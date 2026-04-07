В Санкт-Петербурге на территории поселка Шушары развернуто строительство Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения. Проект реализуется при поддержке казначейского инфраструктурного кредита, бюджет которого составляет 3,1 миллиарда рублей. Новая площадка станет первым подобным объектом на Северо-Западе России, ориентированным исключительно на легковой сегмент. Работы по проектированию объекта уже запущены, а сам центр должен явить собой новую модель технологического суверенитета в отрасли.

Масштаб и задачи центра

Создание специализированного R&D-центра в Шушарах знаменует переход к интенсивному развитию отечественного автомобильного сектора. В основе концепции лежит отказ от зависимости в пользу формирования собственного инженерного фундамента. Финансовая поддержка в размере 3,1 миллиарда рублей позволит оперативно пройти этап проектирования и перейти непосредственно к возведению инфраструктуры.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость инициативы для региональной экономики. По его словам, формирование мощной научной базы станет определяющим фактором для выпуска конкурентоспособной техники. Проект ориентирован на разработку оригинальных конструкторских решений, которые будут внедряться в серийное производство непосредственно внутри страны.

"Формирование таких центров компетенций — необходимый шаг для устойчивого развития территорий, где ранее производство находилось в руках зарубежных корпораций. Подобные инвестиции позволяют не только сохранить квалифицированные кадры, но и придать импульс смежным отраслям промышленности. Для региона важно создание экосистемы, где проектирование тесно связано с реальными заводскими мощностями. Это обеспечивает долгосрочный экономический эффект и стабильность муниципальной политики в транспортном кластере". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перезапуск производственных площадок

Параллельно с разработкой новых технологий в Петербурге продолжается процесс трансформации бывших заводов, которые ранее принадлежали международным автогигантам. Шушары становятся ключевой точкой притяжения ресурсов, так как здесь располагаются производственные мощности, высвободившиеся после ухода иностранных брендов. Работа этих площадок теперь выстраивается вокруг создания отечественного продукта.

Усилия городских властей направлены на быструю интеграцию существующих цехов в новую логистическую и производственную цепочку. Использование инфраструктуры завода General Motors позволяет сократить временные потери при запуске новых конвейерных линий. Такой подход дает возможность оперативно перейти к выпуску легковых автомобилей под российскими брендами.

Роль локального производства

Будущий центр призван стать местом концентрации инженерной мысли, что критически важно для обеспечения технологического суверенитета. Работа в связке с производственными площадками превращает Шушары в полноценный кластер нового типа. Это требует не только инвестиций в железо, но и привлечения соответствующих специалистов для проектирования современных узлов и агрегатов.

Итогом реализации проекта должна стать модель, где научно-исследовательские разработки практически сразу проходят стадию испытаний и внедрения в серийный выпуск. Создание такого симбиоза фундаментальной науки и конвейерной сборки закладывает основу для масштабирования производства. В текущих экономических реалиях это стратегическая задача по замещению импортных технологий и насыщению внутреннего рынка.