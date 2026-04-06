Трапповые развалы
© commons.wikimedia.org by Кирилл Уютнов is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:13

Дороги станут дружелюбнее к путникам: придорожный сервис в Сибири ждёт масштабная перезагрузка

В Красноярске на выездном заседании Совета по туризму, организованном при полпреде президента в Сибирском федеральном округе, главы восьми российских субъектов обсудили стратегию развития отрасли до 2030 года. Основные показатели амбициозны: туристический поток по стране требуется увеличить на 40 процентов, а вклад этой сферы в валовой внутренний продукт — поднять до 5 процентов. На данный момент налоговые отчисления от туротрасли Сибири уже достигают 6 миллиардов рублей в год. Главным барьером на пути к этим цифрам власти называют критический кадровый дефицит, оцениваемый в 300 тысяч специалистов по всей стране.

Экономика впечатлений и кадровая трансформация

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что туристический сектор выходит за рамки простой логистики и отельного бизнеса, превращаясь в инструмент формирования гражданской позиции. По его словам, туризм должен воспитывать гордость за родные места и укреплять патриотические ценности через уникальный региональный опыт.

"Формирование качественной кадровой политики является фундаментом для перехода к полноценной экономике впечатлений. Нам необходимо менять подход к обучению, сокращая разрыв между теорией и реальными запросами рынка. Подготовка квалифицированных кадров прямо на местах позволит регионам Сибири повысить конкурентоспособность. Развитие гостеприимства невозможно без вовлеченных профессионалов, которые понимают специфику локаций."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Для реализации этих целей власти намерены пересмотреть традиционные подходы к образованию, делая ставку на оперативное замещение вакансий в сервисе. Переход к экономике впечатлений требует от сотрудников не только стандартных навыков обслуживания, но и глубокого понимания культурного кода территорий.

Практические методы подготовки персонала

Ключевым инструментом решения кадрового голода глава региона назвал практико-ориентированное обучение. Студенты должны включаться в реальные бизнес-процессы гостиничного и ресторанного дела непосредственно с первого курса, минуя затяжные годы академической подготовки без профессиональной практики.

Красноярский край уже начал использовать этот подход на базе Института гастрономии при Сибирском федеральном университете, а также через профильные программы в колледжах. Власти края планируют масштабировать данный опыт, распространяя его на другие субъекты в рамках общего плана развития сибирского региона.

География образовательных площадок будет расширена в ближайшее время. Уже в следующем году специализированные центры подготовки персонала появятся в Норильске и Минусинске, что поможет закрыть потребности туристических кластеров в качественной рабочей силе.

Инфраструктурные задачи и легализация сервиса

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев выделил системные меры, необходимые для роста пассажиропотока, который должен увеличиться более чем на 5 миллионов человек. Первоочередное внимание будет уделено модернизации аэропортовых комплексов, так как именно воздушные ворота остаются главным узлом для большинства прибывающих туристов.

Развитие дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса также названо стратегическим приоритетом. Качественные транспортные артерии должны соединять точки притяжения комфортными современными объектами питания и отдыха, что обеспечит системный экономический эффект для муниципальных образований.

Серьезным сектором для работы остается борьба с теневой занятостью в индустрии гостеприимства. В четырех пилотных регионах уже удалось вывести из тени порядка 800 гостевых домов, что позволило упорядочить налоговые поступления и повысить стандарты безопасности для путешественников.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

