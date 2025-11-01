Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Какао с финиками и миндальным молоком
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 2:31

Сидим — умираем, пьём какао — выживаем: учёные нашли вкусный способ спасти сосуды от офиса

Флаванолы в какао сохраняют эластичность артерий даже после долгого сидения — Сэм Лукас

Современный ритм жизни всё чаще превращает нас в заложников офисных кресел и экранов. Большинство рабочих часов проходит сидя, а вечером мы отдыхаем перед телевизором или компьютером. Учёные уже называют этот образ жизни "новым курением" — настолько сильно он подрывает здоровье.

Малоподвижность влияет на сердце, сосуды, обмен веществ и мышцы. Каждые два часа, проведённые у экрана, повышают риск ожирения на 23%, а диабета — на 14%. Один час без движения увеличивает вероятность саркопении, то есть потери мышечной массы, на треть. Прибавьте к этому боли в спине и шее — и вы поймёте, почему длительное сидение стало настоящей эпидемией XXI века.

Недавнее исследование британских учёных из Бирмингемского университета показало, что ситуация не безнадёжна. Оказалось, что флаванолы, содержащиеся в какао, способны нейтрализовать негативные эффекты сидячего образа жизни, защищая сосуды от ухудшения кровотока и повреждений.

Как сидение влияет на сосуды

Долгое сидение — не просто безобидная привычка. Оно замедляет кровоток, снижает доставку кислорода к тканям и способствует накоплению токсинов. Когда мышцы остаются неподвижными, венозная кровь застаивается, давление возрастает, а стенки сосудов теряют эластичность. Эти процессы становятся первым шагом к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Даже если человек тренируется несколько раз в неделю, этого недостаточно, чтобы компенсировать многочасовое бездействие. Сидение буквально "отключает" часть сосудистой системы. Исследователи Бирмингемского университета решили проверить, можно ли с помощью флаванолов из какао защитить сосуды от этих изменений.
В эксперименте участвовали 40 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

Их разделили по уровню физической подготовки, а затем дали разное какао — с высоким (695 мг) и низким (5,6 мг) содержанием флаванолов. После этого участники два часа сидели неподвижно, а затем учёные проверяли их сосуды с помощью метода плечевой поток-опосредованной дилатации (ПФД), измеряющего способность артерий расширяться под давлением крови.

Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто пил какао с высоким содержанием флаванолов, сосуды сохраняли эластичность и нормальный кровоток. Напротив, у участников с "бедным" напитком ухудшилась работа артерий — давление повысилось, а мышцы получали меньше кислорода.

"Наш эксперимент показывает, что более высокий уровень физической подготовки не предотвращает временное нарушение функции сосудов, вызванное сидением при употреблении только какао с низким содержанием флаванола. Важно, что после напитка с высоким содержанием флаванола FMD оставался таким же, как до двухчасового сидения", — пояснил соавтор исследования Сэм Лукас.

Учёные пришли к выводу: флаванолы способны временно "включать" защитные механизмы сосудов даже в условиях малоподвижности.

Сравнение

Показатель Без флаванолов С флаванолами
Кровоток Замедляется Остаётся стабильным
Эластичность сосудов Снижается Сохраняется
Артериальное давление Повышается Нормализуется
Уровень кислорода в мышцах Снижается Остаётся прежним
Самочувствие после сидения Усталость, тяжесть Лёгкость и бодрость

Советы шаг за шагом

  1. Начните утро с чашки натурального какао без сахара — оно насытит флаванолами и улучшит работу сосудов.

  2. Если приходится сидеть долго, каждые 45-60 минут вставайте и немного разминайтесь: пройдитесь, потянитесь, сделайте несколько приседаний.

  3. Во время рабочего дня пейте воду и зелёный чай — они тоже содержат полезные соединения.

  4. Включайте в рацион орехи, ягоды, яблоки и тёмный шоколад с высоким содержанием какао-бобов.

  5. Избегайте растворимого какао — в нём почти нет флаванолов, зато много сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: проводить по 3-4 часа подряд за компьютером без перерыва.
    последствие: ухудшение кровообращения, боли в шее и пояснице.
    альтернатива: ставьте напоминания о коротких перерывах и двигайтесь хотя бы две минуты каждый час.

  2. Ошибка: пить сладкое растворимое какао из автомата.
    последствие: рост уровня сахара в крови, отсутствие пользы.
    альтернатива: выбирайте натуральное какао-порошок без добавок.

  3. Ошибка: надеяться, что спортзал компенсирует целый день за столом.
    последствие: тренировки не нейтрализуют вред от малоподвижности.
    альтернатива: совмещайте спорт с активными паузами в течение дня.

А что если заменить какао другими продуктами?

Флаванолы встречаются не только в какао. Они есть в яблоках, сливах, ягодах, зелёном и чёрном чае, а также в красном вине, капусте кале и орехах. Однако именно какао остаётся рекордсменом по их содержанию: в 20 граммах порошка — почти 700 мг флаванолов, тогда как в чашке чая — около 50 мг. Заменить какао полностью невозможно, но можно разнообразить рацион, сочетая несколько источников.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшает работу сосудов и сердца Может содержать кофеин, не подходит людям с гипертонией
Богато антиоксидантами Горьковатый вкус натурального какао
Повышает настроение и концентрацию Растворимые напитки часто с сахаром
Улучшает обмен веществ Возможна аллергия на какао-бобы
Ускоряет восстановление после нагрузок Высококалорийно при добавлении молока и сахара

FAQ

Какое какао выбрать для пользы?
Только натуральный порошок без сахара, ароматизаторов и растительных жиров. Чем темнее цвет, тем выше концентрация флаванолов.

Можно ли пить какао ежедневно?
Да, 1 чашка в день безопасна и полезна, особенно утром. Главное — не переборщить с добавками.

Что эффективнее: какао или шоколад?
Какао содержит больше активных веществ, а в шоколаде часто много сахара и меньше флаванолов.

Мифы и правда

  1. Миф: флаванолы полезны только спортсменам.
    правда: они улучшают работу сосудов у всех, даже у тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

  2. Миф: достаточно одной тренировки в неделю, чтобы нейтрализовать вред сидения.
    правда: физическая активность не компенсирует часы неподвижности без регулярных перерывов.

  3. Миф: любое какао одинаково полезно.
    правда: растворимые напитки почти не содержат флаванолов, полезно только натуральное какао.

Исторический контекст

Какао известно человечеству уже более трёх тысяч лет. Древние майя и ацтеки называли его "пищей богов" и использовали не как лакомство, а как священный напиток. В Европе какао появилось в XVI веке и сразу стало символом благородства и здоровья. Тогда его продавали в аптеках как средство для укрепления сил и улучшения настроения. Позже, в XIX веке, благодаря промышленной переработке какао-бобов, появились первые шоколадные плитки и напитки, доступные всем.
Сегодня наука возвращает какао его истинную славу — не просто вкусного, но и полезного продукта, поддерживающего здоровье сосудов и мозга.

Три интересных факта

  1. В какао содержится теобромин — вещество, мягко стимулирующее мозг и улучшающее концентрацию.

  2. Флаванолы усиливают выработку оксида азота, который расширяет сосуды и снижает давление.

  3. Горькое какао без сахара содержит больше антиоксидантов, чем зелёный чай или красное вино.

