Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мамаев Курган
Мамаев Курган
© commons.wikimedia.org by Vadim Manuylov is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 11:27

Волгоград - город, который пережил войну: самые важные исторические места для посещения

Волгоград: Мамаев курган, мемориал и исторические памятники Сталинградской битвы

Волгоград — город с непростой судьбой и особым характером. Он вытянулся вдоль берега Волги почти на сотню километров и соединяет прошлое с современностью буквально на каждом шагу. Когда-то его называли Царицын, затем Сталинград, а после войны — Волгоград. Этот город пережил разрушения, боль и возрождение, став символом стойкости и памяти.

Сегодня Волгоград — это не только Мамаев курган и легендарный дом Павлова, но и красивые набережные, необычный метротрам, старинные улицы и природные парки вокруг. Расскажем, куда стоит отправиться, если вы приехали сюда впервые.

Мамаев курган: сердце Сталинградской битвы

Мамаев курган — главное место памяти и одна из самых сильных точек притяжения в России. Во время Великой Отечественной войны это был стратегический рубеж, известный как "высота 102.0". Здесь шли ожесточённые бои за каждый метр земли, и именно здесь решалась судьба Сталинграда.

После победы курган превратился в мемориальный комплекс, где захоронены около 35 тысяч человек. На территории находятся скульптурные композиции, аллея тополей, "Стены-руины", Зал воинской славы и грандиозная статуя "Родина-мать зовёт!". Её высота вместе с мечом — более 80 метров, и увидеть монумент своими глазами мечтают туристы со всего мира.

Музей-панорама "Сталинградская битва": история в деталях

Всего в нескольких минутах ходьбы от кургана расположен музей-панорама "Сталинградская битва". Он объединяет восемь выставочных залов, четыре диорамы и огромную панораму, изображающую ключевые события обороны города.

В музее собраны оригинальные экспонаты: военная техника, личные вещи бойцов, архивные фото и документы. Здесь же можно увидеть знаменитые руины мельницы Гергардта — одно из немногих зданий, сохранившихся с военных времён.

Экспозиция музея дополнена интерактивными материалами и мультимедийными стендами, поэтому посещение будет интересно не только любителям истории, но и детям.

Волгоградский метротрам: уникальный транспорт города

Одно из самых необычных мест Волгограда — это его метротрам. Он совмещает черты метро и трамвая: часть линий идёт под землёй, а часть — на поверхности. В отличие от классического метро, здесь ходят трамваи, но станции выглядят как подземные вестибюли.

Самая глубокая станция — "Профсоюзная", залегает на 14 метрах. Удобнее всего ехать от "Мамаева кургана" до центра — путь займёт всего 10-15 минут.

Стоимость поездки — 28-30 рублей, а при оплате местной картой "Волна" — 23 рубля. Этот вид транспорта стал не только удобным способом передвижения, но и своеобразной достопримечательностью, особенно для тех, кто любит необычные городские маршруты.

Природный парк "Усть-Медведицкий": волжская Амазония

В 260 километрах от Волгограда, возле города Серафимовича, раскинулся природный парк "Усть-Медведицкий". Это редкое место, где сочетаются леса, степи, барханы и речные долины. По территории парка протекают сразу четыре реки — Дон, Хопёр, Медведица и Протока.

Правый берег отличается оврагами и холмами, а на левом можно увидеть настоящие песчаные дюны — Арчедино-Донские барханы высотой до 6 метров. Здесь живут лоси, кабаны, выхухоли, бобры, а в небе можно заметить сапсана, филина или дрофу.

Парк охраняется государством: в нём произрастает почти 300 редких растений, среди которых водяной орех и орхидеи. Весной берега рек покрываются белыми кувшинками, а летом сюда приезжают туристы и фотографы, чтобы увидеть этот природный контраст своими глазами.

В окрестностях находится Серафимович — старинная казачья станица. Здесь можно посетить музей истории Усть-Медведицкого казачества, а также дом-музей писателя Александра Серафимовича. Главная святыня — Спасо-Преображенский монастырь, известный своими пещерами и храмом с 33 куполами.

Донской парк: меловые горы и ледяные родники

Всего в 94 километрах от Волгограда, на берегу Дона, находится ещё одно удивительное место — Донской природный парк. Здесь возвышаются меловые горы высотой до 250 метров, а из-под них бьют холодные источники. Всего родников — 39, и температура воды в них даже летом не поднимается выше 8 °C.

Это одно из любимых мест у местных жителей и путешественников: можно отдохнуть на берегу, половить рыбу или просто прогуляться среди дубрав и лугов.

Центральная набережная: прогулка вдоль Волги

Главная набережная Волгограда — символ обновлённого города. Она построена в два уровня: верхний соединён с жилыми кварталами и парками, а нижний спускается прямо к воде. Между ними пролегает величественная гранитная лестница из ста ступеней и восьми площадок.

Летом здесь проходят концерты, фестивали и вечерние прогулки на теплоходах. Осенью — это тихое место для размышлений и созерцания Волги. По вечерам набережная красиво подсвечивается, а вдалеке виден силуэт статуи "Родина-мать".

Советы шаг за шагом: как составить маршрут по Волгограду

  1. Начните с Мамаева кургана. Лучше приехать утром, чтобы увидеть панораму города в лучах солнца.
  2. Зайдите в музей-панораму. На осмотр стоит выделить минимум час — экспозиция обширная.
  3. Прокатитесь на метротраме. Это необычный опыт, который редко где повторяется.
  4. Погуляйте по набережной. Особенно красиво на закате, когда огни отражаются в воде.
  5. Запланируйте день для выезда. Природные парки "Усть-Медведицкий" и Донской заслуживают отдельной поездки.

Плюсы и минусы путешествия в Волгоград

Плюсы Минусы
Много исторических и природных достопримечательностей Большие расстояния между объектами
Развитая транспортная сеть и недорогие билеты Некоторые парки расположены далеко от города
Хорошие гостиницы и кафе вдоль набережной Летом может быть слишком жарко
Город подходит и для коротких поездок, и для отдыха на неделю Зимой часть экскурсий проводится реже

FAQ

Когда лучше ехать в Волгоград?
Самое комфортное время — весна и начало осени. В мае и сентябре здесь тепло, но не жарко, и удобно гулять по набережной и паркам.

Сколько дней нужно, чтобы всё посмотреть?
Для основных достопримечательностей хватит трёх дней. Если хотите съездить в природные парки, закладывайте 4-5 дней.

Как добраться до "Усть-Медведицкого" парка?
От Волгограда можно доехать на автомобиле или автобусе до Серафимовича — дорога займёт около четырёх часов.

Есть ли в Волгограде речные прогулки?
Да, с мая по сентябрь работают теплоходы и катера, которые курсируют вдоль набережной и до островов на Волге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В аптечке для поездки на горнолыжный курорт должны быть обезболивающие и средства от растяжений сегодня в 10:23
Аптечка для горнолыжного курорта: что взять, чтобы не испортить отпуск

Что взять с собой в аптечку на горнолыжный курорт, чтобы не искать аптеку в снегах и быть готовым к любой мелочи — от простуды до ожога.

Читать полностью » Пять маршрутов выходного дня из Москвы - от Тулы и Калуги до Суздаля и Ярославля сегодня в 9:17
Пять маршрутов выходного дня из Москвы: где будет красиво, вкусно и спокойно

От древнего Суздаля до арт-парка «Никола-Ленивец» — пять направлений, куда стоит поехать из Москвы на машине, чтобы провести выходные ярко и с пользой.

Читать полностью » Пять российских городов с европейской архитектурой - от Выборга до Йошкар-Олы сегодня в 8:14
Европа внутри России: пять городов, где легко забыть, что вы не за границей

Мощёные улочки, готические замки и уютные кофейни — всё это можно найти не только в Европе. Рассказываем, какие города России удивят вас своим европейским настроением.

Читать полностью » Морской порт, башня на горе Ахун и Роза Хутор входят в главные достопримечательности Сочи сегодня в 7:11
Где отдых превращается в приключение: лучшие локации Сочи для вдохновения

От морского порта до подвесного моста над ущельем: девять мест в Сочи, где сочетаются природа, история и драйв. Всё, что нужно, чтобы влюбиться в главный курорт России.

Читать полностью » Кандалакша, Хибины и Териберка входят в самые популярные маршруты по Кольскому полуострову сегодня в 6:07
Дорога на край света: как добраться до Кольского полуострова без снегохода и страха

От Мурманска до Териберки: рассказываем, как проехать по Кольскому полуострову на машине, где заправиться, остановиться и увидеть всё — от саамских деревень до Баренцева моря.

Читать полностью » Шесть автомаршрутов по России - от Алтая и Байкала до Калмыкии и Карелии сегодня в 5:05
Россия без границ: шесть маршрутов, где руль - ваш лучший проводник

От ледников Алтая до степей Калмыкии — Россия создана для путешествий за рулём. Мы собрали шесть красивейших маршрутов, которые подарят приключения и чувство свободы.

Читать полностью » Ростов-на-Дону — город с архитектурой XIX века и современной набережной на Дону сегодня в 4:01
Зашёл на рынок в Ростове-на-Дону просто глянуть цены — а вышел с ощущением, что был в кино

Южный колорит, набережные, пряный воздух и шум Дона — Ростов не похож ни на один другой город России. Рассказываем, что стоит посмотреть и как провести время с удовольствием.

Читать полностью » Тула - город самоваров и пряников с кремлём, музеями и современной набережной сегодня в 3:58
Тула - не только пряники и самовары: 9 мест, ради которых стоит приехать

От древнего кремля до динозавров в парке Белоусова: Тула удивляет сочетанием истории, современности и самоварного уюта. Готов маршрут по главным местам города.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога-терапевт Лера Буры объяснила, как тренировать навык расслабления тела
Питомцы
Исследователи из Токио установили, что кошки видят человека в серо-синих тонах и ориентируются по движению
Красота и здоровье
Врач Ольга Зинчева: орехи, рыба и брокколи помогают поддерживать концентрацию и внимание
Авто и мото
Прибыль Mercedes-Benz снизилась вдвое за девять месяцев 2025 года — данные отчетности
УрФО
Профессор ПНИПУ объяснила, сколько белка организм способен переработать за один прием пищи
Культура и шоу-бизнес
Мишель Обама выпустила книгу о стиле и самоощущении "The Look"
Наука
Ночной свет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 50 лет — Джонатан Седернэс
Красота и здоровье
Работа с психологом способствует восстановлению эмоционального здоровья и личностному росту — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet