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Прокладка труб в сельской местности
Прокладка труб в сельской местности
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Главная / Сибирский федеральный округ
Данила Фирсов Опубликована сегодня в 9:47

Газ пришел туда, где его долго ждали: в Сибири подключили почти 40 тысяч домов

С начала программы догазификации в пяти регионах Сибири к природному газу подключили 39,5 тысячи домовладений. Речь идёт об Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также Республике Алтай. В "Газпром газораспределение Сибирь" добавили, что техническую возможность получили 96,6 тысячи домовладений. Для этого построили около 2,5 тысячи километров сетей.

Догазификация в регионах Сибири

В Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Республике Алтай программа идёт с начала её запуска. За это время к газу подключили 39,5 тысячи домовладений. Ещё 96,6 тысячи домовладений получили техническую возможность присоединиться к сети.

Для этого в пяти регионах проложили около 2,5 тысячи километров газораспределительных сетей. В "Газпром газораспределение Сибирь" сообщили именно такие цифры. Программа рассчитана на подключение жилья в уже газифицированных населённых пунктах.

Догазификация означает бесплатное подведение газа до границы участка. После этого собственник подключает дом уже внутри участка. Программа действует бессрочно и распространяется не только на частные дома, но и на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах.

Темпы в Новосибирской области

Самый заметный рост показала Новосибирская область. К концу 2025 года там по программе подключили более 20 тысяч домовладений. К сентябрю 2026 года число выросло примерно до 24,3 тысячи.

Общее число подключённых домов в регионе увеличилось на 21%. Эти данные показывают, как меняется охват программы даже в пределах одного региона за сравнительно короткий срок. На этом фоне Новосибирская область остаётся одним из самых заметных участников проекта в Сибири.

Тема подключения жилья к газу остаётся связанной не только с частными домами, но и с общей инфраструктурой. Подробности по этапам оформления жилья и домашним изменениям без ремонта в таких новостях обычно идут рядом с вопросами подключения коммуникаций. Но здесь речь именно о масштабе уже выполненных работ и о росте числа подключений.

"Догазификация остаётся для регионов практической историей, а не формальной. Когда жители видят не только планы, но и уже проложенные километры сетей, доверие к программе растёт быстрее. Для семей это ещё и вопрос понятного срока: дом либо можно подключить, либо пока нет, без лишних догадок. По таким цифрам хорошо видно, где инфраструктура действительно двигается, а где процесс только стартовал"

эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Показатели по стране и соседним регионам

По всей России с начала программы к газу подключили уже более 1,2 миллиона домовладений. Всего подано около 1,97 миллиона заявок, исполнено 1,63 миллиона договоров, а техническая возможность создана более чем для 1,9 миллиона домов. Только в 2026 году выполнили 136 тысяч подключений.

Газовую инфраструктуру расширяют и в соседних регионах. В Омской области в 2026 году планируют газифицировать 187 многоквартирных домов. Это рекорд за последние 15 лет, сообщили в материалах по теме.

К природному газу там должны подключить более 6 тысяч абонентов. На этом фоне Сибирь остаётся одной из территорий, где программа идёт сразу по нескольким направлениям. Речь и о частных домах, и о многоквартирном жилье, и о социальных объектах.

Проверено экспертом: эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Ньюсинфо

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