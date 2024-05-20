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Землетрясение около 4,5 балла произошло сегодня в 100 км от Усть-Илимска
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:01

Землетрясение около 4,5 балла произошло сегодня в 100 км от Усть-Илимска

Сегодня утром в России произошло землетрясение магнитудой 4.5. Оно зафиксировано сейсмологами в регионе Юго-Западная Сибирь, передает ТГ канал "Огненная земля".

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Близлежащие к нему населенные пункты это Братск c население 256 тыс. человек, до которого 293 км. А еще в 100 км расположен город Усть-Илимск, где проживает 100 тыс.человек.

Сейсмособытие, согласно данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зафиксировано в 06:43 МСК.


Фото: commons.wikimedia.org/ NikitaKovtunSlyudyanka (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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