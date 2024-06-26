Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил в своей колонке в газете Blick, что решение комитета Национального совета разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, находящегося за рубежом, ставит Берн в роль участника конфликта.

Он отметил, что это решение является вершиной позора для швейцарской политики и подчеркнул, что таким образом Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции.

По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в приверженца интересов Киева, игнорируя возможности Швейцарии действовать как нейтральный посредник между Россией и Украиной.

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