Организм не подаёт тревожных знаков, пока холестерин подготавливает самый жёсткий сценарий

Он накапливается медленно и почти незаметно, не вызывая боли и тревожных ощущений. Годами человек может чувствовать себя совершенно здоровым, пока внутри организма формируется серьёзная угроза. Повышенный уровень холестерина остаётся одной из самых недооценённых причин сердечно-сосудистых катастроф. Об этом сообщает издание Science Focus.

Невидимая угроза для сосудов

В отличие от простуды или инфекции, повышенный холестерин невозможно распознать по самочувствию. Речь идёт прежде всего о липопротеинах низкой плотности — "плохом" холестерине, который постепенно оседает на стенках артерий. Этот процесс происходит без боли и дискомфорта, потому что кровеносные сосуды лишены болевых рецепторов. Человек может вести активный образ жизни и не подозревать, что внутри сосудов уже начинаются изменения.

"Если у вас высокий уровень холестерина, вы этого даже не почувствуете", — говорит кардиолог Рияз Патель из Университетского колледжа Лондона и Barts Health NHS Trust.

Даже при внешнем благополучии сосуды могут постепенно терять гладкость и эластичность. Особенно быстро это происходит при сочетании малоподвижного образа жизни и рациона, где преобладает жареная пища и переработанные жиры. Именно поэтому врачи всё чаще обращают внимание на роль повседневных привычек и качества жиров в питании, о чём говорят и данные о том, что избыток растительного масла способен повышать риски для сердца.

Почему симптомы появляются слишком поздно

Основная опасность высокого холестерина заключается в его медленном и скрытом действии. Отложения формируются годами, слой за слоем, постепенно сужая просвет артерий. Организм долго компенсирует эти изменения: сосуды способны немного расширяться и поддерживать нормальный кровоток даже при наличии бляшек. Поэтому тревожные сигналы отсутствуют до самого критического момента.

"Это немного похоже на артериальное давление. И то, и другое считается тихим убийцей", — отмечает Рияз Патель.

Когда жировые отложения уплотняются и превращаются в твёрдые бляшки, риск резко возрастает. Кровь с трудом проходит через суженные участки, повышается давление на стенки сосудов, и вероятность полной закупорки становится реальной. В таких случаях инфаркт или инсульт могут возникнуть внезапно и без предварительных предупреждений.

Масштабы проблемы и роль питания

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, унося около 17,9 миллиона жизней в год. При этом значительная часть людей с повышенным холестерином не знает о своём состоянии. Исследования показывают, что более 40 % взрослых с умеренными отклонениями и каждый четвёртый с очень высоким уровнем холестерина не осведомлены о риске.

На накопление липидов влияют не только генетика и возраст, но и структура рациона. В последние годы пересматривается взгляд на жиры: всё больше данных указывает на различия между насыщенными и ненасыщенными источниками. Например, обсуждение того, почему растительные масла оказались полезнее сливочного, помогает лучше понять, какие продукты действительно поддерживают здоровье сосудов, а какие ускоряют атеросклеротические изменения.

Почему ранняя диагностика решает всё

Поскольку высокий холестерин почти никогда не проявляется симптомами, единственным надёжным способом его выявления остаётся анализ крови. Регулярные проверки позволяют обнаружить проблему задолго до развития осложнений и вовремя скорректировать питание, физическую активность и образ жизни в целом. Осознание скрытых процессов в организме даёт шанс предотвратить тяжёлые последствия и сохранить здоровье сосудов на долгие годы.