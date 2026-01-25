Ел нормально, ничего не беспокоило — а внутри зуба рос очаг, который мешал контролю глюкозы

Зуб может не болеть, не мешать есть и вообще не привлекать внимания — но при этом внутри него может развиваться инфекция, которая поддерживает хроническое воспаление в организме. Данные наблюдений связывают такие "тихие" очаги с метаболическим здоровьем: у части пациентов после лечения инфекции в корне зуба отмечались умеренное улучшение показателей глюкозы и снижение воспалительных маркеров в последующие годы. Об этом пишет исследователь и стоматолог общественного здравоохранения Викрам Ниранджан (Университет Лимерика).

Инфекция, которая может протекать без симптомов

Речь об апикальном периодонтите — воспалении тканей вокруг верхушки корня зуба. Часто он почти не проявляется, и проблему обнаруживают случайно на рентгене во время планового осмотра. При этом бессимптомность не означает безопасность: бактерии и продукты воспаления могут затрагивать окружающие ткани и поддерживать длительную иммунную реакцию.

Такое состояние нередко описывают как "низкоуровневое воспаление" — фон, при котором иммунная система постоянно активирована без явных признаков острой болезни. Предполагается, что именно этот воспалительный фон может быть одним из механизмов связи между хроническими инфекциями полости рта и нарушениями обмена веществ.

Как лечение корневых каналов может отражаться на сахаре

При эндодонтическом лечении (лечении корневых каналов) устраняют источник инфекции внутри зуба и в области верхушки корня. В ряде наблюдений в течение примерно двух лет после такого вмешательства фиксировали снижение воспалительных маркеров и более низкие показатели сахара в крови. Эти выводы дополнялись продольным метаболомным анализом — методом, при котором в крови отслеживают широкий набор малых молекул, связанных с работой разных систем организма.

Логика предполагаемого эффекта проста: меньше хронического воспаления — меньше помех для действия инсулина. При длительном воспалительном фоне клеткам может быть труднее эффективно "забирать" глюкозу из крови, поэтому снижение воспаления потенциально облегчает контроль сахара.

Диабет и инфекции у верхушек корней: связь в обе стороны

Связь выглядит двусторонней. С одной стороны, хроническая инфекция может поддерживать системное воспаление и тем самым ухудшать метаболические показатели. С другой — при диабете чаще наблюдаются стойкие изменения вокруг верхушки корня, в том числе у зубов, которые уже лечили по каналам: повышенный сахар способен ослаблять иммунный ответ и замедлять восстановление костной ткани. Также у людей с диабетом выше риск появления новых апикальных инфекций даже в ранее пролеченных зубах.

Что важно помнить

Лечение корневых каналов не является способом лечить диабет. Улучшения, о которых сообщают исследования, умеренные и зависят от множества факторов: тяжести инфекции, общего состояния здоровья, качества эндодонтического лечения и исходного контроля глюкозы. Кроме того, причинно-следственная связь пока не считается окончательно установленной — нужны дополнительные контролируемые исследования.

Практический вывод при этом достаточно понятен: здоровье полости рта может влиять на общее метаболическое благополучие сильнее, чем принято думать. Особенно это касается "немых" инфекций, которые не вызывают боли, но способны поддерживать хроническое воспаление. Людям с диабетом или повышенным риском нарушения углеводного обмена особенно важно не пропускать профилактические осмотры у стоматолога и не игнорировать подозрительные находки на рентгене.