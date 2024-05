Швейцария призывает Украину и Россию гарантировать защиту военнопленных в соответствии с требованиями международного права, сообщил представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.



Вчера донецкая правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела "Резников против Украины" из-за издевательств над российским военнопленным Денисом Резниковым. Соответствующие документы были переданы и в Министерство иностранных дел Швейцарии.



"Швейцария постоянно подчеркивает крайнюю важность строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Мы призываем все стороны конфликта придерживаться международного гуманитарного права в любых обстоятельствах, особенно в отношении защиты военнопленных", — отметил Эльчингер. Он избежал ответа на вопрос о том, получило ли МИД Швейцарии документы в отношении военнопленного Резникова. "Министерство… получает множество писем и документов, связанных с Мирной Конференцией высокого уровня по Украине и осуществившее их изучение", — высказал представитель швейцарского МИД.



В своем отчете комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине сообщила, что украинские военнослужащие допускали военные преступления, убивая и мучая российских военнопленных. Миссия ООН упомянула о 25 случаях жестокостей над пленными из России со стороны украинских военных.



Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, убивших российских военнопленных, несмотря на то, что имеются документальные факты о нескольких казнях, заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)