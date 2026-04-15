Лабораторный работник исследует зеленое вещество на чашке
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 14:46

Путешествие сквозь миллионы лет: необычная бактерия, найденная в сибирских скважинах

Когда мы думаем о жизни в экстремальных условиях, воображение рисует далекие экзопланеты или горячие гейзеры. Однако зачастую грандиозные открытия происходят буквально у нас под ногами, в привычной темноте подземных скважин. Недавно сибирские микробиологи совершили прорыв, который заставляет по-новому взглянуть на биологическую стабильность и эволюцию. Исследователи из Томска совместно с коллегами из РАН детально изучили бактерию Desulforudis audaxviator - организм, способный выживать там, где физика и химия кажутся несовместимыми с самой концепцией жизни.

"Изучение экстремофилов сегодня — это не просто поиск экзотики, а ключ к пониманию границ жизни как физико-химического процесса. Секвенирование геномов таких организмов открывает новые горизонты в биотехнологиях, позволяя переосмыслить возможности адаптации в отсутствие света и кислорода. Это фундаментальный сдвиг в наших представлениях о том, что именно считается первичным для выживания в недрах планеты и, возможно, за ее пределами".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Кто такой смелый путешественник

Прозвище "смелый путешественник" бактерия получила не случайно. Изначально ее ДНК обнаружили в шахтных водах Южной Африки, глубоко под землей. Этот микроорганизм — настоящий мастер выживания: он существует в полной темноте, без кислорода, питаясь энергией радиоактивного распада горных пород. Долгое время биологи не могли культивировать его в лаборатории, поэтому он носил статус кандидата. После того как томские ученые смогли "легализовать" вид, полное описание было опубликовано в профильном журнале Environmental Microbiology.

Оказалось, что находка в Западной Сибири идентична африканскому образцу. Для науки это стало шоком, ведь тысячи километров и миллионы лет разделяют эти среды, но биологический код остался неизменным. Подобная стабильность активности глубоких слоев недр и жизни внутри них доказывает, что некоторые организмы нашли идеальную нишу вне времени.

Ученые предполагают, что предки этой бактерии когда-то обитали на поверхности, о чем говорят найденные у них газовые вакуоли. Эти микроскопические воздушные пузырьки позволяют клеткам держаться на плаву. Вероятно, "путешественник" попал в подземные скважины вместе с водой и просто остался там, обнаружив, что условия стабильной глубины куда комфортнее изменчивой поверхности.

Биологическая капсула времени

Феноменальная неизменность генома Desulforudis audaxviator заставляет ученых спорить с классической дарвиновской моделью эволюции. Обычно каждое поколение накапливает мутации, адаптируясь к меняющейся среде. Однако наш "путешественник" застыл в состоянии, которое существовало еще во времена суперконтинента Пангея. Это своеобразная биологическая капсула, чье сложное биохимическое устройство остается неизменным последние 300 миллионов лет.

По мнению исследователей, это не ошибка эволюции, а ее высшая точка оптимизации. Когда среда обитания максимально стабильна, любые изменения в коде могут принести больше вреда, чем пользы. Именно такие "застывшие" системы дают нам надежду найти аналоговые формы жизни на других телах нашей Солнечной системы, которые по своим характеристикам напоминают глубинные скважины Сибири или шахты ЮАР.

Понимание того, как функционируют подобные организмы, помогает развивать новые подходы к терапии и управлению метаболизмом на клеточном уровне. Изучение таких "древних" механизмов напоминает нам, что природа уже давно нашла ответы на многие задачи, которые мы только пытаемся ставить перед современной наукой.

Скипетр из сибирских недр

В ходе исследования команда ТГУ нашла не только "путешественника", но и его близкого родственника — совершенно новый род бактерий, получивший название Desulfosceptrum tomskiensis. Поскольку форма их спор напоминает скипетр, латинское слово sceptrum стало основой имени. Это семейство теперь официально зарегистрировано как Desulfosceptrumaceae, закрепляя научный вклад сибирских биологов в мировую классификацию микроорганизмов.

Места обнаружения впечатляют геологическим разнообразием: от угольных пластов в Кемеровской области, где активно добывают метан, до глубинных вод Тюмени и Белого Яра в Томской области. Это доказывает, что наши недра — не просто база ресурсов, а гигантский биореактор с уникальным составом флоры. Подобно тому, как силы речного течения открывают путь к недорогой энергии, эти бактерии демонстрируют, как биосфера использует энергию распада для поддержания сложных процессов. Как уточняет источник, исследования прошли при поддержке Российского научного фонда.

"Находка нового семейства бактерий в недрах Западной Сибири подчеркивает недостаточность наших знаний о глубокой биосфере Земли. Это открытие расширяет понимание того, как микроорганизмы закрепляются в изолированных экосистемах. Анализируя таких представителей, мы получаем данные для понимания эволюционных тупиков и стабильных состояний, которые не поддаются привычной логике отбора".

Научный комментатор Дмитрий Грачёв

FAQ

Где именно нашли бактерий?
В артезианских водах и угольных пластах Томской, Кемеровской и Тюменской областей.
Почему их называют марсианскими?
Они могут выживать в экстремальных условиях без света и кислорода, используя энергию радиации, что делает их идеальной моделью для поиска жизни на других планетах.
Что такое Desulforudis audaxviator?
Это уникальный микроорганизм с архаичным геномом, который не менялся миллионы лет.

Проверено экспертом: научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

