Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил в своей колонке в газете Blick, что решение комитета Национального совета разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, находящегося за рубежом, ставит Берн в роль участника конфликта.
Он отметил, что это решение является вершиной позора для швейцарской политики и подчеркнул, что таким образом Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции.
По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в приверженца интересов Киева, игнорируя возможности Швейцарии действовать как нейтральный посредник между Россией и Украиной.
Фото:commons.wikimedia.org/Wladyslaw(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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