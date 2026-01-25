Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Силиконовые формочки
Силиконовые формочки
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:01

Духовка ни при чём — мыльный привкус в выпечке появился из-за одной ошибки

Посудомоечные средства с отдушками застревают в силиконе — Бранди Грюнер

Мыльный привкус в выпечке способен испортить даже идеальный рецепт. Вы достаёте кексы из духовки или пробуете соус — и вместо ожидаемого вкуса чувствуете странную "химию". Чаще всего виноваты не ингредиенты, а силиконовые формы и лопатки. Об этом пишет автор Бранди Грюнер.

Почему силикон начинает пахнуть мылом

Силикон — пористый материал, который легко впитывает жиры, запахи и вкусы. При нагревании он расширяется, и эти вещества глубже проникают в структуру. Именно поэтому после мытья в посудомоечной машине силиконовые инструменты нередко приобретают стойкий мыльный аромат: моющие средства содержат отдушки и активные компоненты, которые "застревают" в материале.

Проблема усиливается, если формы и лопатки регулярно моют при высоких температурах или используют ароматизированные таблетки и гели. В результате силикон выглядит чистым, но продолжает "отдавать" посторонний вкус при контакте с едой.

Что понадобится для очистки

Чтобы вернуть инструментам нейтральный вкус, не нужны редкие средства. Достаточно того, что обычно есть на кухне:

  1. Моющее средство для посуды без ароматизаторов.
  2. Кухонные тряпки или полотенца.
  3. Дезодорирующее средство на выбор: дистиллированный белый уксус, свежий лимонный сок или пищевая сода.
  4. Противень — если понадобится обработка в духовке.

Как убрать мыльный привкус: рабочие способы

Посудомоечная машина без отдушек

Если силикон допускает машинную мойку, используйте только неароматизированное средство. Для стойких запахов помогает интенсивный режим для кастрюль и сковородок, но без дополнительных ароматических добавок.

Замачивание с мылом и лимонным соком

Лимон хорошо расщепляет жиры и нейтрализует запахи. В раковине разведите мягкое средство для посуды в горячей воде, добавьте лимонный сок и замочите силикон примерно на час. После этого тщательно промойте и высушите.

Уксусный раствор

Смесь горячей воды и белого уксуса в пропорции 1:1 помогает убрать липкость и запахи. Инструменты оставляют в растворе минимум на час, затем хорошо ополаскивают чистой водой.

Пищевая сода

Сода работает как мягкий абсорбент. Из неё делают густую пасту с горячей водой, наносят на поверхность, оставляют на 30 минут и смывают. Этот способ особенно полезен, если запах въевшийся, но не слишком резкий.

"Запекание" запаха в духовке

Если предыдущие методы не помогли, можно использовать тепло. Важно заранее убедиться, что изделия безопасны для духовки и выдерживают нужную температуру. Очищенные и промытые инструменты выкладывают на противень и нагревают при 120-150 °C около 30 минут. После остывания запах обычно исчезает; при необходимости процедуру повторяют ещё на 10 минут.

Как избежать проблемы в будущем

Лучше сразу минимизировать риск: мыть силикон без ароматизированных средств, не оставлять его надолго в жирной воде и периодически проводить "нейтрализацию" уксусом или содой. Такой уход помогает сохранить нейтральный вкус и продлевает срок службы кухонных инструментов.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влажное пятно на матрасе создаёт среду для бактерий и запахов — Southern Living 23.01.2026 в 23:06
Долго игнорировал матрас под простынёй — потом понял, почему запах не уходит

Пятна на матрасе — не приговор. Разбираемся, как определить тип загрязнения, чем его удалить и что делать, если следы и запахи не поддаются с первого раза.

Читать полностью » Плитку в ванной очищают без абразивов, чтобы не царапать покрытие — Southern Living 23.01.2026 в 20:30
Убрала плесень в швах между плитками без абразивов — одна ошибка раньше всё портила

Плесень и налёт на плитке появляются незаметно — особенно в швах. Разбираем, как чистить ванную мягко, с учётом типа плитки и без лишней химии.

Читать полностью » Ошибки планировки и декора ухудшают восприятие кухни — The Spruce 23.01.2026 в 19:05
Выглядит красиво, а жить невозможно: ошибки планировки, из-за которых кухня бесит каждый день

Даже продуманная кухня может потерять уют из-за типичных дизайнерских ошибок. Эксперты объясняют, какие решения портят интерьер и как сохранить гармонию.

Читать полностью » Четыре способа позволили снять обои без повреждения стен — The Spruce 23.01.2026 в 17:54
Старые обои держатся насмерть, но есть слабое место: 4 метода, которые ломают сопротивление

Старые обои можно снять быстрее и аккуратнее, если выбрать подходящий метод. Пар, растворы и специальные средства помогают сохранить стены и упростить ремонт.

Читать полностью » Человекоподобные роботы пока не готовы к массовому использованию дома — BGR 23.01.2026 в 14:30
Будущее споткнулось о порог: мечта об автоматическом доме разбилась о холодную реальность

Человекоподобные роботы всё чаще появляются на выставках и в новостях, но готовы ли они к жизни в умном доме? CES 2026 дала неожиданные ответы.

Читать полностью » Очиститель для стёкол повреждает антибликовое покрытие телевизора — Southern Living 23.01.2026 в 10:10
Телевизор кажется стеклянным, но это ловушка: один спрей — и на экране мутные пятна

Обычный очиститель для стёкол может испортить экран телевизора и повредить антибликовый слой. Узнайте, какие средства опасны и как безопасно чистить экран.

Читать полностью » Декоративные подушки очищают бритвой, натягивая ткань без давления — House Digest 22.01.2026 в 21:22
Свитерная бритва спасла не только одежду — вот где она творит чудеса, а где всё испортит

Свитерная бритва — универсальный помощник в доме: освежает одежду, пледы, диваны, ковры и матрасы. Читайте, где её можно применять, а где она опасна для текстиля.

Читать полностью » Выбор пола повлиял на комфорт и уход за жильём — The Spruce 22.01.2026 в 17:24
Выбор без права на спешку: ковёр и паркетная доска создают уют с разным сроком годности

Ковролин и паркетная доска по-разному влияют на комфорт, уход и восприятие жилья. Разбираемся, какой вариант лучше подойдёт для российских квартир и домов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Повреждение авто на парковке требует официальной фиксации — Уткина автоэксперт
Туризм
Район Дэншикоу рядом с Ванфуцзин подходит для первого знакомства с Пекином
Авто и мото
Электромобили сохранили льготы в программе автокредитов на 2026 год — автоэксперты
Наука
Астрономы обнаружили признаки гигантской экзолуны у далёкой планеты – arXiv
Питомцы
Собаки распознают несправедливое отношение в ситуациях с наградой — Le Mag du Chien
Красота и здоровье
Наблюдения отмечают более низкую глюкозу после лечения зубных каналов — стоматолог Ниранджан
Еда
Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table
Туризм
Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet