Морозы их закалили: вредители сибирских грядок зимуют в почве и бьют по урожаю исподтишка

В омских огородах сейчас как на войне: дачники выходят на грядки с лопатами и банками, а вредители уже точат жвала. Прошлым летом сосед по участку потерял всю капусту за неделю — беленки и совки объели листья в решето, запах гнили стоял на весь кооператив. Сибирь с ее полгода морозов не останавливает эту ораву: колорадский жук на картошке, луковая муха в луке, проволочник в корнях. Даже скрытные твари, вроде почкового клеща на смородине, ждут момента. Без арсенала не выстоять, но и химия требует сноровки, чтоб не отравиться самому.

"В Сибири вредители адаптировались к морозам, прячутся в почве и почках, нанося урон скрытно. Специализированные бьют по капусте — блошки, пилильщики, совки, а на картошке колорадский жук. Полифаги вроде проволочника жрут все подряд. Начинать борьбу с профилактики: перекопка осенью выносит личинок на мороз. Народные отвары помогают, но против нашествия химия обязательна при соблюдении сроков." эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Какие вредители бьют по сибирским грядкам

Западно-Сибирский регион кишит вредителями, несмотря на долгие морозы. Декан агротехнологического факультета ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Гайвас перечисляет их армии. Есть специалисты по культурам и универсалы, полифаги, которые жрут все подряд.

На крестоцветных вроде капусты и рапса нападают бабочки-капустницы, капустная беленка, совка, крестоцветная блошка, рапсовый пилильщик. Колорадский жук выбрал пасленовые, картошку в частности. Назови культуру — назовут вредителя, уверяет Гайвас.

Среди полифагов выделяются проволочник, ложнопроволочник, саранчевые, подгрызающий совок. Эти твари не привередливы, портят грядки повсеместно. Сибирские дачники знают: расслабься — и урожай на нуле.

Скрытные враги, которых не видно сразу

Самые опасные — те, кого не разглядишь вовремя, подчеркивает Гайвас. Они живут скрытно, вред наносят незаметно, а замечаешь, когда поздно. Луковая муха — классика: луковица снаружи целая, внутри изъедена.

Смородиновый стеклянец и почковый клещ на смородине — неуязвимые чемпионы. Клещ микроскопический, паукообразный, селится в почках, жрет ткани. Разрезь почку — увидишь разгром.

Такие вредители требуют особого подхода, без визуального контроля не обойтись. Дачники в Омске уже готовят лупы и ножи для проверок. Потеряешь бдительность — прощай урожай ягод.

Как отмечает Елена Малинина, скрытные твари адаптированы к климату, прячутся глубоко.

Дедовские методы и когда химия в дело

С почвообитающими насекомыми дерутся перекопкой: осенью личинки и куколки на поверхность, мороз добьет. Это базовое правило сибирского огородника. Обработка посадочного материала перед посадкой обязательна.

Химия неизбежна, но с умом. Гайвас предупреждает: без респиратора и маски — ни-ни, защити себя сначала. Сроки ожидания учти: от двух недель до 50 дней продукцию нельзя трогать.

По словам Алексея Гайваса: "Мне часто задают вопрос: а кто самый страшный и опасный вредитель? Отвечу, самые опасные вредители — это скрытно живущие. То есть те, кого мы не видим, но они причиняют вред".

Комплексный удар по жукам и мухам

Лучше всего работает комплекс: профилактика, народные средства плюс инсектициды. Не пренебрегай отварами, но против нашествия химия спасет. Иван Трухин подчеркивает системный подход.

Омские дачники уже запаслись арсеналом, знают слабости врагов. Гайвас: "Вредителей в Западно-Сибирском регионе огромное количество. Даже при условии, что у нас с вами полгода отрицательные температуры".

Специализированные вредители на каждой культуре, полифаги везде. Борьба начинается с осени, тянется до урожая. Без этого — пустые грядки.

"Полифаги вроде проволочника требуют глубокой перекопки и протравливания семян. Скрытные вредители, как клещ, видны только при разборе почек. Химию применять с защитой и по срокам ожидания. Профилактика — основа: севооборот, чистый посадочный материал. Комплекс спасает урожай в суровом климате." агроном-практик Иван Трухин

FAQ

Кто такие полифаги?

Это вредители, которые едят любые растения, не специализируясь. Проволочник, саранчевые, подгрызающий совок — яркие примеры для Сибири.

Как работать с химией безопасно?

Надевай респиратор и маску, жди сроки ожидания от двух недель до 50 дней. Не ешь обработанное раньше времени.

Что делать с почковым клещом?

Проверяй почки смородины на разрезе, удаляй зараженные. Профилактика — обработка перед цветением.

Читайте также