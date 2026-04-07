Ми-8
© airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:25

Земля уходит под воду, а небо открывает двери: глухие деревни Сибири получили связь с цивилизацией

В Тюменской области запустили программу регулярного авиасообщения с труднодоступными населенными пунктами, расположенными в Тобольском, Вагайском и Нижнетавдинском округах. Ответственным за организацию полетов выступает Главное управление строительства региона, а техническим исполнителем выбрана авиакомпания "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Первый тестовый полет по направлению Тобольск — Ачиры — Тобольск уже успешно завершен. Для выполнения рейсов задействован парк вертолетов моделей Ми-8АМТ и Ми-8МТВ, которые адаптированы к полетам в сложных географических условиях.

География и техническая база полетов

Организация авиационной логистики направлена на решение проблемы территориальной изоляции поселений, куда затруднен проезд по земле в силу климатических особенностей региона. Выбор вертолетной техники обусловлен их способностью совершать посадки на неподготовленные площадки, что критически важно для малых сел. Авиапарк эксплуатируется профессиональными пилотами, имеющими допуск к работе в условиях северных широт.

Внедрение таких маршрутов меняет привычный уклад жизни отдаленных территорий, обеспечивая экстренную и плановую связь с административными центрами. Местные жители получили инструмент для оперативного решения личных и социальных вопросов, требующих поездки в крупные населенные пункты. Стабильность работы сети гарантируется регулярным техническим обслуживанием всех бортов.

Качество вертолетного парка соответствует современным стандартам гражданской авиации, что повышает уровень безопасности пассажирских перевозок внутри области. Экспертное сопровождение проекта со стороны муниципальных органов позволяет оперативно корректировать графики полетов исходя из текущего спроса. Инфраструктура авиасообщения в данном случае выступает ключевым звеном, объединяющим разрозненные районы в единый транспортный каркас.

Масштабирование маршрутной сети

На ближайший год региональное правительство утвердило амбициозный план полетов, включающий 15 направлений на территории трех указанных муниципальных округов. Всего в течение 2026 года авиаторы должны выполнить 289 рейсов, что существенно покроет потребности местного населения. Расширение сети продиктовано необходимостью создания равномерного покрытия транспортными услугами для всех удаленных локаций.

"Развитие региональной авиации является фундаментом для обеспечения качественного уровня жизни населения в труднодоступных местах. Использование парка вертолетов позволяет стереть границы между отдаленными поселками и районными центрами, что кардинально меняет логистическую ситуацию в округах. Планирование такого интенсивного графика на год вперед доказывает системный подход к управлению инфраструктурными ресурсами. Уверен, что данный проект станет эталоном для последующих инициатив в сфере региональных перевозок".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Создание столь широкой сети требует тесного взаимодействия между авиаперевозчиком и локальными органами власти, отвечающими за организацию посадочных площадок. Каждое из направлений прорабатывается с учетом частоты пассажирского потока и готовности наземной базы к приему воздушных судов. Цель заключается не только в формальном наличии рейсов, но и в их высокой востребованности среди населения.

Экономическая поддержка доступности

Главным фактором, обеспечивающим социально значимый характер проекта, является прямое субсидирование авиаперевозок из регионального бюджета. За счет государственных вливаний стоимость билетов для конечных пассажиров остается в пределах доступных значений, несмотря на дороговизну эксплуатации авиатехники. Это решение позволяет сделать вертолет не элитарным средством передвижения, а массовым общественным транспортом.

Финансовая модель проекта предполагает прозрачное распределение субсидий между оператором и администрацией, что исключает спекулятивное ценообразование на билеты. В условиях сезонного бездорожья либо отсутствия развитой дорожной сети такой механизм поддержки населения становится безальтернативным. Правительство области делает ставку на долгосрочную стратегию сохранения комфортных условий жизни в глубинке.

Мониторинг эффективности использования субсидий будет проводиться на регулярной основе для оптимизации расходов бюджета. Если интенсивность полетов или спрос будут колебаться, график может быть оперативно пересмотрен без ущерба для интересов жителей. На текущий момент программа является приоритетным направлением региональной социальной политики.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

