Уфа удивит даже искушённых путешественников: здесь конина соседствует с каруселями и легендами

Уфа — столица Башкортостана, один из крупнейших городов России и настоящий культурный мост между Европой и Азией. Здесь минареты соседствуют с куполами храмов, а аромат башкирского мёда смешивается с запахом свежих лепёшек кыстыбый. Город впечатляет не только масштабом, но и особенной атмосферой: он уютен, зелёный и доброжелательный.

Если у вас всего один день на знакомство с Уфой, можно успеть увидеть главные достопримечательности, прогуляться по набережной Белой и попробовать национальную кухню.

Памятник Салавату Юлаеву

Главный символ Уфы и одно из самых узнаваемых мест города.

Монумент башкирскому национальному герою и поэту Салавату Юлаеву возвышается на скале над рекой Белой. Конная статуя высотой 9,8 метра установлена на гранитном пьедестале и видна из разных точек города.

Салават Юлаев — сподвижник Емельяна Пугачёва, участник Крестьянской войны XVIII века. Для башкир он символ свободы и мужества, а его имя носят улицы, стадионы и даже хоккейный клуб.

Лучше приходить сюда к вечеру: отсюда открывается панорамный вид на реку и закат над холмами — один из самых красивых в Уфе.

Мечеть "Ляля-Тюльпан"

Современный архитектурный шедевр и одна из главных мечетей России.

"Ляля-Тюльпан" получила своё название благодаря форме двух минаретов, напоминающих бутоны тюльпанов. Комплекс построен в 1998 году и вмещает до 1000 человек.

Мечеть стоит на высоком берегу Белой, недалеко от Уфимского лимонария. Сюда стоит заглянуть не только ради молитвы, но и ради архитектуры: здание выглядит особенно эффектно в лучах заходящего солнца.

На территории мечети действует медресе — исламское училище, куда приезжают студенты со всего региона.

Первая соборная мечеть Уфы

Это старейшее мусульманское сооружение города, построенное в 1830-х годах. Долгое время именно она была духовным центром мусульман Поволжья.

Архитектура — сочетание восточных и классических элементов: строгий фасад с арками и высокий минарет, уходящий в небо.

После революции мечеть долго не действовала, но в 1994 году её полностью восстановили. Сегодня сюда приходят не только верующие, но и туристы, интересующиеся историей религиозной архитектуры России.

Софьюшкина аллея

Уютное место для прогулки в центре города. Аллея названа в честь дочери одного из уфимских купцов, а среди местных жителей считается самой романтичной улицей города.

Здесь можно неспешно пройтись под сенью деревьев, посидеть на лавочке или заглянуть в кафе. На аллее часто проходят уличные выставки и музыкальные вечера. Летом здесь особенно приятно — цветут клумбы, работает фонтан, а вечером зажигаются гирлянды.

Фонтан "Семь девушек"

Одна из самых красивых скульптурных композиций Уфы.

Фонтан создан по мотивам башкирской легенды о семи сёстрах, которые, спасаясь от преследователей, превратились в горы. Сегодня эти горы действительно существуют — Семь Дев в Белорецком районе республики.

Фонтан изображает девушек, танцующих в круге водных струй. Особенно эффектно он смотрится в сумерках, когда включается подсветка. Это место любят фотографы, влюблённые пары и туристы, впервые попавшие в город.

Национальный музей Республики Башкортостан

Лучшее место, чтобы познакомиться с историей и культурой региона.

Музей расположен в старинном здании в центре Уфы и насчитывает более 140 тысяч экспонатов: от археологических находок до предметов народного быта и этнических костюмов.

Отдельный зал посвящён природе Башкирии — здесь можно увидеть диорамы с животными Уральских гор и макеты пещер.

Совет: уделите музею не меньше часа — экспозиция действительно большая и интересная даже для детей.

Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури

Культурная гордость города. Основанный в 1919 году, театр остаётся одним из старейших национальных театров России.

Постановки идут как на русском, так и на башкирском языке, а репертуар — от классики до современных пьес. Даже если не получится попасть на спектакль, стоит увидеть здание — с величественным фасадом и изящной лепниной оно само по себе напоминает произведение искусства.

Рядом расположен парк, где приятно прогуляться перед представлением.

Дом Карлсона

Современная арт-достопримечательность и любимое место детей.

На крыше одного из домов в центре города установлена фигура Карлсона — героя сказки Астрид Линдгрен. Его появление стало символом доброты и уюта, а рядом часто фотографируются туристы.

По вечерам здесь играет музыка, а с площадки открывается вид на центральные улицы Уфы.

Монумент Дружбы

Одна из самых известных точек города, возведённая в честь 400-летия присоединения Башкирии к России.

Монумент представляет собой высокий обелиск с двумя женскими фигурами у подножия — символом русской и башкирской дружбы. Отсюда открывается великолепная панорама на реку Белую и левобережную часть города.

Это одно из тех мест, куда стоит прийти к закату: вид просто захватывает дух.

Уфимский лимонарий

Необычное место, где всегда пахнет летом. В лимонарии круглый год растут десятки сортов цитрусовых — лимоны, апельсины, мандарины и даже помело.

Здесь проводят экскурсии, рассказывают о выращивании тропических растений и дают попробовать свежие фрукты. Можно купить маленький саженец лимона в горшке — идеальный сувенир из Уфы.

Для детей это отличная альтернатива музею — познавательно и красиво.

Собор Рождества Богородицы

Главный православный храм Уфы, построенный в начале XIX века.

Храм выполнен в стиле классицизма с голубыми куполами и золотыми крестами, а внутри — изящная роспись иконостаса. Во время реставрации 1990-х годов собор полностью обновили, сохранив при этом его исторический облик.

В праздничные дни здесь звучит хор, а вечером здание особенно красиво подсвечивается.

Куда сходить, если времени немного

Если у вас всего несколько часов, выберите маршрут по набережной:

Начните с памятника Салавату Юлаеву. Пройдите к Монументу Дружбы - отсюда отличный вид на город. Затем отправляйтесь в центр — к фонтану "Семь девушек" и Софьюшкиной аллее. Завершите прогулку в кафе с башкирской кухней — попробуйте кыстыбый с картофелем, бешбармак и чай с мёдом.

Как добраться до Уфы

Самолётом. В Уфе есть международный аэропорт, принимающий рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и других городов. От аэропорта до центра — около 25 минут на такси.

Поездом. С Москвы поезд идёт примерно 24 часа. Вокзал расположен в центре, от него удобно начинать прогулку.

На машине. По трассе М7 "Волга" путь из столицы займёт около 17 часов.

На автобусе. Междугородние рейсы ходят из соседних регионов — Челябинска, Екатеринбурга, Казани.

Таблица маршрута по достопримечательностям

Место Что посмотреть Время на осмотр Памятник Салавату Юлаеву Панорама города и реки 30 мин Мечеть "Ляля-Тюльпан" Архитектура и смотровая площадка 30 мин Фонтан "Семь девушек" Скульптуры, вечерняя подсветка 20 мин Национальный музей История и культура Башкирии 1 ч Софьюшкина аллея Прогулка, кафе 30 мин Монумент Дружбы Обзорная площадка 20 мин

Плюсы и минусы поездки в Уфу

Плюсы Минусы Город зелёный, ухоженный, чистый Иногда сильный ветер на набережной Богатая история и культура Некоторые достопримечательности удалены друг от друга Много вкусной национальной еды Туристов больше летом Доброжелательные жители Перепады погоды весной и осенью

FAQ

Сколько нужно времени, чтобы посмотреть Уфу?

Основные достопримечательности можно обойти за один день, но для более глубокого знакомства стоит остаться на два.

Что попробовать из местной кухни?

Кыстыбый, кумыс, чак-чак, башкирский мёд, блюда из конины и баранины.

Когда лучше приезжать?

С мая по сентябрь — в это время тёпло и проходят городские фестивали.

Можно ли гулять по Уфе зимой?

Да, зимой город особенно красив — улицы украшены, работают катки и рождественские ярмарки.