10 минут нарезки — и сытный ужин уже в духовке: результат удивляет

После напряжённого дня хочется сытного ужина без лишней суеты и горы посуды. Курица с картофелем, запечённая на одном противне, решает эту задачу всего за несколько простых шагов. Рецепт от Рика Стайна сочетает доступные ингредиенты и насыщенный вкус с минимальной подготовкой. Об этом сообщает getsurrey.

Идея простого ужина

На первый взгляд блюдо кажется сложным, однако его основа предельно понятна: куриные бёдра с золотистой кожей, крупно нарезанный картофель и мягкие сезонные овощи, запечённые в чесночно-лимонной заправке. На нарезку уходит около 10 минут, ещё немного времени требуется на сборку — затем духовка берёт всё на себя.

Ингредиенты и подготовка

Для блюда понадобятся 12 куриных бёдер, восемь молодых картофелин, две луковицы фенхеля, три кабачка, пять зубчиков чеснока, сок одного-двух лимонов, четыре столовые ложки оливкового масла, тимьян, соль и перец.

Духовку разогревают до 220 °C (или 200 °C с конвекцией). Картофель, кабачки и фенхель нарезают крупными кусками. Чеснок измельчают и смешивают с тимьяном, лимонным соком и тремя столовыми ложками оливкового масла.

Овощи выкладывают на большой противень и перемешивают с двумя третями лимонной смеси. Это позволяет им пропитаться ароматом ещё до запекания.

Запекание на одном противне

Куриные бёдра предварительно обжаривают кожей вниз на сковороде с ложкой масла до появления румяной корочки. Этот шаг помогает сохранить сочность внутри и добиться хрустящей поверхности после запекания.

Затем курицу выкладывают поверх овощей кожей вверх, поливают оставшейся лимонной смесью и приправляют солью и перцем. Противень отправляют в духовку на 35-40 минут.

За это время овощи становятся мягкими и слегка карамелизуются, а курица приобретает аппетитную хрустящую корочку. Благодаря приготовлению на одном противне соус и соки соединяются, создавая насыщенный вкус без дополнительных усилий.