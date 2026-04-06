Рыба
© www.pexels.com by Valerie de Limoges
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:06

Холодная вода кормит регион: сибирские водоёмы внезапно стали приносить рекордные уловы ценной рыбы

В Сибирском федеральном округе зафиксирован значительный прирост объемов аквакультуры. По оценкам профильных ведомств, в 2026 году общий выпуск товарной рыбы в макрорегионе достигнет отметки в 6 тысяч тонн, что превышает прошлогодние показатели на 10 %. Лидерство по объемам производства перешло к Новосибирской области, которая сместила многолетнего флагмана отрасли — Красноярский край — на четвертую позицию. Общий тренд развития свидетельствует о качественных изменениях в рыбоводческой инфраструктуре округа.

Ротация рыночных лидеров

География товарного рыбоводства в Сибири претерпела существенные изменения. Новосибирская область по итогам 2025 года вышла на первое место с показателем 1,5 тысячи тонн, опередив республику Хакасию, где производство остановилось на отметке 1,2 тысячи тонн. Кемеровская область заняла третье место, обеспечив выпуск 0,9 тысячи тонн товарной продукции.

Красноярский край, традиционно занимавший лидирующие позиции в регионе, опустился на четвертую строчку с результатом 911 тонн. Причиной такого спада стали неблагоприятные природно-климатические факторы, повлиявшие на операционную деятельность хозяйств. Однако профильные аналитики настроены оптимистично и прогнозируют восстановление позиций Красноярского края с выходом на показатели порядка 1,4 тысячи тонн уже в текущем году.

Динамика развития территорий демонстрирует зависимость от технической базы и внедрения новых технологий выращивания. Успех Новосибирской области связан с масштабированием существующих хозяйств и активным освоением водных ресурсов. Стабилизация ситуации в Красноярье также опирается на адаптацию к меняющимся условиям внешней среды.

Рыбопосадочный материал как драйвер отрасли

Воспроизводство рыбных ресурсов невозможно без достаточных мощностей по выпуску малька. В 2025 году суммарный объем производства рыбопосадочного материала в округе превысил 830 тонн, показав взрывной рост в 51 % по сравнению с предыдущим периодом. Этот сегмент имеет стратегическое значение для поддержания экологического баланса и развития товарных ферм.

"Эффективное управление региональным потенциалом в сфере аквакультуры требует системного подхода к биологическому обеспечению производств. Динамичный рост выпуска рыбопосадочного материала указывает на готовность хозяйств к долгосрочному планированию и расширению мощностей. Синхронизация работы науки и частного бизнеса позволяет нивелировать риски, вызванные климатическими аномалиями. Для дальнейшего развития территорий критически важно поддерживать баланс между экологическими требованиями и экономическими целями предприятий. Только при таком условии отрасль сможет сохранять высокие темпы роста в долгосрочной перспективе."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Основную долю в производстве малька обеспечивают три субъекта: лидерство удерживает Красноярский край с результатом 204 тонны, следом идет республика Хакасия с 201 тонной, замыкает тройку Новосибирская область, поставившая на рынок 197 тонн материала. Стабильность этих показателей определяет возможности каждого региона по интенсификации рыбоводства в предстоящие сезоны.

Видовой состав аквакультуры

В структуре сибирской аквакультуры доминируют лососевые виды рыб. Более половины от общего объема выращиваемой продукции приходится на форель, которая показывает стабильный спрос и предсказуемые темпы набора массы. Разведение данных видов требует строгого соблюдения температурного режима и качественного корма.

Вторую по значимости категорию составляют карповые рыбы, доля которых в общем объеме производства достигает 21 %. Эти виды традиционно популярны из-за высокой адаптивности к местным водоемам и относительной простоты в уходе. Организация процесса при выращивании карпа позволяет фермерам минимизировать производственные издержки.

Оставшиеся 25 % распределены между ценными и специализированными видами, такими как пелядь и осетровые. Разнообразие видового состава позволяет регионам диверсифицировать рыночные предложения и обеспечивать перерабатывающие предприятия сырьем разного профиля. Развитие данных направлений считается перспективным с точки зрения импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

