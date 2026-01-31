Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина кормит животное
Женщина кормит животное
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:53

Кошка перестала мурлыкать внезапно — хозяева пугаются зря: проверьте один момент

Иногда кошка выглядит абсолютно счастливой: она растянулась на коленях, щурится от удовольствия и не проявляет ни малейших признаков тревоги. Но привычного мурлыканья нет, и это заставляет хозяина насторожиться. Кажется, будто в этой тишине скрывается проблема, хотя внешне всё выглядит благополучно. На самом деле отсутствие мурлыканья далеко не всегда говорит о неблагополучии питомца. Об этом сообщает catster.

Что на самом деле означает мурлыканье

Мурлыканье часто воспринимают как универсальный признак удовольствия, но у кошек оно имеет куда более сложное значение. Котята используют его с первых дней жизни, ориентируясь на вибрации матери, чтобы найти тепло и пищу. Во взрослом возрасте мурлыканье сохраняет коммуникативную функцию и может появляться не только в моменты радости.

Кошки нередко мурлычат, когда испытывают стресс, боль или пытаются успокоиться. Считается, что вибрации помогают организму вырабатывать эндорфины и снижать напряжение. Поэтому сам по себе этот звук не всегда говорит о счастье — гораздо важнее общий язык тела, поза, выражение морды и поведение животного в целом.

Почему кошка может не мурлыкать

Одна из самых простых причин — мурлыканье слишком тихое. Некоторые кошки издают настолько слабые вибрации, что их невозможно услышать, не прикоснувшись рукой к груди или горлу. В таких случаях звук есть, но он буквально "теряется" для человеческого уха.

Другие кошки предпочитают иные способы общения. Они могут выражать привязанность взглядом, движением хвоста, положением тела или привычными ритуалами. Если питомец успешно "объясняется" без звуков, мурлыканье для него может быть просто лишним.

Иногда причина кроется в физиологии. Травмы, воспаления или нарушения работы гортани способны сделать мурлыканье затруднительным или неприятным. В редких случаях такие особенности формируются ещё в раннем возрасте и долго остаются незамеченными.

Когда молчание связано с самочувствием

Кошки известны умением скрывать боль и недомогание. Если раньше питомец мурлыкал, а затем внезапно стал молчаливым, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Насторожить должны и сопутствующие признаки: снижение аппетита, апатия, стремление к уединению, ухудшение ухода за шерстью.

Стресс тоже способен "выключить" мурлыканье. Переезд, появление нового питомца, ребёнка или даже смена привычного распорядка могут привести к тому, что кошка станет тише и замкнутее. В таких случаях важны стабильность, безопасные укрытия и спокойная обстановка.

Можно ли научить кошку мурлыкать

Заставить кошку мурлыкать невозможно, и в этом нет необходимости. Иногда мягкое внимание, комфортная среда, игры и ласка помогают питомцу чувствовать себя настолько расслабленно, что мурлыканье появляется само. Но даже если этого не происходит, отсутствие звука не делает кошку менее счастливой.

Повод для обращения к ветеринару возникает лишь тогда, когда молчание сопровождается резкими изменениями в поведении или самочувствии. Во всех остальных случаях тишина — это просто индивидуальная особенность характера.

Отсутствие мурлыканья не отменяет привязанности и благополучия. Кошки выражают чувства по-разному, и иногда самая тихая из них чувствует себя ничуть не хуже громко "гудящих" сородичей.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

