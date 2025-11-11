Путешествие с риском: почему на границе Калининграда лучше выключить телефон

Власти Калининградской области рекомендовали жителям выключать мобильные телефоны при пересечении границы, чтобы избежать временной блокировки SIM-карт. Совет особенно касается пассажиров поездов, следующих транзитом через территорию Беларуси, и жителей пограничных районов, где сигнал нередко автоматически переключается на зарубежные сети.

Почему возникает проблема

Как сообщили в региональном министерстве цифровой трансформации и коммуникаций, случаи временной блокировки связаны с действием нового федерального механизма, который ограничивает использование SIM-карт после нахождения в роуминге или при длительном отсутствии активности. Мера введена для повышения уровня национальной безопасности и предотвращения использования мобильных номеров в системах дистанционного управления беспилотниками.

По словам представителей ведомства, уязвимыми остаются прежде всего пассажиры железнодорожных маршрутов "Москва — Калининград”, проходящих через Беларусь и Литву. При кратковременном переходе между сетями иностранных операторов система может ошибочно зафиксировать пребывание пользователя за границей и инициировать автоматическую блокировку.

Что советуют власти региона

Чтобы избежать таких ситуаций, специалистам министерства предложили простое решение:

при следовании в Калининград необходимо выключить телефон до въезда на территорию Беларуси и включить его уже после прибытия в регион;

при возвращении в Москву — деактивировать устройство ещё до выезда из Калининградской области и вновь активировать после прохождения белорусско-российской границы.

Как уточнили в ведомстве, продолжительность поездки обычно не превышает суток, что укладывается в лимит операторов связи — 72 часа, после которых может сработать автоматическая блокировка SIM-карты.

Новый "период охлаждения" для SIM-карт

Министерство цифрового развития России ранее объявило о введении временного ограничения доступности SIM-карт сроком на один день. Так называемый "период охлаждения" вступает в силу, если устройство долго неактивно или возвращается из международной зоны роуминга.

Чтобы восстановить доступ, абоненту потребуется пройти онлайн-проверку на специальном веб-ресурсе, введя код подтверждения (капчу). Нововведение действует с 10 ноября в пилотном режиме и распространяется только на использование мобильного интернета.

В федеральном Минцифры подчёркивают, что мера направлена исключительно на повышение защищённости пользователей и предотвращение попыток несанкционированного использования российских SIM-карт в военных или разведывательных целях.