Наступило время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, по мнению зампредседателя Совета безопасности РФ, главы "Единой России" Дмитрия Медведева.
В своей статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы.
Эпоха метрополий подошла к концу", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил о том, что в феврале в Москве прошел Форум сторонников борьбы с современными методами неоколониализма — мероприятие под названием "За свободу наций!", организованное партией "Единая Россия".
Основным результатом данного форума стало создание всемирного антинеоколониального движения "За свободу наций!", целью которого является искоренение современных форм эксплуатации и гегемонии.
"Встреча наглядно продемонстрировала: пришло время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, который становится преградой для многих стран в их стремлении к устойчивому и справедливому развитию. Это проблема давняя и сложная, ее решение требует особого подхода и, что немаловажно, объединенных усилий", — подчеркнул Медведев.
Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Запад будет сопротивляться борьбе с неоколониализмом
Западный мир будет настойчиво противостоять стремлениям человечества уничтожить неоколониализм, вмешательство во внутренние дела государств продолжает осуществляться в разнообразных формах, по мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева.
Евроинтеграцией Молдавии будет ее вхождение в Румынию
По мнению вице-председателя Совета безопасности Российской Федерации, лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, наиболее вероятным ходом событий в процессе "евроинтеграции" для Молдавии может стать превращение ее в северо-восточное приграничное образование Румынии.
BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность
Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе
В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.