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Хеер: решение о реэкспорте оружия на Украину подорвало нейтралитет Швейцарии
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:09

Хеер: решение о реэкспорте оружия на Украину подорвало нейтралитет Швейцарии

Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил в своей колонке в газете Blick, что решение комитета Национального совета разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, находящегося за рубежом, ставит Берн в роль участника конфликта.

Он отметил, что это решение является вершиной позора для швейцарской политики и подчеркнул, что таким образом Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции.

По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в приверженца интересов Киева, игнорируя возможности Швейцарии действовать как нейтральный посредник между Россией и Украиной.

Фото:commons.wikimedia.org/Wladyslaw(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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