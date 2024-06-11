Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требований к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые уделяют большое внимание отношениям с Россией.

Как сообщил телеканал NHK, ссылаясь на проект документа, в заявлении будут отражены лишь 3 пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.

Таким образом, в итоговом заявлении, как ожидается, будут затронуты только вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение детей, похищенных, по данным украинской стороны, российскими силами, что последние неоднократно отрицали.

В проекте также отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон, а также подчеркивается важность участия России в дискуссиях на этот счет.

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