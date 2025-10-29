Новороссийск за один день: город, где море хранит военные тайны

Новороссийск — город с характером. Он стоит на берегу Чёрного моря в Цемесской бухте, окружён горами и пропитан морским ветром. Сегодня это крупный порт и промышленный центр, но его история куда глубже: во времена Гражданской войны отсюда уходили в эмиграцию белогвардейцы, а во Вторую мировую моряки держали здесь героическую оборону. За стойкость и мужество Новороссийск получил звание города-героя.

Если вы приехали сюда всего на один день, спланируйте маршрут так, чтобы увидеть и исторические памятники, и красивые виды у моря.

Что стоит знать перед поездкой

Город расположен в Цемесской бухте, и климат здесь мягкий круглый год.

Летом температура воды держится около +25…+26 °C.

Хотя Новороссийск стоит у моря, это не типичный курорт: порт, заводы и промышленная зона занимают большую часть побережья. Для купания и отдыха лучше съездить в прибрежные сёла Мысхако, Южная Озереевка или Дюрсо - до них 15-20 минут на машине.

А сам Новороссийск идеален для прогулок и знакомства с военной историей юга России.

Как добраться

На машине: трасса М4 "Дон", от Москвы — около 1500 км, в пути примерно 17 часов.

Когда ехать

Лучшее время для прогулок — с мая по октябрь.

Зимой здесь пасмурно, но без морозов: температура редко опускается ниже нуля, снега почти нет. Самые жаркие месяцы — июль и август, когда температура воздуха достигает +30 °C.

Маршрут на один день

Чтобы увидеть главное, начните прогулку от центра — площади Ленина и Парковой аллеи — и двигайтесь к морю, а затем вдоль набережной к Суджукской косе.

Площадь Ленина и Парковая аллея

Центральная аллея — сердце города. Летом она утопает в зелени, работают фонтаны, играют уличные музыканты. Здесь приятно гулять и днём, и вечером.

Парковую аллею делят на три части: площадь Ленина, площадь Свободы и сквер Пушкина.

Главные точки маршрута:

Памятник Ленину - классический символ центральной площади.

- классический символ центральной площади. Дворец культуры (1937 год) — одно из красивейших зданий Новороссийска. Его фасад украшают колонны и лепнина в стиле советского неоклассицизма.

(1937 год) — одно из красивейших зданий Новороссийска. Его фасад украшают колонны и лепнина в стиле советского неоклассицизма. Скульптура "Девушка в карете" , или "Незнакомка". Любимое место туристов для фото — можно сесть рядом с бронзовой героиней.

, или "Незнакомка". Любимое место туристов для фото — можно сесть рядом с бронзовой героиней. Памятник А. С. Пушкину - с забавной деталью: на брюках поэта заметны стрелки, которых в XIX веке ещё не носили.

- с забавной деталью: на брюках поэта заметны стрелки, которых в XIX веке ещё не носили. Бюст лётчика Евгения Савицкого - маршала авиации и героя Великой Отечественной войны. Именно он предложил строить групповые полёты реактивных самолётов, ставшие традицией военных парадов.

Морской порт и маяк

От аллеи спуститесь к улице Новороссийской Республики — и через несколько минут окажетесь на набережной. Перед вами — главный порт России и единственный глубоководный порт на юге страны.

Цемесская бухта не замерзает даже зимой, поэтому суда приходят сюда круглый год. Здесь грузят зерно, нефть, лес, работают доки и судоремонтный завод.

Поблизости находится причал с маяком, куда стоит пройти пешком. Пирс тянется более чем на километр: здесь прогуливаются горожане, фотографируют закаты и наблюдают за кораблями.

Крейсер "Михаил Кутузов"

Следующая остановка — уникальный Новороссийский морской музей, расположенный прямо на борту настоящего крейсера.

Судно служило флагманом Черноморского флота с 1954 по 1988 год, участвовало в боевых операциях и дипломатических встречах.

Для туристов открыта верхняя палуба, где можно увидеть артиллерийские башни и пушки Б-38 калибра 152 мм, зенитные установки и зону командного мостика.

Прогулка по кораблю — одно из самых ярких впечатлений от Новороссийска, особенно для детей.

Набережная Адмирала Серебрякова

От крейсера начинается главная набережная города. Её назвали в честь Лазаря Серебрякова — первого губернатора Новороссийска и одного из основателей черноморских станиц.

С набережной открываются лучшие виды на бухту, о которой слагают легенды. В древности это место называли бухтой Лестригонов - по имени мифических великанов-людоедов, якобы обитавших здесь во времена Одиссея.

Сегодня здесь царит мирная атмосфера: фонтаны, кафе, дети на самокатах и много памятников, напоминающих о героическом прошлом города.

Фонтан "Дарующая воду"

Напротив крейсера стоит символ возрождения города — фонтан "Дарующая воду". Его установили в память о первом городском водопроводе, который появился в Новороссийске лишь в 1970-е.

Оригинальная скульптура со временем разрушилась, и в 2010-х её заменили на копию из нержавеющей стали. Из рук бронзовой девушки струится вода — туристы традиционно бросают в фонтан монетки и загадывают желание вернуться сюда снова.

Мыс Любви

Двигаясь дальше по набережной, вы выйдете на мыс Любви - одно из самых романтичных мест города. Отсюда открывается панорама Цемесской бухты и гор.

С местом связано множество легенд. Одна из них рассказывает о влюблённых рабах, которые предпочли смерть разлуке и бросились в море с высокого утёса.

Более современная история — трагедия 1910 года: студент застрелил возлюбленную и себя.

Сегодня мыс — символ любви и надежды. Здесь назначают свидания, делают предложения и фотографируются на фоне заката.

Памятник Черноморской хамсе

Если пройти от мыса Любви в сторону Суджукской косы, можно увидеть одну из самых необычных достопримечательностей города — памятник хамсе.

Эта маленькая рыбка не раз спасала жителей побережья от голода: во времена войны и разрухи именно хамса оставалась главным источником пищи.

Памятник установили в 2017 году — теперь он напоминает о стойкости и находчивости новороссийцев.

Что привезти из Новороссийска

Сувениры здесь можно найти на любой вкус:

классические магниты, брелоки, открытки с видами бухты;

сладости Краснодарского края — чурчхела, халва, варенье и рахат-лукум;

местные специи, соусы и чай;

продукцию винных домов "Мысхако" и "Абрау-Дюрсо" - купить можно прямо в фирменных магазинах по заводским ценам.

Любители растений часто увозят из Новороссийска черенки юкки, пицундской сосны и черноморской ели - символов южной природы.

Советы путешественникам