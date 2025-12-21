Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самарканда, Узбекистан
Самарканда, Узбекистан
© commons.wikimedia.org by Gilad Rom is licensed under CC BY 2.5
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 4:15

Села за руль в Узбекистане — оказалась на Шёлковом пути: маршрут, который поражает масштабом

Туристам рекомендовали автомаршрут через Шахрисабз к Термезу в Узбекистане - Lonely Planet

Узбекистан — одна из немногих стран, где Шёлковый путь до сих пор ощущается не как абстрактная история, а как живая дорога. Здесь древние караванные маршруты совпадают с современными трассами, а путешествие на автомобиле становится способом прочувствовать масштаб и разнообразие региона. Асфальт сменил песок, но дух пути остался прежним. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Самарканд — Бухара: классика Шёлкового пути

Маршрут между Самаркандом и Бухарой считается одним из самых выразительных в стране. Дорога длиной около 270 км проходит через долину Зеравшана и позволяет за один день увидеть ключевые памятники эпохи караванной торговли. По пути путешественники заезжают к мавзолею Имама аль-Бухари, останавливаются у караван-сарая Рабат-и-Малик и делают крюк к минарету Вабкента XII века. Эти места редко бывают переполнены, что создаёт ощущение личного открытия. Финальной точкой становится Бухара с её крепостью Ковчег и ансамблем мечети Калон — одним из главных символов исламской архитектуры Центральной Азии.

Через Шахрисабз в Сурхандарью

Поездка из Самарканда на юг открывает менее известные страницы истории. Дорога через перевал Тахта-Карача ведёт в Шахрисабз — родину Тимура. Здесь сохранились руины дворца Ак-Сарай и мечеть Кок-Гумбаз. Продолжая путь в Сурхандарьинскую область, путешественники пересекают исторические Железные Врата и выходят к Термезу на берегу Амударьи. Город интересен сочетанием буддийского наследия, исламских святынь и археологических памятников, связанных с походами Александра Македонского.

Ферганская долина: культура и ремёсла

Автопутешествие из Ташкента в Ферганскую долину знакомит с повседневной жизнью Узбекистана. Через тоннель Камчик дорога выводит к Коканду с дворцом Худояр-хана и действующими медресе. Далее маршрут проходит через Риштан — центр керамики, Фергану и Маргилан с его шелковыми фабриками и базарами. Эта часть страны особенно богата традициями и позволяет увидеть ремесла, сохранившиеся на протяжении веков.

Каракалпакстан и пустынные крепости

Маршрут от Хивы до Нукуса проходит через пустыню с руинами древних крепостей — кал. Топрак-Кала и Аяз-Кала напоминают о забытых царствах Хорезма. В Нукусе путешественников ждёт Музей Савицкого с уникальной коллекцией советского авангарда, спасённой от уничтожения в XX веке.

Экспедиция к Аральскому морю

Самым драматичным маршрутом считается поездка к Аральскому морю. Из Нукуса дорога ведёт через плато Устюрт к Мойнаку — бывшему порту, оказавшемуся в сотнях километров от воды. "Кладбище кораблей" и местные музеи наглядно показывают последствия масштабных ирригационных проектов, изменивших географию региона.

Практика и безопасность в пути

Основные трассы в Узбекистане находятся в хорошем состоянии, но вне городов стоит быть внимательным. Контрольные пункты распространены, а топливо лучше заправлять в крупных населённых пунктах. Для сложных маршрутов, особенно в пустынных регионах, разумно нанимать водителя.

Автопутешествия по Узбекистану позволяют соединить свободу дороги с богатством истории. Именно так Шёлковый путь раскрывается не как музейный экспонат, а как пространство живых впечатлений.

