Электросамокат на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:27

Бросил где попало — получи штраф: в Пензе начнут жестко пресекать неправильную парковку некоторых видов транспорта

Парковка электросамокатов в арках и на газонах будет запрещена в Пензе — депутаты

В Пензе готовятся ввести ограничения на парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутаты гордумы предварительно одобрили изменения в правила благоустройства, которые запретят оставлять эти транспортные средства в нескольких местах города.

Где нельзя будет парковать электросамокаты и велосипеды?

Согласно предложенным изменениям, владельцам и пользователям СИМ будет запрещено оставлять свои устройства:

  • на остановочных пунктах общественного транспорта и на расстоянии 10 метров от посадочных площадок и светофоров,

  • в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках,

  • на территориях, занятых зелеными насаждениями или предназначенных для выгула животных,

  • на земельных участках объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и органов власти,

  • на тротуарах вблизи пешеходных переходов, если это мешает движению пешеходов,

  • на мемориальных сооружениях, памятниках и стелах,

  • в охранной зоне инженерных сетей и на расстоянии 5 метров от входов в здания и сооружения.

Новые правила парковки и пристегивания

Парковка электросамокатов и велосипедов будет разрешена только в вертикальном положении. Запрещается пристегивать их к объектам, не предназначенным для этого, таким как освещающие опоры, светофоры, дорожные знаки и уличная мебель.

Как будут контролировать соблюдение правил?

Места для парковки СИМ будут утверждаться в постановлении администрации города. Все транспортные средства, оставленные в запрещённых местах, будут перемещены в специальную зону, которую также определит мэрия.

