Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыквенный кекс
Тыквенный кекс
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 1:35

Ароматный кекс без заморочек: как кефир превращает обычное тесто в шедевр выпечки

Кекс на кефире в духовке получается пышным и ароматным благодаря простым ингредиентам

Представьте себе ароматный кекс, который тает во рту и идеально подходит для уютного чаепития. Этот рецепт на основе кефира порадует простотой приготовления, ведь здесь не нужно заморачиваться с взбиванием белков или сложными техниками. Даже начинающая хозяйка справится без труда, а разнообразить выпечку можно добавив изюм, орехи или шоколадную крошку. Давайте разберёмся, как приготовить такой кекс в духовке, и узнаем больше о его секретах.

Теперь перейдём к приготовлению. Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске соедините яйца с сахаром, влейте кефир, добавьте соль и ванилин. Взбейте всё миксером или венчиком, пока смесь не станет гладкой. Затем влейте растительное масло и перемешайте снова. Просейте муку с разрыхлителем и добавляйте её порциями, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Тесто выйдет густым, как сметана, но текучим. Если мука у вас плотная, может потребоваться чуть больше или меньше — ориентируйтесь на консистенцию.

Далее добавьте подготовленные сухофрукты: промойте их, замочите в горячей воде, обсушите и обваляйте в муке. Это предотвратит оседание на дно кекса. Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом и смазанную маслом, и выпекайте около 40 минут. Проверьте готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Остудите кекс, посыпьте пудрой и наслаждайтесь. Такой рецепт универсален: можно печь большой кекс или порционные кексики в силиконовых формах.

Сравнение разных вариантов кексов

Аспект Кекс на кефире Кекс на сметане Кекс на йогурте
Вкус Нежный, с кислинкой от кефира Более жирный, кремовый Лёгкий, с фруктовым оттенком
Пышность Высокая благодаря кислоте Средняя Высокая, воздушная
Ингредиенты Доступные, бюджетные Требует сметаны Подходит для диетических версий
Время приготовления 1 час 1 час 1 час
Калорийность Средняя (316 ккал/100г) Выше (350 ккал/100г) Ниже (280 ккал/100г)

Советы шаг за шагом

Чтобы ваш кекс вышел идеальным, следуйте этим простым рекомендациям. Для замешивания теста используйте блендер или миксер — это сэкономит время и сделает смесь однородной. Выбирайте качественную пшеничную муку высшего сорта, чтобы выпечка получилась пышной. Не забудьте просеять муку: так она насыщается кислородом. Для формы подойдёт силиконовая или металлическая с антипригарным покрытием. Если хотите разнообразить, добавьте оливковое масло вместо растительного — оно придаст лёгкий аромат. И всегда проверяйте температуру духовки термометром, чтобы избежать пересыхания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаточно взбитое тесто: кекс выйдет плотным и тяжёлым. Альтернатива — используйте мощный миксер для лучшего насыщения воздухом.

  2. Перебор с мукой: тесто станет слишком густым, и кекс не поднимется. Альтернатива — добавляйте муку постепенно и проверяйте консистенцию.

  3. Неподготовленные сухофрукты: они осядут на дно. Альтернатива — обваляйте их в муке перед добавлением в тесто.

А что если…

Если у вас нет кефира, попробуйте заменить его простоквашей или натуральным йогуртом — вкус будет похожим, но чуть менее кислым. Если хотите сделать кекс веганским, используйте растительное молоко вместо кефира и яйца замените на банановое пюре. Если времени мало, приготовьте тесто заранее и оставьте в холодильнике на ночь — оно станет ещё пышнее.

FAQ

  1. Как выбрать качественный кефир для кекса? Ищите свежий продукт с жирностью 2,5-3,2%, без консервантов — он даст нужную кислотность и пышность.

  2. Сколько стоит приготовить такой кекс? Ингредиенты обойдутся в 200-300 рублей, в зависимости от региона, а форма для выпечки — от 500 рублей, если покупать новую.

  3. Что лучше: добавить орехи или сухофрукты? Орехи придают хруст и калорийность, сухофрукты — сладость и полезные волокна, выбирайте по вкусу.

Три факта

  1. Кефир в выпечке известен с древних времён: в кавказской кухне его использовали для кисломолочных хлебов, делая их мягкими.

  2. Разрыхлитель в рецепте — это смесь соды и лимонной кислоты, которая реагирует с кефиром, создавая газы для пышности.

  3. Сухофрукты в кексе не только вкус, но и польза: они богаты клетчаткой и витаминами, улучшая пищеварение.

Исторический контекст

Кексы как вид выпечки появились в Европе в средние века, когда пекари начали добавлять в тесто яйца и молочные продукты для большей пышности. Кефир же родом с Кавказа и Балкан, где его ферментировали из молока для хранения. В России кефирные рецепты стали популярны в XX веке благодаря доступности продукта, и сегодня такой кекс — символ домашнего уюта, сочетающий традиции и простоту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи советуют заменять сахар фруктами и мёдом для снижения калорийности выпечки вчера в 19:44
Пирог без угрызений совести: как сделать выпечку вкусной и полезной одновременно

Можно ли печь пироги и кексы без вреда для фигуры? Оказывается, да. Рассказываем, как сделать любимую выпечку полезной, не теряя вкус и аромат.

Читать полностью » Фисташковая паста и тесто катаифи создают хрустящую начинку дубайского шоколада вчера в 18:52
Один кусочек — и вы в Дубае: десерт, который пахнет роскошью и хрустит, как песок под солнцем

Узнайте, как приготовить дома фисташковый дубайский шоколад с тестом катаифи — хрустящий, ароматный и блестящий, словно из кондитерской витрины.

Читать полностью » Оладьи на кефире становятся плотными из-за холодных ингредиентов вчера в 17:27
Эти оладьи пышнее облаков — всё благодаря приёму, о котором не пишут в кулинарных книгах

Пышные, румяные и ароматные — оладьи на кефире станут вашим любимым завтраком. Один секрет сделает их лёгкими, как облако.

Читать полностью » Поварской совет: добавление крахмала помогает сделать драники пышными и не распадающимися вчера в 16:22
Белорусский лайфхак, который спасёт любую хозяйку: драники больше не разваливаются

Как сделать драники румяными и хрустящими, чтобы не впитывали масло и не разваливались на сковороде? Три простых хитрости, которые работают всегда.

Читать полностью » При заморозке зелени сохраняется до 90% витаминов вчера в 15:18
Хозяйки годами делали неправильно: одна деталь решает судьбу всей зелени в морозилке

Как сохранить аромат лета до зимы: простые способы заморозки зелени, чтобы она оставалась свежей и душистой круглый год.

Читать полностью » Салат из отварного минтая с обжаренным луком и вареной морковью получается сытным и экономичным блюдом вчера в 14:34
Бюджетный салат, который удивит гостей: минтай с морковью и луком за 15 минут

Откройте рецепт простого и невероятно вкусного салата с нежным минтаем, морковью и луком. Идеальное блюдо для экономных и занятых.

Читать полностью » Жаркое с шампиньонами и картофелем в духовке сохраняет аромат благодаря горшочкам вчера в 14:31
Мужчины сходят с ума от этого блюда: жаркое с мясом и грибами, что готовится без вашего участия

Попробуйте рецепт невероятно ароматного и сытного жаркого с мясом, картофелем и грибами, томленого в глиняных горшочках. Идеальное блюдо для семейного ужина.

Читать полностью » Эксперт Россини: громоздкость и шум делают аэрогриль неудобным на маленькой кухне вчера в 14:07
Он должен был заменить духовку, но стал пылесборником: вся правда об аэрогрилях

Модный аэрогриль обещает вкус без масла, но на деле может обернуться лишними расходами и неудобством. Вот почему не все остаются довольны покупкой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенние удобрения повышают плодородие почвы и готовят растения к зиме — Ольга Кузнецова
Авто и мото
Автоиздание AutoŽiva: трио ведущих Top Gear запустит шоу 18 апреля
Красота и здоровье
Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса
Дом
Избыточное количество посуды делает кухню тесной
Питомцы
Ветеринары объяснили, зачем кошке нужно одеяло в холодное время года
Туризм
Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World’s 50 Best Hotels 2025
Наука
Физик Николь Юнгер Халперн заявила, что корреляции частиц могут служить топливом для переноса тепла
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер: первые видимые результаты тренировок появляются через 4-8 недель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet