Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новороссийск
Новороссийск
© commons.wikimedia.org by bibikoff is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 4:52

Новороссийск за один день: город, где море хранит военные тайны

Новороссийск - город-герой с богатой военной историей на берегу Чёрного

Новороссийск — город с характером. Он стоит на берегу Чёрного моря в Цемесской бухте, окружён горами и пропитан морским ветром. Сегодня это крупный порт и промышленный центр, но его история куда глубже: во времена Гражданской войны отсюда уходили в эмиграцию белогвардейцы, а во Вторую мировую моряки держали здесь героическую оборону. За стойкость и мужество Новороссийск получил звание города-героя.

Если вы приехали сюда всего на один день, спланируйте маршрут так, чтобы увидеть и исторические памятники, и красивые виды у моря.

Что стоит знать перед поездкой

Город расположен в Цемесской бухте, и климат здесь мягкий круглый год.

  • Летом температура воды держится около +25…+26 °C.
  • Зимой море не замерзает, воздух — +6…+10 °C.

Хотя Новороссийск стоит у моря, это не типичный курорт: порт, заводы и промышленная зона занимают большую часть побережья. Для купания и отдыха лучше съездить в прибрежные сёла Мысхако, Южная Озереевка или Дюрсо - до них 15-20 минут на машине.

А сам Новороссийск идеален для прогулок и знакомства с военной историей юга России.

Как добраться

  • На машине: трасса М4 "Дон", от Москвы — около 1500 км, в пути примерно 17 часов.
  • На автобусе: прямые рейсы есть у частных перевозчиков, дорога занимает 24 часа, билет — около 5000 рублей.
  • На поезде: из Москвы — от 22 часов, в зависимости от состава; билет — от 3000 рублей.
  • Через Краснодар: можно долететь до Краснодара и пересесть на электричку или автобус (около 3 часов в пути).

Когда ехать

Лучшее время для прогулок — с мая по октябрь.
Зимой здесь пасмурно, но без морозов: температура редко опускается ниже нуля, снега почти нет. Самые жаркие месяцы — июль и август, когда температура воздуха достигает +30 °C.

Маршрут на один день

Чтобы увидеть главное, начните прогулку от центра — площади Ленина и Парковой аллеи — и двигайтесь к морю, а затем вдоль набережной к Суджукской косе.

Площадь Ленина и Парковая аллея

Центральная аллея — сердце города. Летом она утопает в зелени, работают фонтаны, играют уличные музыканты. Здесь приятно гулять и днём, и вечером.

Парковую аллею делят на три части: площадь Ленина, площадь Свободы и сквер Пушкина.

Главные точки маршрута:

  • Памятник Ленину - классический символ центральной площади.
  • Дворец культуры (1937 год) — одно из красивейших зданий Новороссийска. Его фасад украшают колонны и лепнина в стиле советского неоклассицизма.
  • Скульптура "Девушка в карете", или "Незнакомка". Любимое место туристов для фото — можно сесть рядом с бронзовой героиней.
  • Памятник А. С. Пушкину - с забавной деталью: на брюках поэта заметны стрелки, которых в XIX веке ещё не носили.
  • Бюст лётчика Евгения Савицкого - маршала авиации и героя Великой Отечественной войны. Именно он предложил строить групповые полёты реактивных самолётов, ставшие традицией военных парадов.

Морской порт и маяк

От аллеи спуститесь к улице Новороссийской Республики — и через несколько минут окажетесь на набережной. Перед вами — главный порт России и единственный глубоководный порт на юге страны.

Цемесская бухта не замерзает даже зимой, поэтому суда приходят сюда круглый год. Здесь грузят зерно, нефть, лес, работают доки и судоремонтный завод.

Поблизости находится причал с маяком, куда стоит пройти пешком. Пирс тянется более чем на километр: здесь прогуливаются горожане, фотографируют закаты и наблюдают за кораблями.

Крейсер "Михаил Кутузов"

Следующая остановка — уникальный Новороссийский морской музей, расположенный прямо на борту настоящего крейсера.

Судно служило флагманом Черноморского флота с 1954 по 1988 год, участвовало в боевых операциях и дипломатических встречах.

Для туристов открыта верхняя палуба, где можно увидеть артиллерийские башни и пушки Б-38 калибра 152 мм, зенитные установки и зону командного мостика.

Прогулка по кораблю — одно из самых ярких впечатлений от Новороссийска, особенно для детей.

Набережная Адмирала Серебрякова

От крейсера начинается главная набережная города. Её назвали в честь Лазаря Серебрякова — первого губернатора Новороссийска и одного из основателей черноморских станиц.

С набережной открываются лучшие виды на бухту, о которой слагают легенды. В древности это место называли бухтой Лестригонов - по имени мифических великанов-людоедов, якобы обитавших здесь во времена Одиссея.

Сегодня здесь царит мирная атмосфера: фонтаны, кафе, дети на самокатах и много памятников, напоминающих о героическом прошлом города.

Фонтан "Дарующая воду"

Напротив крейсера стоит символ возрождения города — фонтан "Дарующая воду". Его установили в память о первом городском водопроводе, который появился в Новороссийске лишь в 1970-е.

Оригинальная скульптура со временем разрушилась, и в 2010-х её заменили на копию из нержавеющей стали. Из рук бронзовой девушки струится вода — туристы традиционно бросают в фонтан монетки и загадывают желание вернуться сюда снова.

Мыс Любви

Двигаясь дальше по набережной, вы выйдете на мыс Любви - одно из самых романтичных мест города. Отсюда открывается панорама Цемесской бухты и гор.

С местом связано множество легенд. Одна из них рассказывает о влюблённых рабах, которые предпочли смерть разлуке и бросились в море с высокого утёса.

Более современная история — трагедия 1910 года: студент застрелил возлюбленную и себя.

Сегодня мыс — символ любви и надежды. Здесь назначают свидания, делают предложения и фотографируются на фоне заката.

Памятник Черноморской хамсе

Если пройти от мыса Любви в сторону Суджукской косы, можно увидеть одну из самых необычных достопримечательностей города — памятник хамсе.

Эта маленькая рыбка не раз спасала жителей побережья от голода: во времена войны и разрухи именно хамса оставалась главным источником пищи.

Памятник установили в 2017 году — теперь он напоминает о стойкости и находчивости новороссийцев.

Что привезти из Новороссийска

Сувениры здесь можно найти на любой вкус:

  • классические магниты, брелоки, открытки с видами бухты;
  • сладости Краснодарского края — чурчхела, халва, варенье и рахат-лукум;
  • местные специи, соусы и чай;
  • продукцию винных домов "Мысхако" и "Абрау-Дюрсо" - купить можно прямо в фирменных магазинах по заводским ценам.

Любители растений часто увозят из Новороссийска черенки юкки, пицундской сосны и черноморской ели - символов южной природы.

Советы путешественникам

  1. Для прогулки по набережной берите удобную обувь — маршрут длинный и проходит вдоль моря.

  2. Если хотите избежать ветра, приезжайте летом или ранней осенью.

  3. На обзорных площадках сильно печёт солнце — не забудьте головной убор и воду.

  4. Любителям истории стоит посетить мемориал "Малая Земля" и музей обороны Новороссийска — они находятся чуть в стороне от основного маршрута.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посол России в Индонезии Толченов заявил о готовности помочь авиакомпаниям с запуском рейсов на Бали вчера в 20:27
Бали зовёт, а лететь некому: почему один "Аэрофлот" не вытягивает райский поток

Посольство России в Индонезии готово помочь авиакомпаниям открыть новые рейсы на Бали. Когда ждать больше прямых полётов и изменится ли визовый режим?

Читать полностью » На Бали туристический налог оплатили лишь 36% приезжих — власти готовят изменения вчера в 19:16
Зайцем через тропики: туристы массово избегают налогов на Бали — пока не ввели наказания

На Бали туристический налог платит лишь треть приезжих. Почему система не работает, как власти хотят это исправить и что ждёт путешественников дальше?

Читать полностью » На Кипре насчитывается более миллиона кошек — почти в 1,5 раза больше, чем людей вчера в 18:05
Кипр накрывает "хвостатая волна": миллион кошек против одного острова

На Кипре, где миллионы туристов восхищаются красотой природы, скрывается серьёзная проблема — более миллиона бездомных кошек угрожают экосистеме. Узнайте, что делать.

Читать полностью » Водопад Тугела в Драконовых горах признан одним из самых высоких в мире вчера в 17:59
В поисках настоящей Африки: 10 направлений, о которых туристы даже не слышали

Южная Африка предлагает удивительные места, от незабвенных гастрономических изысков до тихих сафари. Откройте для себя 10 направлений, которые стоит посетить.

Читать полностью » Игорь Синельников: за еду и напитки в метро Дубая штрафуют на 100 дирхамов вчера в 16:03
Туристы теряют тысячи в Дубае — всё из-за привычек с европейских курортов

Отправляясь в Дубай, важно знать местные законы и правила: как избежать штрафов и неожиданных неприятностей во время отдыха в этом роскошном городе.

Читать полностью » Весной и осенью Каир предлагает мягкую погоду и прогулки по Нилу на фелуках вчера в 15:51
Когда Нил золотится на закате: за что Каир влюбляет в себя навсегда

Каир — это город, где древность встречает современность. Узнайте, когда лучше всего посетить, что обязательно увидеть и какие блюда попробовать.

Читать полностью » В межсезонье Гурзуф предлагает мягкий климат, пустые улочки и вид на Аю-Даг вчера в 14:27
Межсезонье, в котором хочется остаться: Гурзуф без толп и шума

Гурзуф раскрывает свои тайны в межсезонье: тишина, живописные улицы и уютные кофейни ждут своего посетителя. Узнайте, где побывать и что попробовать.

Читать полностью » Электронная виза в Индию оформляется за 3–4 дня и позволяет находиться в стране до 30 дней вчера в 13:22
Как сэкономить на визе и не попасть впросак: инструкция для тех, кто летит в Индию впервые

Оформление визы в Индию может стать препятствием для вашей поездки в Гоа. Узнайте, как избежать ошибок и что нужно знать о 4-дневном сроке подачи!

Читать полностью »

Новости
Наука
Древняя гора Карандаш оказалась старше Эвереста и сохранила архейские кварциты Южного Урала — геолог Сергей Ляпин
УрФО
В Челябинске самые дешёвые квартиры сдают в Металлургическом районе — риелторы
Туризм
Семь самых впечатляющих водопадов России - от Тальникового до Медовых
Еда
Песочное печенье получается рассыпчатым при соблюдении температурного режима масла
Авто и мото
Крупные камни в протекторе шин нарушают баланс и вызывают вибрацию
Садоводство
С ноября по февраль кактусы входят в период покоя и требуют минимального полива
Садоводство
Осенняя подготовка ирисов к зиме включает обрезку, подкормку и укрытие — советы садоводов
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила, что не делала пластических операций и боится игл — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet