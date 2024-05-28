Запад не готов к возможной третьей мировой войне, он стремится проверить прочность России. Это мнение высказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, во время своего выступления в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди других возможных действий Украина имеет право атаковать "военные объекты на территории России".
Он также упомянул, что "некоторые члены альянса" уже сняли ограничения по применению силы и считает, что "настало время снять и другие ограничения".
В ответ на заявления Столтенберга, президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование высокоточного оружия большой дальности невозможно без доступа к данным космической разведки.
Фото:council.gov.ru/Пресс-служба Совета Федерации РФ(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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