В России может появиться новый дорожный знак "Выгул животных", предназначенный для предупреждения водителей о местах, где часто бывают питомцы. Это предложение внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который считает, что такой знак поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных.

Знаки планируется установить вблизи площадок для выгула собак и других мест, где животные могут внезапно появиться на дороге. Новые знаки сравнимы с уже существующими табличками "Дети", которые ставят возле учебных заведений, сообщает Motor.

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