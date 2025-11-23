Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Западная Сибирь
Западная Сибирь
© Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:47

Минус 37 на подходе: северная Сибирь готовится к редкому ноябрьскому похолоданию

Сибирь ожидает морозы до минус 37 градусов — синоптик Вильфанд

Север Сибири готовится к натиску сильных холодов: температура в ближайшие дни опустится до значений, которые заметно ниже климатической нормы. Причиной синоптики называют вторжение масс арктического воздуха, которое станет определяющим погодным фактором уже на следующей неделе.

Арктический воздух и резкое падение температуры

По данным Гидрометцентра, в северных районах Сибири столбики термометров в конце ноября окажутся на 7-13 градусов ниже средних значений. На отдельных территориях похолодание будет ещё более выраженным — местами синоптики ожидают до -37 градусов. Научный руководитель службы Роман Вильфанд пояснил, что над регионом усиливаются процессы, связанные с перемещением воздушных масс с севера.

"Температура на севере Сибири будет от -30 до -37 градусов", — сообщил он.

Погодная картина будет особенно суровой в Красноярском крае. С воскресенья в Туруханский район начнёт поступать холодный воздух из районов Северного Ледовитого океана. В период с 23 по 26 ноября там возможны значения от -32 до -39 градусов, что значительно превосходит обычные показатели конца осени. Похожая ситуация ожидается и в Эвенкийском районе, где температура может снижаться до -36…-41 градуса. На Таймыре прогнозируются аналогичные величины, что формирует устойчивую зону экстремального холода.

Что ждёт юг Западной Сибири и Новосибирскую область

Несмотря на общее похолодание в арктической части региона, юг Западной Сибири, включая Новосибирскую область, окажется в другой климатической ситуации. Сюда продолжат поступать тёплые воздушные массы с атлантического направления, и температура будет заметно выше средних многолетних значений.

Синоптики указывают, что в южной части региона ожидается превышение нормы на 8-12 градусов. Такой контраст между севером и югом Сибири формирует резкие температурные скачки, которые уже отмечались в минувшие недели и сохранятся до конца ноября. Ранее специалисты уже предупреждали о неустойчивом характере погоды в Новосибирской области и постепенном завершении колебаний температур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Алтайском крае подтвердили готовность теплосетей к новому сезону 21.11.2025 в 19:11
Зима может атаковать хоть завтра: алтайские ТЭЦ нарастили резервы угля и мазута до рекордных уровней

Алтайские энергетики досрочно получили паспорт готовности к зиме, увеличив вложения в инфраструктуру и сформировав расширенные резервы топлива.

Читать полностью » Губернатор ХМАО опроверг слухи о переносе столицы Югры 21.11.2025 в 18:40
Сургут как научный и производственный центр: в Югре обсудили идею переноса столицы ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук опроверг слухи о переносе столицы региона в Сургут, подтвердив важность обоих городов в развитии округа.

Читать полностью » Тюменьстат зафиксировал падение цены АИ-92 на полтора рубля 21.11.2025 в 18:20
Топливная карта ХМАО трещит по швам: одни районы экономят, другие фиксируют рост цен

Тюменьстат зафиксировал снижение цен на популярные марки топлива в ХМАО, однако часть видов бензина и дизель показали обратную динамику — картина оказалась неоднородной.

Читать полностью » В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снизится на 20% из-за падения добычи газа 21.11.2025 в 9:16
Инвесторы отвернулись, грозит экономический спад: что придумали на Ямале, чтобы победить кризис

В 2025 году объем инвестиций в Ямале сократится на 20%, однако в будущем году ожидается рост, который компенсирует текущий спад. Какие планы у региона на будущее?

Читать полностью » На Ямале востребованы подработки: няня, фотограф в школах и бровист — Авито Работы 21.11.2025 в 8:36
Хотите подработать на Новый Год? Эти вакансии обещают до 100 000 рублей за зимние каникулы

На Ямале перед новогодними праздниками увеличился спрос на подработки. Какие вакансии востребованы в регионе — читайте в нашем обзоре.

Читать полностью » В Ямале в 2027 и 2028 годах планируется сокращение госдолга с нынешних уровней 21.11.2025 в 7:36
В долгах, как в репьях, но есть план — как Ямал планирует выйти из финансового кризиса

В Ямало-Ненецком округе утвердили бюджет на 2026 год с дефицитом 52,9 млрд рублей. В планах — сокращение госдолга и значительные инвестиции в муниципалитеты.

Читать полностью » В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8% 21.11.2025 в 6:23
Растут цены на Ямале: что заставит вас платить больше — цены на продукты, бензин или услуги

В ЯНАО в 2024 году цены выросли на 7%, с наибольшим ростом в сфере продовольственных товаров и услуг. Как это повлияло на экономику региона?

Читать полностью » На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни 21.11.2025 в 5:23
Ямал объявил войну алкоголю на праздниках: какие дни станут "сухими"

С 2026 года на Ямале введут единые требования к продаже алкоголя в праздничные дни. В список запретных дат попали ключевые национальные и местные праздники.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи фиксируют новые километры подводных ходов крупнейшей системы Ox Bel Ha — Алексей Мартынов
Туризм
Семибашенный замок открыл тихие коридоры старого Стамбула
Еда
Заваривание муки кипятком предотвращает разрывы блинов — кулинары
Туризм
Национальный музей Бутана представил реликвии нескольких эпох
Еда
Запеканка из свинины, шампиньонов и томатов под сыром получается сочной — повар
Садоводство
Мульчирование газетами сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков — эксперты
Питомцы
Неопытные кошки игнорируют новорождённых котят — фелинологи
Садоводство
Осеннее внесение кальция улучшает структуру почвы — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet