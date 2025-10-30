Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Scott Murry is licensed under CC BY 2.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:54

Жизнь без маски и без страха: Сия наконец победила бывшего мужа

Суд Лос-Анджелеса отказал бывшему мужу Сии в требовании единоличной опеки над сыном

После нескольких месяцев судебных разбирательств певица Сия добилась победы в деле об опеке над своим сыном Сомерсальтом. Суд округа Лос-Анджелес отказал её бывшему мужу, Дэну Бернаду, в праве на единоличную опеку, сочтя его требования необоснованными и неподкреплёнными доказательствами. Решение суда стало финальной точкой в длительном споре, который начался вскоре после развода пары.

История конфликта

Сия и Дэн Бернад поженились в 2023 году, но их брак продлился всего два года. В марте 2025-го певица подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия". У пары родился сын, которого назвали Сомерсальт. С момента расставания между супругами разгорелся спор о том, кто сможет лучше обеспечить малышу стабильность и безопасность.

Бернад настаивал, что певица не может быть надёжной матерью, ссылаясь на её прошлые проблемы с зависимостями и эмоциональную нестабильность. По его словам, он является "единственным безопасным и надёжным родителем" для сына. В ответ команда Сии представила доказательства того, что певица успешно прошла курс реабилитации и активно занимается воспитанием ребёнка.

Решение суда

В среду, 29 октября, судья округа Лос-Анджелес вынес постановление, которое окончательно закрепило опеку за обоими родителями. Суд отказал Бернаду в его просьбе о единоличной опеке и подтвердил законность предыдущего соглашения, заключённого летом.

"Суд считает, что на данный момент не было доказано, что существует экстренная необходимость в единоличной опеке", — говорится в судебных документах.

"Стороны заключили соглашение о правовой опеке и временном физическом опекунстве 1 августа 2025 года. Большинство фактов, изложенных в запросе на раскрытие информации ответчиком, были известны на тот момент", — отметили в решении суда.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что доводы Бернада не содержат новых обстоятельств, которые могли бы повлиять на безопасность ребёнка.

Что известно о жизни Сии после развода

Певица, известная своей замкнутостью и нежеланием раскрывать личную жизнь, пережила непростые годы, связанные с зависимостями и депрессией. Однако после рождения сына она неоднократно говорила о том, что материнство стало для неё "новым началом" и помогло переосмыслить приоритеты. Сегодня артистка постепенно возвращается к активной творческой деятельности, хотя и делает это без прежнего напряжённого графика.

Согласно последним данным, Сия продолжает работать над новым музыкальным материалом и уделяет основное время семье. Её представители подтвердили, что певица полностью сосредоточена на воспитании Сомерсальта и восстановлении душевного равновесия.

Как устроена система опеки в США

В американской судебной практике решение об опеке принимается на основе принципа "наилучших интересов ребёнка". Суд оценивает физическое и эмоциональное состояние родителей, их способность обеспечить безопасность и стабильность, а также степень вовлечённости в жизнь ребёнка.

Процедура включает:

  1. Представление доказательств обеими сторонами.

  2. Психологическую оценку родителей.

  3. Анализ условий проживания ребёнка.

  4. Учет соглашений, ранее подписанных между сторонами.

Если обе стороны выполняют условия соглашения и не представляют угрозы, суд предпочитает оставлять совместную опеку, чтобы сохранить баланс и участие обоих родителей в жизни ребёнка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка одного из родителей получить единоличную опеку без веских оснований.
Последствие: суд расценивает такие действия как давление на вторую сторону и может оставить прежнее соглашение в силе.
Альтернатива: документально подтвердить факты угрозы или неисполнения обязанностей опекуном и обратиться за пересмотром дела в порядке апелляции.

А что если бы суд встал на сторону Бернада?

Если бы решение было принято в пользу отца, Сия потеряла бы не только право проживать с ребёнком, но и возможность влиять на ключевые решения — образование, лечение, место жительства. Обычно такие случаи приводят к ограниченному общению по графику, что становится тяжёлым испытанием для любого родителя.

Плюсы и минусы совместной опеки

Плюсы Минусы
Ребёнок сохраняет связь с обоими родителями Требует постоянного контакта и компромиссов
Финансовая нагрузка делится поровну Может вызвать конфликты при разногласиях
Уменьшается риск эмоциональной изоляции Сложности в организации режима ребёнка

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как долго длится процесс установления опеки в США?
Обычно от трёх до девяти месяцев, в зависимости от сложности дела и объёма доказательств.

Можно ли изменить решение суда?
Да, если появляются новые обстоятельства, влияющие на безопасность ребёнка — например, переезд, болезнь или нарушение соглашения об опеке.

Что делать, если один из родителей препятствует общению?
Можно обратиться в суд с заявлением о нарушении условий соглашения. В крайних случаях суд пересматривает формат опеки.

Мифы и правда

Миф: Мать всегда получает преимущество в вопросах опеки.
Правда: Современные суды США рассматривают оба родителя на равных, оценивая их возможности без гендерных предпочтений.

Миф: Если у человека была зависимость, он автоматически лишается права на опеку.
Правда: Главное — текущее состояние и доказательства восстановления. Прошлое не является основанием для дискриминации, если родитель прошёл лечение.

Миф: Суд не учитывает эмоциональную связь ребёнка с родителями.
Правда: Этот фактор считается одним из ключевых при принятии решения.

Исторический контекст

Сия не единственная знаменитость, столкнувшаяся с трудностями в вопросах опеки. В Голливуде таких примеров десятки. Бритни Спирс долгие годы боролась за возвращение контроля над своей жизнью, а Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор решают юридические споры о детях. Эти дела показывают, что даже звёздный статус не освобождает от необходимости доказывать свою надёжность как родителя.

Интересные факты

  1. Сия начала карьеру как автор песен для Рианны и Бейонсе, а мировую известность получила благодаря хитам Chandelier и Cheap Thrills.

  2. Её сценический образ с париком и закрытым лицом стал символом стремления к приватности.

  3. После 40 лет певица стала активно говорить о психическом здоровье и важности семейной поддержки.

