Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требований к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые уделяют большое внимание отношениям с Россией.
Как сообщил телеканал NHK, ссылаясь на проект документа, в заявлении будут отражены лишь 3 пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.
Таким образом, в итоговом заявлении, как ожидается, будут затронуты только вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение детей, похищенных, по данным украинской стороны, российскими силами, что последние неоднократно отрицали.
В проекте также отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон, а также подчеркивается важность участия России в дискуссиях на этот счет.
Фото:commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman(Creative Commons CC0 License)
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