пол.

Начните с 8-12 повторений и двух подходов, постепенно увеличивая объём. Если упражнение становится слишком лёгким, можно добавить небольшой утяжелитель на лодыжку или увеличить количество подходов до трёх.

При появлении боли в колене стоит уменьшить амплитуду и сосредоточиться на сокращении мышцы. Если дискомфорт сохраняется, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Перед началом полезно выполнить лёгкую разминку — например, 5 минут ходьбы на месте или упражнения на подвижность голеностопа. Частота выполнения на старте — 2-3 раза в неделю. Для выносливости можно стремиться к 3 подходам по 15 повторений, для развития силы — 8-12 повторений с лёгким сопротивлением.

Почему это помогает походке

Сильный квадрицепс снижает нагрузку на коленный сустав во время движения. Мышцы берут на себя часть амортизации, что делает шаг более плавным и устойчивым. Это уменьшает чувство нестабильности и снижает риск падений, что особенно важно в зрелом возрасте.

Упражнение можно адаптировать под индивидуальные возможности.

  • Вариант сидя: сидя на стуле, выпрямляйте ногу вперёд до горизонтального положения — это более мягкая версия.
  • С эластичной лентой: добавьте резинку для постепенного увеличения сопротивления.
  • Изометрическая версия: удерживайте поднятую ногу 10-20 секунд, развивая выносливость без дополнительной динамической нагрузки.

Регулярная практика в сочетании с упражнениями на баланс и укрепление икр может заметно улучшить устойчивость при ходьбе уже через несколько недель. Подъём прямой ноги — простой, но эффективный способ поддержать силу и уверенность в движении без лишней нагрузки на колени.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женский рельеф не рождается в зале: скрытые ловушки сжигают мышцы даже при жёстких тренировках сегодня в 12:40

Как сформировать мышечный рельеф женщине: гормоны, тип телосложения, осанка и грамотные тренировки — что действительно влияет на результат.

Читать полностью » Йога развенчивает 5 страхов, из-за которых люди годами откладывают коврик в сторону сегодня в 10:10

Мифы о йоге мешают многим начать практику. Разбираемся, кому она подходит, можно ли заниматься при боли в спине и нужна ли ежедневная нагрузка.

Читать полностью » Четыре тренировки в неделю меняют тело быстрее — 4-дневный сплит убирает хаос из зала сегодня в 9:10

Четыре тренировки в неделю не только упрощают режим, но и помогают избежать перетренированности и улучшить результаты.

Читать полностью » VR-фитнес ворвался в дома: тренировки превращаются игру, а калории тают быстрее, чем в зале вчера в 18:55

VR-фитнес объединяет технологии и активность, превращая тренировки в игру. Как виртуальная реальность меняет подход к домашним занятиям спортом.

Читать полностью » Эта тренировка запускает скрытый режим организма: жир уходит быстрее, а эффект сохраняется дольше вчера в 14:10

Кроссфит объединяет силовые упражнения и высокую интенсивность. Почему этот формат тренировок помогает развивать выносливость и ускорять сжигание жира.

Читать полностью » Физическая активность становится первым шагом при депрессии — врачи всё чаще говорят об этом вчера в 13:07

Масштабное исследование в British Journal of Sports Medicine выявило неожиданного конкурента классической терапии, способного изменить подход к лечению психики.

Читать полностью » Канаты наращивают сухую мышечную массу без привычной боли: тело работает иначе, чем с гантелями вчера в 11:06

Боевые канаты меняют привычный формат фитнеса: силовые тренировки, выносливость и функциональная нагрузка соединяются в одном интенсивном формате.

Читать полностью » Потеря силы с возрастом накапливается годами — простые привычки могут всё изменить вчера в 10:48

После 50 лет структура мышц меняется, прорастая жиром. Физиотерапевты нашли способ остановить этот процесс через неожиданную смену бытовых привычек.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кефир против аптечных капсул: где действительно содержатся пробиотики
Авто и мото
BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет
Туризм
Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда
Еда
Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так
Питомцы
Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды
Красота и здоровье
Глаза работают без выходных — йога для зрения возвращает им отдых за 5 минут в день
Наука
Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине
Недвижимость
Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet