Скандал под солнцем Аризоны: актриса не смогла устоять перед бывшим прямо перед светским событием

Сидни Суини вновь оказалась в центре внимания: актриса была замечена рядом с бывшим бойфрендом всего за несколько часов до появления на светском мероприятии. На днях она посетила чемпионат NASCAR Cup на автодроме Phoenix Raceway, где активно продвигала свой новый фильм "Кристи”. Помимо красных дорожек, Суини регулярно появляется на публичных мероприятиях и недавно с удовольствием участвовала в гонках в Авондейле.

Воскресный образ звезды был ярким: черные кожаные шорты, укороченный топ, свободная белая гоночная куртка и красные высокие сапоги. Сидни фотографировалась со спортсменами и даже держала гоночный флаг, создавая эффектные кадры для прессы и поклонников.

Встреча с бывшим

Однако фанатов больше всего заинтересовала встреча актрисы с бывшим женихом Джонатаном Давино. Источник TMZ, находившийся неподалёку, рассказал, что Суини эмоционально обращалась к Давино, когда выходила из машины:

"Я тебе не верю. Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое," — якобы сказала она Джонатану.

42-летний Давино и 28-летняя Суини расстались в январе после шести лет отношений. С сентября актриса, по данным инсайдеров, встречается с музыкальным менеджером Скутером Брауном, которому она, как говорят источники, очень понравилась после их встречи на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции в июне. С Брауном она также отметила свой 28-й день рождения на вечеринке в Лос-Анджелесе.

"Она ему очень, очень нравится," — отметил источник, близкий к паре.

Последний раз их видели вместе в октябре в Нью-Йорке.

Психологический аспект

Ситуация с Суини показывает, как сложно публичным личностям управлять личной жизнью при внимании прессы. Встреча с бывшим после долгого времени может вызвать смешанные эмоции, включая гнев, сожаление и стресс. Подобные случаи часто обсуждаются как пример эмоциональной сложности разрыва и новых отношений в медийной среде.

Интересные факты