Сидни Суини
© commons.wikimedia.org by Toglenn is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:42

Ей аплодировали стоя, а потом травили в сети: Сидни Суини ответила всем, кто считает её "недостойной"

Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой

Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women, где получила награду за вклад в борьбу с домашним и сексуализированным насилием. Её речь стала одной из самых обсуждаемых тем вечера: актриса открыто рассказала о собственном опыте недооцененности и о том, как важно женщинам верить в себя, несмотря на давление и критику.

Женщины, которые вдохновляют

Variety Power of Women — ежегодное мероприятие, посвящённое выдающимся женщинам, которые используют свою известность и ресурсы, чтобы менять мир к лучшему. В этом году вместе с Сидни Суини награды получили Джейми Ли Кертис, Кейт Хадсон, Николь Шерзингер, Ванда Сайкс и Эли Райсман. Каждая из них представляла свой благотворительный проект, направленный на поддержку уязвимых групп и защиту прав женщин.

Сидни рассказала, что вдохновением для её деятельности стала история боксёрши Кристи Мартин — реальной женщины, с которой актриса познакомилась, готовясь к новой роли.

"Я не боец на ринге, но я узнаю себя в Кристи. Я знаю, как это — быть недооцененной. Когда люди определяют тебя еще до того, как у тебя появился шанс определить себя", — сказала актриса Сидни Суини.

По её словам, каждая женщина сталкивается с моментом, когда приходится доказывать своё право быть услышанной.

"Я знаю, каково это — доказывать, что ты заслуживаешь быть здесь, чтобы тебя видели, чтобы к тебе относились серьезно. У каждого из нас своя борьба. Кристи напоминает нам всем, что иногда сила не выглядит громкой, а заключается в том, чтобы подниматься снова и снова, независимо от того, кто смотрит", — добавила Сидни Суини.

Когда публичность становится испытанием

После церемонии актрису ждала новая волна критики — в соцсетях обсуждали её прозрачное платье и внешний вид, называя его "неуместным" и "старящим". Однако ещё больше споров вызвало само вручение награды: пользователи писали, что Суини якобы не заслужила признания.

Подобные реакции Сидни знакомы давно. За последние годы актриса не раз становилась объектом интернет-дебатов — то из-за ролей, то из-за рекламных кампаний. Так, летом она оказалась в центре скандала после выхода промо-ролика бренда American Eagle с игрой слов в слогане: great jeans / great genes ("отличные джинсы / отличные гены"). Критики сочли идею неудачной.

Советы шаг за шагом: как сохранять внутреннюю силу

  1. Не сравнивайте себя с другими. Каждая история успеха уникальна, и чужие стандарты не должны диктовать вам путь.

  2. Фокусируйтесь на прогрессе, а не на идеале. Маленькие шаги — тоже движение вперёд.

  3. Ищите поддержку. Наставники, друзья, коллеги — важная часть роста.

  4. Берегите энергию. Не тратьте её на тех, кто не готов вас понять.

  5. Помните о самоценности. Как сказала Сидни, сила уже есть внутри вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сравнивать себя с другими женщинами в профессии.

  • Последствие: потеря уверенности и стрессы.

  • Альтернатива: вести личный дневник достижений — записывать успехи, даже самые маленькие.

  • Ошибка: игнорировать негативные комментарии без внутренней работы.

  • Последствие: накапливающееся эмоциональное напряжение.

  • Альтернатива: использовать практики осознанности — медитацию, дыхательные техники, йогу.

FAQ

Как выбрать благотворительный проект, которому доверять?
Проверяйте организацию: читайте отчёты, обращайте внимание на прозрачность финансов и реальные результаты работы.

Сколько стоит участие в благотворительных инициативах?
Многие программы допускают не только пожертвования, но и волонтёрство — участие временем или знаниями.

Что лучше — помогать деньгами или личным участием?
Эффективнее сочетать оба способа: финансовая поддержка важна, но личное вовлечение создаёт устойчивую связь с делом.

Мифы и правда

  • Миф: успешные актрисы получают награды только за связи.
    Правда: Variety Power of Women вручает премии за конкретные инициативы и общественную активность.

  • Миф: молодые актрисы не способны влиять на социальные процессы.
    Правда: именно они часто задают новые стандарты в сфере равенства и поддержки женщин.

  • Миф: благотворительность — это пиар.
    Правда: для многих звёзд это личная миссия, подтверждённая годами участия в проектах.

Исторический контекст

Идея церемонии Variety Power of Women появилась на фоне движения #MeToo. Оно стало катализатором изменений в Голливуде и дало женщинам право открыто говорить о дискриминации, насилии и неравенстве. Сегодня подобные мероприятия напоминают, что сила — не в громких лозунгах, а в действиях и поддержке друг друга.

