Бросил где попало — получи штраф: в Пензе начнут жестко пресекать неправильную парковку некоторых видов транспорта
В Пензе готовятся ввести ограничения на парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутаты гордумы предварительно одобрили изменения в правила благоустройства, которые запретят оставлять эти транспортные средства в нескольких местах города.
Где нельзя будет парковать электросамокаты и велосипеды?
Согласно предложенным изменениям, владельцам и пользователям СИМ будет запрещено оставлять свои устройства:
-
на остановочных пунктах общественного транспорта и на расстоянии 10 метров от посадочных площадок и светофоров,
-
в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках,
-
на территориях, занятых зелеными насаждениями или предназначенных для выгула животных,
-
на земельных участках объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и органов власти,
-
на тротуарах вблизи пешеходных переходов, если это мешает движению пешеходов,
-
на мемориальных сооружениях, памятниках и стелах,
-
в охранной зоне инженерных сетей и на расстоянии 5 метров от входов в здания и сооружения.
Новые правила парковки и пристегивания
Парковка электросамокатов и велосипедов будет разрешена только в вертикальном положении. Запрещается пристегивать их к объектам, не предназначенным для этого, таким как освещающие опоры, светофоры, дорожные знаки и уличная мебель.
Как будут контролировать соблюдение правил?
Места для парковки СИМ будут утверждаться в постановлении администрации города. Все транспортные средства, оставленные в запрещённых местах, будут перемещены в специальную зону, которую также определит мэрия.
