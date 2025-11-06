Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сидни Суини
Сидни Суини
© commons.wikimedia.org by Jay Dixit is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 4:31

Она молчала неделями: как Сидни Суини пережила скандал с рекламой джинсов

Сидни Суини о скандале с рекламой American Eagle: реакция была неожиданной

Сидни Суини впервые прокомментировала скандал вокруг рекламной кампании джинсов. Летом бренд American Eagle представил кампанию со звездой сериала "Эйфория", сопровождаемую провокационным слоганом: "У Сидни Суини отличные джинсы", который в английской игре слов звучал как "У Сидни Суини отличные гены".

Ролик вызвал бурю обсуждений в сети, а некоторые активисты даже обвинили компанию в пропаганде евгеники. На протяжении нескольких недель сама актриса сохраняла молчание.

В недавнем интервью GQ 27-летняя Суини открыто высказалась о ситуации.

"Реакция, безусловно, была неожиданной, но я люблю джинсы. И ношу только джинсы. Я буквально каждый день хожу в джинсах и футболке", — уклончиво прокомментировала актриса.

Почему реклама вызвала скандал

Основная причина недовольства аудитории заключалась в двусмысленности слогана. Многие восприняли его как отсылку к евгенике и идее "совершенных генов", что стало поводом для критики. Бренд оказался в центре общественного внимания, а интернет-пользователи активно обсуждали моральные и этические аспекты кампании.

При этом сама Сидни продолжала работать и не отвлекалась на комментарии в социальных сетях. Интенсивный график съемок сериала "Эйфория" оставлял актрисе мало времени для реакции на критику.

Работа на площадке и личная стратегия

Суини отметила, что старается минимизировать влияние негативных комментариев на повседневную жизнь.

"Не то чтобы я не переживала… Но я просто убрала телефон подальше. И снималась каждый день. Сейчас я играю в 'Эйфории', поэтому работаю по 16 часов в сутки и не беру телефон на съемочную площадку, а потом иду домой и просто ложусь спать. Так что на самом деле я видела не так уж много комментариев", — рассказала актриса.

Такой подход позволяет ей сосредоточиться на работе, не вовлекаясь в споры и онлайн-драму. Ежедневная практика съемок, требующая максимальной концентрации и энергии, помогает Суини отодвинуть в сторону ненужный шум извне.

Политический контекст

Интересно, что на фоне обсуждения кампании свою поддержку Сидни выразил президент США Дональд Трамп. Актриса официально зарегистрирована как член республиканской партии, что добавляет политический оттенок к ситуации.

"Это было нереально", — говорит Сидни о волне внимания, которое привлекла реклама.

Советы шаг за шагом: как реагировать на хейт в сети

  1. Минимизируйте контакты с негативными комментариями: уберите уведомления или временно отключите соцсети.

  2. Сосредоточьтесь на основной деятельности: работа, учеба, творчество — это приоритет.

  3. Используйте график и распорядок дня, чтобы не поддаваться эмоциональным всплескам.

  4. Делайте паузы для сна и восстановления энергии: это снижает стресс и помогает держать эмоции под контролем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянная проверка комментариев в сети.

  • Последствие: усиление тревожности, потеря концентрации.

  • Альтернатива: выделить конкретное время для социальных сетей и отключить уведомления в остальное время.

А что если…

Если бы актриса реагировала на каждый комментарий, то внимание к кампании перевалило бы в постоянный стресс. Отсутствие реакции позволило сохранять продуктивность и эмоциональное равновесие.

Мифы и правда

  • Миф: игнорирование критики означает слабость.

  • Правда: это стратегия сохранения продуктивности и психического здоровья.

Интересные факты

  1. Кампании со знаменитостями часто вызывают в сети больше обсуждений, чем сам продукт.

  2. Игра слов в слоганах иногда приводит к непредвиденным интерпретациям, как в случае с "джинсами/генами".

  3. Политическая принадлежность знаменитостей может усилить внимание к любому проекту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из вчера в 20:59
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун решают судьбу мисс Пигги — готовится фильм-сенсация

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун объединяются, чтобы вернуть на экраны самую гламурную свинку в истории телевидения — мисс Пигги из "Маппет-шоу".

Читать полностью » TikTok проведет первую церемонию TikTok Awards 18 декабря в США вчера в 19:59
Битва за миллионы экранов: TikTok готовит церемонию, которая изменит интернет

TikTok впервые вручит собственные награды за лучшие видео и тренды года. Пользователи выберут победителей, а церемонию покажут по всему миру.

Читать полностью » Звезда вчера в 18:47
Когда супергерои становятся реальностью: звезда "Людей Икс" приедет туда, где её меньше всего ожидали увидеть

Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен приедет в Москву на Comic Con Игромир. Актриса встретится с фанатами, поделится историями со съёмок и расскажет о роли, изменившей её карьеру.

Читать полностью » Актриса Кристен Стюарт обвинила Голливуд в игнорировании фильмов, снятых женщинами вчера в 17:43
Когда честность пугает сильнее хоррора: Кристен Стюарт сорвала маску с идеального мира кино

Кристен Стюарт призналась, что после выхода своей первой режиссёрской работы столкнулась с невидимым сопротивлением индустрии — и назвала это "насилием замалчивания".

Читать полностью » Шер заявила, что возраст не влияет на её отношения с Александром Эдвардсом вчера в 16:48
Ей — 79, ему — 39: как Шер со своим избранником смеются над стереотипами

79-летняя Шер поделилась, как сохраняет любовь и лёгкость в отношениях с мужчиной, который младше её на четыре десятилетия.

Читать полностью » Энтони Хопкинс в мемуарах признал многолетние измены супруге Дженнифер Линтон вчера в 15:12
Цена гениальности оказалась выше, чем думали фанаты: мемуары Хопкинса раскрыли его самую тяжёлую ошибку

Автобиография Энтони Хопкинса раскрывает малоизвестные подробности о его браке с Дженнифер Линтон и показывает, какой ценой порой даётся попытка сохранить отношения.

Читать полностью » Variety: глава Marvel Studios Кевин Файги пожертвовал миллионы долларов на создание факультета кино в Университете Южной Калифорнии вчера в 14:59
Голливуд возвращает долги: зачем глава Marvel отдал миллионы долларов на будущее кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги направил многомиллионное пожертвование своей альма-матер, чтобы открыть факультет, который будет готовить новое поколение режиссёров, продюсеров и сценаристов.

Читать полностью » Запуск движения на непрогретой АКПП вызывает износ фрикционов и планетарного ряда вчера в 14:54
Ледяной удар по кошельку: почему утренний запуск "автомата" на морозе приближает капитальный ремонт

Сильные морозы могут быть опасны для автоматической коробки передач. Узнайте, как правильно подготовить АКПП к зиме, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Домашние упражнения с резинкой и гантелями помогают укрепить мышцы без спортзала — фитнес-эксперты
Садоводство
Плодовые деревья благодарно откликаются на мягкую летнюю обрезку побегов — Марина Петрова
Еда
Селёдка с горчицей хранится в холодильнике до четырёх дней благодаря маринаду из масла
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым надёжным двигателем по версии TopSpeed
Авто и мото
Отказ от медицинского освидетельствования приведёт к лишению прав и штрафу 45 тысяч рублей
Дом
Удаляем ржавые пятна с крана: эффективное бюджетное средство с лимоном и зубным порошком
Культура и шоу-бизнес
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн снялись в комедии "Back in Black" — Deadline
Питомцы
Прогулка необходима собакам для физического и психического здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet