Диатомовые водоросли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:08

Симбиоз, который создал сушу: древние лишайники оказались пионерами жизни на планете

Древние лишайники были первыми колонизаторами суши и создателями почв — Бруно Беккер-Кербер

Новые открытия заставляют по-новому взглянуть на историю жизни на Земле. Оказывается, первыми колонизаторами суши могли быть не растения, как считалось раньше, а лишайники — симбиотические организмы, объединяющие грибы и водоросли. Международная команда учёных доказала, что лишайники были широко распространены уже около 410 миллионов лет назад, задолго до появления первых лесов.

Исследование основано на анализе древнего ископаемого организма Spongiophyton, найденного в девонских породах на юге Бразилии. Ранее этот организм вызывал споры среди палеонтологов: его относили то к водорослям, то к мхам, то к грибам. Однако новые данные убедительно показали, что Spongiophyton - это настоящий лишайник, живший на суше и сыгравший ключевую роль в становлении наземных экосистем.

"Наши результаты доказывают, что симбиотические организмы начали формировать наземную биосферу задолго до растений с корнями и листьями", — отметил палеобиолог Бруно Беккер-Кербер из Гарвардского университета.

Самые древние лишайники

Исследовательская группа под руководством Бруно Беккера-Кербера впервые определила Spongiophyton как древнейший из известных лишайников — симбиотический организм, состоящий из грибов и фотосинтезирующих водорослей. Учёные использовали синхротронную визуализацию и спектроскопические методы, чтобы изучить внутреннее строение окаменелости. В результате они обнаружили в теле древнего организма ветвящиеся грибные нити и скопления клеток водорослей. Эти признаки однозначно указывали на лишайниковую природу находки.

Помимо этого, в структуре организма были найдены химические следы хитина — вещества, характерного для грибов, а также минеральные включения, напоминающие кристаллы оксалата кальция. Такой тип биоминерализации встречается у современных лишайников, что подтверждает сходство с их строением и физиологией.

Тело Spongiophyton, или таллом, имело уплощённую форму и не было разделено на корни, стебли и листья. Это означает, что все жизненные процессы — фотосинтез, дыхание и питание — происходили по всей поверхности тела. Такая особенность позволяла организму выживать в суровых условиях девонского периода, когда суша была почти лишена растительности и подвержена сильным колебаниям климата.

Учёные также отметили, что Spongiophyton встречается в различных регионах древней Гондваны — от Южной Америки до Антарктиды и Африки. Такое географическое распространение говорит о том, что лишайники уже тогда были устойчивы к экстремальным условиям: перепадам температуры, засухе и высокой солнечной радиации. Строение древнего таллома не совпадает с современными видами, что указывает на существование ранней, ныне вымершей ветви эволюции.

Лишайники — создатели почв

Эти древние лишайники обитали в эпоху, когда жизнь только начинала осваивать сушу. Они стали своеобразными пионерами, подготовившими поверхность планеты для появления более сложных форм жизни. Современные наблюдения показывают, что лишайники способны разрушать каменные породы, образовывать почву и удерживать в ней питательные вещества. То же самое происходило и сотни миллионов лет назад.

Учёные полагают, что подобные симбиотические сообщества могли кардинально изменить облик планеты. Когда грибы и водоросли начали взаимодействовать, появилась возможность не только выживать на суше, но и активно изменять её среду — разрушать породы, образовывать осадочные слои и повышать концентрацию углерода в почве. Всё это создало условия для возникновения первых мхов, а позднее и лесов.

Исследователи подчёркивают, что лишайники стали первыми биологическими агентами, вовлечёнными в процессы выветривания и углеродного цикла. Их деятельность могла играть ключевую роль в регулировании климата девонского периода.

Современные лишайники продолжают выполнять те же функции: участвуют в разрушении пород, удерживают углерод и азот, создают почвы в самых экстремальных условиях — в тундре, горах и пустынях. Учёные считают, что аналогичные механизмы действовали и сотни миллионов лет назад, помогая планете пройти переход от бесплодной пустыни к живому миру.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: считать, что жизнь на суше началась исключительно с растений.
    Последствие: искажение представлений о развитии экосистем и углеродного цикла.
    Альтернатива: признать роль лишайников как ключевых колонизаторов суши.

  2. Ошибка: недооценивать значение симбиоза грибов и водорослей в ранней эволюции.
    Последствие: упрощённые модели происхождения биосферы.
    Альтернатива: изучать древние формы симбиоза как фундаментальные механизмы устойчивости жизни.

  3. Ошибка: ограничивать анализ ископаемых только морскими организмами.
    Последствие: пропуск ранних следов наземной жизни.
    Альтернатива: активно исследовать девонские континентальные породы с использованием современных технологий.

Таблица: роль лишайников в формировании суши

Этап Функция лишайников Эволюционное значение
Девонский период Разрушение пород, накопление органики Подготовка поверхности Земли к росту растений
Поздний палеозой Формирование первых почв Развитие наземных экосистем
Современность Участие в углеродном цикле Поддержание биологического равновесия

Мифы и правда

  1. Миф: жизнь на суше началась с растений.
    Правда: лишайники существовали задолго до появления первых лесов.

  2. Миф: лишайники — это растения.
    Правда: это симбиотические организмы, объединяющие грибы и водоросли.

  3. Миф: древние лишайники были примитивными.
    Правда: они обладали сложной структурой и высокой устойчивостью к экстремальным условиям.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о лишайниках как древней форме жизни появились ещё в XIX веке, но тогда их считали разновидностью водорослей.

  2. В XX веке развитие микроскопии позволило доказать их симбиотическую природу.

  3. Открытие Spongiophyton стало одним из важнейших аргументов в пользу того, что именно лишайники стали первыми "строителями суши".

Три интересных факта

  1. Лишайники способны выживать в космосе: их споры успешно переносили эксперименты на внешней поверхности МКС.

  2. Эти организмы поглощают тяжёлые металлы, очищая воздух и почву.

  3. На планете существует более 20 тысяч видов лишайников, и многие из них до сих пор живут в экстремальных условиях, где растения не выживают.

