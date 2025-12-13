Больничный без визита к врачу: реформа, которая перевернёт жизнь работников

Простуда, травма или стресс — теперь для оформления больничного не придётся ждать визита к врачу. Уже в 2025 году россияне смогут получать листок нетрудоспособности по собственному обращению. Об этом сообщил Минздрав РФ, представив проект обновлённых правил выдачи больничных.

Новые основания для временной нетрудоспособности

Министерство уточнило, что теперь оформить больничный можно будет не только при болезни, но и в ряде социальных и медицинских ситуаций, ранее не включённых в перечень. К примеру, документ смогут выдать при лечении в санатории, уходе за больными родственниками, а также при необходимости помогать пожилым членам семьи.

Отдельно закреплены случаи, когда временная нетрудоспособность возникает из-за карантина, беременности, усыновления ребёнка или протезирования в стационаре. Эти положения, по оценке ведомства, позволят учитывать широкий спектр жизненных обстоятельств, влияющих на способность человека работать.

Контроль и прозрачность системы

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный подчеркнул, что такие изменения помогут сделать систему более точной.

"Это позволит объективнее определять необходимость освобождения от работы и сократить число неправомерно выданных больничных", — отметил депутат.

По его словам, обновлённые правила создадут баланс между доступностью медицинской помощи и контролем за использованием средств Фонда социального страхования.

Финансовые изменения к 2026 году

Следующий шаг реформы — увеличение максимальных выплат по больничным. К 2026 году верхний предел вырастет до 200 тысяч рублей, что почти в полтора раза выше нынешнего уровня. Чтобы получить такую сумму, потребуется не менее восьми лет трудового стажа и ежемесячный доход от 233 тысяч рублей. В этом случае дневное пособие составит около шести тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что пересмотр финансовых параметров делает систему страховых выплат более справедливой и приближает её к современным стандартам социальной поддержки.