сотовый телефон
сотовый телефон
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 0:08

Путешествие с риском: почему на границе Калининграда лучше выключить телефон

Власти Калининградской области рекомендуют отключать телефоны на границе

Власти Калининградской области рекомендовали жителям выключать мобильные телефоны при пересечении границы, чтобы избежать временной блокировки SIM-карт. Совет особенно касается пассажиров поездов, следующих транзитом через территорию Беларуси, и жителей пограничных районов, где сигнал нередко автоматически переключается на зарубежные сети.

Почему возникает проблема

Как сообщили в региональном министерстве цифровой трансформации и коммуникаций, случаи временной блокировки связаны с действием нового федерального механизма, который ограничивает использование SIM-карт после нахождения в роуминге или при длительном отсутствии активности. Мера введена для повышения уровня национальной безопасности и предотвращения использования мобильных номеров в системах дистанционного управления беспилотниками.

По словам представителей ведомства, уязвимыми остаются прежде всего пассажиры железнодорожных маршрутов "Москва — Калининград”, проходящих через Беларусь и Литву. При кратковременном переходе между сетями иностранных операторов система может ошибочно зафиксировать пребывание пользователя за границей и инициировать автоматическую блокировку.

Что советуют власти региона

Чтобы избежать таких ситуаций, специалистам министерства предложили простое решение:

  • при следовании в Калининград необходимо выключить телефон до въезда на территорию Беларуси и включить его уже после прибытия в регион;
  • при возвращении в Москву — деактивировать устройство ещё до выезда из Калининградской области и вновь активировать после прохождения белорусско-российской границы.

Как уточнили в ведомстве, продолжительность поездки обычно не превышает суток, что укладывается в лимит операторов связи — 72 часа, после которых может сработать автоматическая блокировка SIM-карты.

Новый "период охлаждения" для SIM-карт

Министерство цифрового развития России ранее объявило о введении временного ограничения доступности SIM-карт сроком на один день. Так называемый "период охлаждения" вступает в силу, если устройство долго неактивно или возвращается из международной зоны роуминга.

Чтобы восстановить доступ, абоненту потребуется пройти онлайн-проверку на специальном веб-ресурсе, введя код подтверждения (капчу). Нововведение действует с 10 ноября в пилотном режиме и распространяется только на использование мобильного интернета.

В федеральном Минцифры подчёркивают, что мера направлена исключительно на повышение защищённости пользователей и предотвращение попыток несанкционированного использования российских SIM-карт в военных или разведывательных целях.

