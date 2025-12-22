Запись в салон не нужна: этот маникюр выглядит празднично и делается дома

В декабре записаться в салон бывает сложнее, чем выбрать платье на вечеринку, но это не повод встречать праздники без аккуратных ногтей. Тем более что в этом сезоне в тренде обновлённый французский маникюр, который реально повторить дома. Вместо привычного белого кончика — серебристый край: он выглядит празднично, но остаётся элегантным и подходит почти к любой длине и форме ногтя. Об этом пишет Bovari.

Почему серебряный френч стал фаворитом сезона

Классический французский маникюр ценят за универсальность, а серебристая версия добавляет ему "новогодний свет" без лишней вычурности. Эксперты Masglo подчёркивают, что такой край делает покрытие более выразительным, но не перегружает образ и хорошо сочетается с разными стилями — от минимализма до гламура.

"Он придаёт свет и элегантность без преувеличения и адаптируется почти к любой форме и длине ногтя", — объясняют эксперты Masglo.

Ещё один плюс — вариативность. Можно сделать тончайшую серебряную линию для максимально чистого результата, а можно добавить ширины или выбрать градиент с серебристыми блёстками, если хочется более заметного праздничного акцента.

Какие варианты смотрятся наиболее выигрышно

Самый спокойный и "дорогой" визуально вариант — нюдовая или молочная база и тонкий металлический кончик. Для тех, кто хочет чуть больше сияния, подойдёт серебристый френч с деликатным глиттером по линии края. А если Новый год для вас — официальный повод блистать, можно сделать растяжку блёсток от кончика к середине ногтя, сохранив при этом узнаваемую форму френча.

По словам экспертов, серебро особенно красиво раскрывается на полупрозрачных розовых, нюдовых и молочных покрытиях: они дают тот самый "глазурованный" эффект и делают ногти визуально более ухоженными. Кроме того, такой маникюр легко освежить ближе к празднику: иногда достаточно добавить немного блеска или минимальный дизайн, чтобы он выглядел новым.

"Он отлично смотрится на нюдовых основаниях, прозрачных розовых или даже молочном покрытии, который придаёт желанный глазурованный эффект. Плюс, её легко обновить к Новому году с небольшим блеском или минимальным дизайном ногтей.", — отмечают эксперты Masglo.

Как сделать серебряный французский маникюр дома

Перед началом важно привести ногти в порядок: подпилить форму, отодвинуть кутикулу и обезжирить пластину, чтобы покрытие держалось дольше. Дальше можно идти по простой схеме, которую рекомендуют в Masglo.

Нанесите укрепляющую базу, чтобы защитить натуральный ноготь и продлить стойкость покрытия. Покройте ногти нюдовым, прозрачным розовым или молочным оттенком. Сделайте 1-2 слоя в зависимости от плотности и дайте им полностью высохнуть. Возьмите металлический серебряный лак или тонкий серебристый глиттер и прорисуйте линию по свободному краю. Делать это можно от руки или с помощью наклеек/шаблонов, если нужна идеальная симметрия. Для более праздничного эффекта добавьте чуть блёсток по линии кончика или сделайте мягкую растяжку кверху, сохраняя аккуратный переход. Закрепите результат топовым покрытием: оно "запечатает" блеск, сгладит поверхность и заметно увеличит стойкость маникюра.

В итоге серебряный френч остаётся тем самым компромиссом между классикой и праздником: он выглядит нарядно, легко сочетается с любым образом и не требует салонной записи, чтобы получиться аккуратно.