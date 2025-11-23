Минус 37 на подходе: северная Сибирь готовится к редкому ноябрьскому похолоданию

Север Сибири готовится к натиску сильных холодов: температура в ближайшие дни опустится до значений, которые заметно ниже климатической нормы. Причиной синоптики называют вторжение масс арктического воздуха, которое станет определяющим погодным фактором уже на следующей неделе.

Арктический воздух и резкое падение температуры

По данным Гидрометцентра, в северных районах Сибири столбики термометров в конце ноября окажутся на 7-13 градусов ниже средних значений. На отдельных территориях похолодание будет ещё более выраженным — местами синоптики ожидают до -37 градусов. Научный руководитель службы Роман Вильфанд пояснил, что над регионом усиливаются процессы, связанные с перемещением воздушных масс с севера.

"Температура на севере Сибири будет от -30 до -37 градусов", — сообщил он.

Погодная картина будет особенно суровой в Красноярском крае. С воскресенья в Туруханский район начнёт поступать холодный воздух из районов Северного Ледовитого океана. В период с 23 по 26 ноября там возможны значения от -32 до -39 градусов, что значительно превосходит обычные показатели конца осени. Похожая ситуация ожидается и в Эвенкийском районе, где температура может снижаться до -36…-41 градуса. На Таймыре прогнозируются аналогичные величины, что формирует устойчивую зону экстремального холода.

Что ждёт юг Западной Сибири и Новосибирскую область

Несмотря на общее похолодание в арктической части региона, юг Западной Сибири, включая Новосибирскую область, окажется в другой климатической ситуации. Сюда продолжат поступать тёплые воздушные массы с атлантического направления, и температура будет заметно выше средних многолетних значений.

Синоптики указывают, что в южной части региона ожидается превышение нормы на 8-12 градусов. Такой контраст между севером и югом Сибири формирует резкие температурные скачки, которые уже отмечались в минувшие недели и сохранятся до конца ноября. Ранее специалисты уже предупреждали о неустойчивом характере погоды в Новосибирской области и постепенном завершении колебаний температур.