Рабочий процесс на предприятии
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:44

Железо проснулось в Шушарах: легендарный завод открывает двери для новой марки машин

В поселке Шушары наконец-то ожил производственный гул: завод холдинга "АГР" после длительного простоя официально готовится к полноценному циклу выпуска автомобилей. Местные жители, привыкшие видеть законсервированные корпуса, на днях могли заметить активность, а инженеры уже отчитались о первой победе — сварке кузова для новой российской марки под названием Jeland. Это не просто косметическое обновление мощностей, а серьезное техническое перевооружение, которое потребовало пересмотра всех стандартов сборки и контроля качества, чтобы не повторить горький опыт сборки, с которым сталкиваются многие современные бренды.

"Запуск таких площадок после долгого простоя — это всегда сложный инженерный вызов, требующий полной ревизии инфраструктуры. Важно не просто запустить станки, а выстроить цепочку, где каждый шов на кузове будет соответствовать современным требованиям безопасности. Сейчас авторынок переживает период турбулентности, и появление новых производственных мощностей может стать отличным ответом на отток привычных моделей, если только производитель не сэкономит на финальной сборке."

Инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Масштабное техническое обновление

Сварочный цех в Шушарах в буквальном смысле собирали по кирпичикам заново. Старые промышленные полы не выдержали бы нагрузок современного оборудования, поэтому их пришлось серьезно усиливать. Были установлены дополнительные металлоконструкции, которые держат на себе тяжеловесные автоматизированные системы и подвесные конвейеры, необходимые для быстрой транспортировки кузовных деталей.

Инженеры сделали ставку на полное технологическое переоснащение площадки совместно с партнерами из компании Defetoo. Это позволило создать базу для выпуска кузовов с высокой геометрической точностью. В условиях, когда рыночные ценники скачут, локализация производства становится единственным способом удержать себестоимость на адекватном уровне.

Особое внимание уделили лаборатории. Теперь здесь установлены высокоточные контрольно-измерительные машины, которые сканируют кузов на соответствие паспортным данным. Это исключает выпуск кривых рам, которые часто становятся головной болью для владельцев при эксплуатации, ведь такие ошибки при выборе машины могут стоить впоследствии немалых денег на сервисе.

Автоматизация процесса сварки

Ручной труд сведен к минимуму — завод теперь наводнен роботами. Основная работа по точечной и шовной сварке в среде инертного газа легла на механические плечи, что дает стабильно качественный шов без "человеческого фактора". Автоматика также отвечает за нанесение герметиков, что критически важно для защиты кузова от коррозии.

В систему встроено машинное зрение, которое следит за позиционированием деталей в реальном времени. Если кузовной элемент сместится хотя бы на миллиметр, датчики подадут сигнал, и конвейер остановится. Это предотвращает брак, который мог бы привести к дефектам электрики или нарушению герметичности салона в будущем.

Автоматические кондукторы фиксируют раму автомобиля, не давая ей "гулять" во время обварки узлов. Вся электроника и логика управления соответствуют современным стандартам: здесь исключена ситуация, когда в спешке китайское железо собирается на коленке без соблюдения допусков.

Контроль качества на каждом этапе

Технологический процесс разбит на логические блоки: от формирования крупных узлов до полной сборки силовых элементов. Сначала собирается основа, затем на нее навешивают двери, капот и крышку багажника. Только после прохождения всех проверок кузов передается в окрасочную камеру, где качество покрытия будет соответствовать отраслевым нормам.

Контроль качества осуществляется непрерывно. Специалисты проверяют не только целостность соединений, но и соответствие проектным параметрам каждого сваренного участка. Использование контрольно-измерительной машины на финише дает финальный допуск — такой подход сейчас практикуется на ведущих заводах, которые выпускают технологичные модели кроссоверов.

Мощности завода впечатляют: площадка способна выдавать кузова для четырех базовых моделей, каждая из которых имеет свои вариации. В общей сложности производственная линия может настроиться на выпуск 12 разных типов кузовов, что обеспечит гибкость производства при изменении рыночного спроса.

"Для оценки надежности автомобилей в будущем критически важно, как именно была заложена база на заводе. Сварочные работы — фундамент долговечности кузова. Если автоматизированные комплексы настроены верно и обеспечивают нужную точность геометрии, можно говорить о ресурсе, сопоставимом с мировыми брендами. Сейчас ключевой вопрос — сможет ли завод стабильно выдерживать этот технологический цикл на больших объемах выпуска."

Аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

