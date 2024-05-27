Министр внешних дел и международных экономических отношений Венгрии Петер Сийярто обвинил коллегу из Литвы Габриелюса Ландсбергиса в агрессивных действиях, охарактеризовав его как "одного из самых конфликтных политиков" в ЕС.



Он подчеркнул, что Будапешт не собирается уступать его давлению и будет настаивать на своей позиции, нацеленной на мирное урегулирование ситуации в Украине.



Предварительно Ландсбергис попросил ЕС обратить внимание на действия Венгрии, которая, как утверждалось, заблокировала 40% резолюций и решений сообщества относительно Украины.



"Мой литовский коллега представляет собой конфликтный политик. С моей точки зрения, он является одним из наиболее агрессивных политиков среди глав МИД стран Евросоюза. Недавно мы встретились с ним в Брюсселе и имели жесткую дискуссию. Несмотря на то, кто с какой агрессией выступает, я остаюсь сторонником мирных решений… Мы, венгры, не поддерживаем никакие меры, которые могут усугубить угрозу вооруженного конфликта", — сообщил Сийярто на пресс-конференции, которая прошла в румынском Тыргу-Муреше и была транслирована телеканалом М1.



Сийярто также отметил, что было бы предпочтительнее, если бы литовское правительство также придерживалось мирной позиции, и призвал избирателей в Литве поддерживать кандидатов, выступающих за мирное разрешение конфликтов, на предстоящих выборах в Европарламент.



С начала конфликта Венгрия последовательно выступает против введения санкций против российских энергоресурсов и поставок оружия Украине. В марте 2022 года венгерский парламент принял закон, запрещающий транспортировку оружия на Украину через свою территорию.



По словам Сийярто, Будапешт стремится обеспечить безопасность Закарпатья, где проживают этнические венгры, так как поставки оружия через Венгрию стали бы военной угрозой. Власти страны неоднократно подчеркивали, что Венгрия выступает за начало мирных переговоров как можно скорее.

Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)