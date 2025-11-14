Мошенничество на почве "периода охлаждения": как я спас свои данные при разблокировке номера

С момента введения 24-часового "периода охлаждения", при котором туристы, возвращающиеся в Россию, сталкиваются с временной блокировкой своих сим-карт, IT-специалисты начали предупреждать о возможных мошенничествах. Это нововведение, связанное с безопасностью и борьбой с незаконным использованием иностранных номеров в России, может стать удобным инструментом для злоумышленников.

По мнению экспертов, мошенники могут воспользоваться неосторожностью туристов при разблокировке их номеров, подменяя важные сообщения или требуя конфиденциальные данные. Как подчеркивают специалисты, важно быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как мошенники могут воспользоваться ситуацией

Замененные сообщения и фишинг

Одним из способов мошенничества может быть подмена сообщений, которые туристы получают от операторов связи для разблокировки своих номеров. Злоумышленники могут подделать сообщение, чтобы получить коды доступа к учетным записям, таким как Госуслуги, банковские приложения или социальные сети. Мошенники могут даже позвонить от имени оператора связи или правоохранительных органов, требуя, чтобы вы продиктовали код из СМС под угрозой полной блокировки телефона.

Взлом баз данных

Другой возможный сценарий — это взлом баз данных туроператоров и авиакомпаний. Это позволит преступникам точно определить, кто и когда возвращается из заграничной поездки, чтобы позже мошенничать с этими туристами. Получив такую информацию, мошенники смогут точно нацелиться на свою жертву и попытаться манипулировать ею, заставив поверить, что они имеют законное право запросить личные данные.

Как избежать мошенничества при разблокировке номера

1. Проверка домена и официальных сайтов

Одним из главных советов, который дает Леонид Пустов, основатель сообщества Travel Startups, является проверка сайта оператора связи. Прежде чем переходить по ссылке, убедитесь, что вы находитесь на официальной странице вашего оператора. Например, для Мегафона это megafon.ru, для МТС - mts.ru, для Билайна - beeline.ru. Мошенники могут легко подделать сайт, заменив одну букву в доменном имени или использовать другой домен, например, .org вместо .ru. Если ссылка ведет на другой сайт, например через социальные сети после подключения к Wi-Fi в аэропорту, не переходите по ней.

2. Никому не сообщайте конфиденциальную информацию

Очень важно помнить, что никогда не следует сообщать ПИН/PUK-коды, одноразовые коды из СМС, пароли от личных кабинетов и банков, а также CVV-коды с карт. Операторы связи для идентификации обычно просят только основные данные, такие как ФИО, дата рождения и паспортные данные или договор, но не просят фото карты или селфи с паспортом. Если вам предлагают отправить эти данные через ссылку, скорее всего, это фишинг.

3. Двухфакторная аутентификация и защита финансовых сервисов

Для защиты от мошенников рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на всех важнейших платформах, таких как банковские приложения, почта, мессенджеры и социальные сети. Смените пароль перед запросом разблокировки и обязательно проверьте, что все ваши аккаунты защищены. Также полезно временно отключить операции по номеру в вашем банке (например, сменить номер для 3D Secure или СМС-уведомлений), чтобы защитить свои финансовые сервисы.

4. Проверьте безопасность после разблокировки номера

После того как ваш номер будет разблокирован, важно проверить все ваши учетные записи, включая мессенджеры, почту, банковские приложения и социальные сети. Обязательно смените пароли на всех платформах и следите за возможными несанкционированными действиями в ваших аккаунтах. В случае сомнений лучше всего сразу обратиться к своему оператору или банковскому представителю.

5. Опасность "помощников" на маркетплейсах и в чатах

Не доверяйте "помощникам" в чатах и на маркетплейсах, которые обещают помочь с разблокировкой номера за деньги или предлагают "снять охлаждение за 15 минут". Такие предложения — яркий признак мошенничества, и если вы столкнулись с ними, обязательно сообщите об этом в службу поддержки вашего оператора.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Новая мера помогает защитить пользователей от злоупотреблений Возможные мошенничества с подменой сообщений и фишингом Привлечение внимания к безопасности личных данных Необходимость быть особенно внимательным при разблокировке номера Защита от использования иностранных номеров в России Риски фишинга через поддельные сайты и сообщения

FAQ

Что такое 24-часовой "период охлаждения"?

Это мера, введенная для защиты от использования иностранных сим-карт в России, в течение которой временно блокируются номера туристов, возвращающихся в страну. После этого они могут разблокировать свои номера.

Как избежать мошенничества при разблокировке номера?

Важно проверять, что вы находитесь на официальном сайте оператора, не сообщать конфиденциальные данные, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять все свои аккаунты на наличие несанкционированных действий.

Какие меры могут помочь защитить мои аккаунты?

Включите двухфакторную аутентификацию, меняйте пароли на всех учетных записях и временно отключите операции по номеру в вашем банке для дополнительной безопасности.

Исторический контекст

Введение 24-часового "периода охлаждения" стало частью усилий по защите данных российских граждан и предотвращению злоупотреблений с использованием иностранных сим-карт. В свете последних изменений в правилах безопасности мобильных телефонов и банковских сервисов в России особое внимание стало уделяться защите персональных данных и предотвращению мошенничества.

