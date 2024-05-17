В России может появиться новый дорожный знак "Выгул животных", предназначенный для предупреждения водителей о местах, где часто бывают питомцы. Это предложение внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который считает, что такой знак поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных.
Знаки планируется установить вблизи площадок для выгула собак и других мест, где животные могут внезапно появиться на дороге. Новые знаки сравнимы с уже существующими табличками "Дети", которые ставят возле учебных заведений, сообщает Motor.
Фото: flickr. com/Alexander Yampolsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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