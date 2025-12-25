Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Иван Трухин Опубликована вчера в 23:01

Сделал одну вещь перед зимой — и молодая шелковица пережила морозы спокойно

Шелковица в холодном климате прибавляет до 3 метров в год — House Digest

Зимой сад будто замирает: деревья сбрасывают листья, рост останавливается, а участок становится однотонным. Поэтому особенно ценны культуры, которые не боятся холода, быстро набирают высоту и ещё радуют глаз в сезон, когда красок меньше всего. Шелковица как раз из таких вариантов: она может активно расти даже в прохладном климате и при этом даёт съедобный урожай. Об этом сообщает House Digest.

Почему шелковица считается удачным выбором для холодных регионов

Шелковица известна тем, что растёт быстро: при хороших условиях отдельные сорта способны прибавлять в высоту до примерно 3 метров в год. Помимо темпов, у неё есть и практичный бонус — обильные ягоды, которые едят свежими или пускают на заготовки вроде варенья и желе.

Есть и декоративная сторона. Осенью листья шелковицы переходят в яркие жёлто-золотые оттенки, а после листопада некоторые деревья остаются интересными за счёт выразительной "архитектуры" ветвей. Плюс у культуры обычно немного проблем с вредителями, а к типу почвы она сравнительно терпима, что упрощает выращивание на участке.

При этом важно понимать: "шелковица" — не одно дерево, а группа видов рода Morus. Характеристики у сортов заметно различаются, поэтому выбор влияет и на зимостойкость, и на то, насколько комфортно дереву будет именно в вашем саду.

Какие сорта стоит рассмотреть и от каких лучше отказаться

Сорта отличаются не только вкусом и урожайностью, но и поведением в разных регионах.

Среди наиболее зимостойких вариантов выделяют русскую шелковицу (Morus alba var. tatarica): она хорошо переносит холод. Ещё один популярный вариант — Illinois Everbearing (Morus alba x rubra), ценят за богатый урожай. Правда, высокая урожайность может обернуться минусом: опавшие ягоды способны пачкать твёрдые покрытия, поэтому место посадки лучше продумать заранее.

Если же задача больше декоративная и вы не хотите ягодного "беспорядка", пригодятся бесплодные формы белой шелковицы — например, Morus alba "Pendula' и "Chaparral'. Их ценят за эффектные плакучие ветви и аккуратный внешний вид.

Для холодных зон также рассматривают красную шелковицу (Morus rubra), особенно если хочется привлечь на участок птиц и другую местную фауну. А вот чёрную шелковицу (Morus nigra) и пакистанскую шелковицу (Morus macroura) в прохладных регионах советуют избегать: они хуже переносят холод и ориентированы на более тёплые зоны.

Уход за шелковицей и подготовка к зиме

Базовые требования у большинства шелковиц похожи. Им нужно полное солнце, хотя лёгкую тень дерево обычно переносит. Взрослые растения не требуют постоянных подкормок и сложного обслуживания, но в период укоренения важно следить за поливом и общим состоянием.

Обрезка нужна и молодым, и взрослым деревьям: молодым — чтобы сформировать крепкий "каркас" кроны, взрослым — в основном для удаления сухих, повреждённых или пересекающихся ветвей.

Для зимней защиты в материале рекомендуют замульчировать основание недавно посаженного дерева слоем измельчённой древесной мульчи толщиной примерно 7,5-10 см. Это помогает уменьшить риск подмерзания корней и одновременно сдерживает сорняки. Ещё один приём — "накопить" влагу до промерзания почвы: глубокий регулярный полив перед зимой полезен, потому что влажная земля лучше сглаживает температурные перепады, чем сухая.

Также отмечается важность сроков обрезки: поздняя осень или зима помогают избежать сильного "кровотечения" сока, которое бывает при срезах в неподходящее время.

В итоге шелковица может стать удачным вариантом для тех, кто живёт в холодном климате и хочет одновременно быстрорастущее плодовое дерево и красивый сезонный акцент. Главное — выбрать сорт под свои условия и заранее решить, нужен ли вам обильный урожай или более "чистый" декоративный вариант.

