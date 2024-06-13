Наступило время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, по мнению зампредседателя Совета безопасности РФ, главы "Единой России" Дмитрия Медведева.

В своей статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы.



Эпоха метрополий подошла к концу", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил о том, что в феврале в Москве прошел Форум сторонников борьбы с современными методами неоколониализма — мероприятие под названием "За свободу наций!", организованное партией "Единая Россия".



Основным результатом данного форума стало создание всемирного антинеоколониального движения "За свободу наций!", целью которого является искоренение современных форм эксплуатации и гегемонии.



"Встреча наглядно продемонстрировала: пришло время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, который становится преградой для многих стран в их стремлении к устойчивому и справедливому развитию. Это проблема давняя и сложная, ее решение требует особого подхода и, что немаловажно, объединенных усилий", — подчеркнул Медведев.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)